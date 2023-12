Pit Beirer (KTM) sobre Moto3: "Previsões difíceis"

Os engenheiros da Pierer Mobility AG desenvolveram uma nova máquina de corrida RC4 monocilíndrica a quatro tempos de 250 cc para o Campeonato do Mundo de Moto3 de 2024. "Fizemos a última homologação de uma nova moto no Moto3 para 2020", relata Christian Korntner, Diretor de Projeto do Moto3. "Devido à pandemia, a homologação foi inicialmente congelada por mais um ano por razões de custos, ou seja, até ao final de 2021. Depois disso, a homologação foi prolongada por mais dois anos por solidariedade para com as equipas."

Desde 2020, apenas foram permitidas pequenas actualizações técnicas para a KTM RC4; de acordo com os regulamentos, tinham de ser disponibilizadas a todas as equipas ao mesmo tempo. Isto deve-se ao facto de os protótipos de fábrica já não serem permitidos na Moto3 desde 2015. "Com a nova geração da RC4, todo o pacote é novo - incluindo o motor. Tudo é mais compacto e o foco está na embalagem."

O piloto de testes Efren Vazquez fez a maior parte dos testes. Alguns pilotos regulares, como Dani Holgado, testaram a moto pela primeira vez após o GP de Barcelona na segunda-feira (4 de setembro), depois nos testes da Pirelli em Valência a 27 de novembro e num dia de teste privado no Circuito Ricardo Tormo a 29 de novembro.

"Com a subida de Deniz Öncü, Sasaki e Moreira para a Moto2, Dani Holgado na Red Bull KTM Tech3 e David Alonso na equipa Aspar serão os nossos mais promissores candidatos ao título para as nossas quatro marcas de Moto3", diz Pit Beirer, Diretor de Desportos Motorizados da Pierer Mobility AG. "Mas as previsões são muito difíceis na variada classe Moto3. Já tivemos uma liderança muito confortável na Moto3 este ano, quando Dani Holgado tinha uma vantagem de 41 pontos, mas infelizmente esta derreteu-se como manteiga ao sol."

"Mas agora temos uma equipa de desenvolvimento de Moto3 muito forte em Munderfing. Eles tiveram muito tempo para trabalhar numa nova moto", explicou Pit Beirer numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "É muito bom para uma moto como esta quando não temos de entregar algo sob o stress da homologação anual, mas podemos testar e desenvolver ao longo de dois ou três anos. Durante a pandemia do coronavírus, também fazia sentido que esta classe não levasse a guerra do desenvolvimento ao extremo, porque as corridas do campeonato do mundo entre a Honda e as nossas marcas eram muito equilibradas em termos de material. "+

"É claro que agora temos uma posição de partida empolgante, porque a Honda está a desenvolver há três anos e nós estamos a desenvolver há três anos. Por isso, no próximo ano haverá uma nova situação competitiva", diz Beirer. "A relação de forças pode alterar-se enormemente, mas também pode continuar a ser uma corrida renhida. Seria melhor para a classe e para todos os envolvidos se continuasse a ser uma corrida de igual para igual. Se uma marca dominar a Moto3, as forças deslocam-se desnecessariamente. Temos uma nova moto que é melhor em todos os aspectos, o comportamento nas curvas, a suspensão da WP foi mais desenvolvida, temos um novo motor. Acreditamos que temos um bom pacote. Mas só é tão bom quanto a concorrência o faz parecer".

Os pneus Pirelli, que substituem os pneus Dunlop ao fim de doze anos, continuam a ser um fator de incerteza. Qual a mota que melhor se adapta aos pneus italianos?

Beirer: "Ainda ninguém sabe. É por isso que as primeiras corridas com as novas motos e a nova marca de pneus vão ser emocionantes. A Moto2 também vai ser emocionante porque agora estamos a equipar seis motos de Moto2 com suspensão WP pela primeira vez desde 2019 com a Red Bull KTM Ajo, Liqui Moly Husqvarna e Aspar. Por isso, temos coisas interessantes a caminho nas duas classes mais pequenas."

Todos os campeões do mundo de Moto3 desde 2012

2012: Sandro Cortese (KTM)

2013: Maverick Viñales (KTM)

2014: Alex Márquez (Honda)

2015: Danny Kent (Honda)

2016: Brad Binder (KTM)

2017: Joan Mir (Honda)

2018: Jorge Martin (Honda)

2019: Lorenzo Dalla Porta (Honda)

2020: Albert Arenas (KTM)

2021: Pedro Acosta (KTM)

2022: Izan Guevara (GASGAS)

2023: Jaume Masià (Honda)