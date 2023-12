Marques les plus performantes en Moto3 : KTM et Honda à égalité

Avec cinq victoires au total, Honda s'est non seulement assuré le titre de champion du monde des pilotes en 2023 avec Jaume Masià, mais a également rejoint KTM dans la lutte pour le titre de constructeur de Moto3 le plus victorieux : les deux marques totalisent désormais 89 victoires en GP.

Au cours des 20 courses du championnat du monde Moto3 2023, neuf pilotes différents ont réussi à monter sur la plus haute marche du podium. Alors que Honda s'est assuré le titre de champion du monde des pilotes avec un total de cinq victoires (quatre par Jaume Masià, une par Tatsuki Suzuki) grâce à Masia, KTM s'est emparé du titre des constructeurs. Le constructeur autrichien (394 points) a remporté le titre avec 67 points d'avance sur Honda (327).

Outre KTM, Pierer Mobility AG a envoyé cette année encore trois autres marques dans le championnat du monde Moto3 - GASGAS, Husqvarna et CFMOTO, chacun sur des motos de construction identique. C'est pourquoi ils ont dominé le championnat Moto3 avec 15 victoires sur 20 possibles.

Les vainqueurs autrichiens étaient David Alonso (GASGAS/4), Daniel Holgado (KTM/3), Deniz Öncü (KTM/3), Ivan Ortolá (KTM/2), Diogo Moreira (KTM/1), Collin Veijer (Husqvarna/1) et Ayumu Sasaki (Husqvarna/1). Le meilleur pilote KTM a été Öncü, quatrième au championnat du monde, tandis que Sasaki a représenté Pierer Mobility AG en tant que vice-champion du monde. Avec CFMOTO, seule une marque n'a pas gagné.

2022 a été l'année de GASGAS

En 2022, le champion de l'année précédente Izan Guevara et le vice-champion du monde Sergio Garcia ont remporté ensemble la moitié des 20 Grand Prix sur GASGAS. Pour la toute première fois dans l'histoire du Moto3, GASGAS a remporté le plus grand nombre de victoires en une saison. Honda a été son premier poursuivant en 2022, avec cinq victoires sur la saison. Dennis Foggia en a remporté quatre, ce qui lui permet de se hisser à la troisième place du classement éternel du Moto3, avec un total de dix victoires en GP.

En 2021, grâce à GASGAS, quatre marques différentes se sont imposées pour la première fois depuis 2016 dans la plus petite catégorie du championnat du monde de motocyclisme. En 2020, il y avait tout de même trois marques grâce à Husqvarna.

Les années précédentes, KTM et Honda se livraient un duel, les Autrichiens s'imposant deux fois de suite en 2020 et 2021. En revanche, de 2017 à 2019, c'est le constructeur japonais qui a eu le dessus.

En 2017, Honda a dominé : les Japonais ont remporté 17 des 18 victoires et 48 des 54 podiums. En 2018, le peloton était plus équilibré, KTM (avec Marco Bezzecchi) s'est battu pour le titre comme en 2016, les Autrichiens ont remporté sept courses sur 18. En 2019, le duel était à nouveau clairement en faveur de Honda (14 victoires contre 5).

En 2020, le vent a tourné : Albert Arenas (Aspar Team) a remporté sur KTM le quatrième titre Moto3 pour le constructeur autrichien. Huit des 15 Grands Prix seulement, en raison de la Corona, ont été remportés par KTM - trois fois par Arenas, deux fois par Raul Fernández et Celestino Vietti et une fois par Darryn Binder. La première victoire d'Arenas au Qatar a été la 100e victoire de KTM en GP, toutes catégories confondues.

Tous les champions du monde Moto3

Dans le championnat du monde Moto3 organisé depuis 2012 avec les machines monocylindres quatre temps de 250 cm3 d'environ 58 ch, KTM a remporté le championnat de marque en 2012, 2013, 2014, 2016, 2021 et 2023. Honda a triomphé dans le classement des constructeurs en 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. En 2022, ce titre est revenu à GASGAS.

Au championnat du monde des pilotes, KTM s'est imposé en 2012 avec Sandro Cortese et en 2013 avec Maverick Viñales, puis Honda a remporté deux titres de champion du monde des pilotes avec Alex Márquez et Danny Kent, avant que Brad Binder ne conquière le troisième titre pilote pour KTM en 2016. De 2017 à 2019, Joan Mir, Jorge Martin et Lorenzo Della Porta ont à nouveau triomphé sur Honda.

En 2020 et 2021, Arenas et Pedro Acosta ont remporté le titre pour KTM, tandis qu'Izan Guevara est devenu le premier champion sur GASGAS en 2022. Lors de la saison 2023, Jaume Masia a ramené la couronne dans le camp Honda.

Alors qu'en 2012 et 2013, 17 courses de championnat du monde avaient eu lieu dans la plus petite catégorie, ce chiffre est passé à 18 jusqu'en 2018, puis à 19 en 2019. En 2020, lors de la saison Corona, il n'y en avait que 15, mais depuis, le nombre de courses a de nouveau augmenté : 18 en 2021 et 20 en 2022, tout comme en 2023, soit un total de 20 courses de championnat du monde.

En 2013, KTM a encaissé le plus de points du championnat du monde des marques avec 425 points, contre 346 en 2012, tandis que Honda a établi un record en 2017 avec 445 points, qui n'a pas été égalé en 2019 (439). En 2014, le championnat du monde des marques s'était terminé à égalité de points avec 384 points chacun, mais KTM avait remporté dix victoires et Honda seulement huit.

La série de victoires de KTM lors de la saison 2013 a été unique en son genre : les 17 manches du championnat du monde ont été remportées et les quatre premières places du championnat du monde ont été confisquées par Viñales, Rins, Luis Salom et Alex Márquez.

La série de victoires de KTM après le GP d'Aragon de 2012 (où Salom s'est imposé sur Kalex-KTM) jusqu'au GP de Barcelone de 2014, où Alex Márquez a permis à Honda de remporter sa première victoire en Moto3 avec la nouvelle NSF 250RW, est également impressionnante : durant cette phase, les pilotes d'usine KTM ont remporté 27 victoires consécutives, un record jusqu'alors unique dans l'histoire des GP, qui a commencé en 1949. Aucune autre usine n'avait jusqu'alors remporté autant de victoires consécutives dans aucune catégorie (mais ce record a depuis été effacé par Kalex en Moto2).

Cortese a remporté le titre en 2012 avec 325 points (contre 214 pour Salom), Viñales a marqué 323 points en 2013 (contre 311 pour Rins) et Izan Guevara a remporté le championnat en 2022 avec 319 points (contre 257 pour Sergio Garcia). En 2014, Alex Márquez est devenu champion du monde avec 278 points, contre 276 pour Miller. Et en 2015, Miguel Oliveira (KTM) a perdu contre Kent avec 254 points contre 260.

D'ailleurs, le pilote d'usine Red Bull-KTM Oliveira a remporté 140 points sur 150 possibles lors des six dernières courses en 2015, contre 36 seulement pour le champion du monde Kent sur sa Leopard-Honda.

En 2016, le pilote Red Bull-KTM-Ajo Brad Binder s'est assuré le titre avec 319 points.

Mais en 2017, la supériorité de Honda est devenue écrasante : cette année-là, un pilote KTM n'est monté que cinq fois sur le podium : Andrea Migno du team Sky VR46 vainqueur au Mugello, Juanfran Guevara troisième à la même occasion, Marcos Ramirez après sa troisième place au Sachsenring, puis Öttl deuxième au Spielberg et Ramirez deuxième à Valence. A Motegi, Bezzecchi, troisième, a encaissé le seul podium Mahindra de la saison 2017.

D'ailleurs, Mahindra et Peugeot se sont retirés du championnat du monde après la saison 2017 en raison de leur manque de succès. TM Racing n'était présent qu'au GP d'Italie à domicile en 2018 et 2019, mais n'a jamais réussi à entrer dans le championnat du monde.

Les vainqueurs du GP Moto3 2012

Maverick Vinales, FTR-Honda (5)

Sandro Cortese, KTM (5)

Luis Salom, Kalex-KTM (2)

Danny Kent, KTM (2)

Louis Rossi, FTR-Honda (1)

Jonas Folger, Kalex-KTM (1)

Romano Fenati, FTR-Honda (1)



Victoires au championnat du monde des marques 2012

FTR-Honda (7)

KTM (7)

Kalex-KTM (3)

Les vainqueurs du GP Moto3 2013

Luis Salom, KTM (7)

Alex Rins, KTM (6)

Maverick Vinales, KTM (3)

Alex Márquez, KTM (1)



Victoires au championnat du monde des marques 2013

KTM (17)

Les vainqueurs du GP Moto3 2014

Jack Miller, KTM (6)

Romano Fenati, KTM (4)

Alex Márquez, Honda (3)

Efren Vazquez, Honda (2)

Alex Rins, Honda (2)

Alexis Masbou, Honda (1)



Victoires au championnat du monde des marques 2014

KTM (10)

Honda (8)

Les vainqueurs du GP Moto3 2015

Danny Kent, Honda (6)

Miguel Oliveira, KTM (6)

Niccolò Antonelli, Honda (2)

Enea Bastianini, Honda (1)

Romano Fenati, KTM (1)

Alexis Masbou, Honda (1)

Livio Loi, Honda (1)



Victoires au championnat du monde des marques 2015

Honda (11)

KTM (7)

Les vainqueurs du GP Moto3 2016

Brad Binder, KTM (7)

Joan Mir, KTM (1)

Romano Fenati, KTM (1)

Jorge Navarro, Honda (2)

Niccolò Antonelli, Honda (1)

Enea Bastianini, Honda (1)

Francesco Bagnaia, Mahindra (2)

John McPhee, Peugeot (1)

Khairul Idham Pawi, Honda (2)



Victoires au championnat du monde des marques 2016

Honda (6)

KTM (9)

Mahindra (2)

Peugeot (1)

Les vainqueurs du GP Moto3 2017

Joan Mir, Honda (10)

Aron Canet, Honda (3)

Romano Fenati, Honda (3)

Andrea Migno, KTM (1)

Jorge Martin, Honda (1)



Victoires au championnat du monde des marques 2017

Honda (17)

KTM (1)

Les vainqueurs du GP Moto3 2018

Jorge Martin, Honda (7)

Marco Bezzeccchi, KTM (3)

Alberto Arenas, KTM (2)

Fabio Di Giannantonio, Honda (2)

Enea Bastianini, Honda (1)

Lorenzo Dalla Porta, Honda (1)

Peter Öttl, KTM (1)

Can Öncü, KTM (1)

Victoires au championnat du monde des marques 2018

Honda (11)

KTM (7)

Les vainqueurs du GP Moto3 2019

Kaito Toba, Honda (1)

Jaume Masia, KTM (1)

Aron Canet, KTM (3)

Niccolò Antonelli, Honda (1)

John McPhee, Honda (1)

Tony Arbolino, Honda (2)

Marcos Ramirez, Honda (2)

Lorenzo Dalla Porta, Honda (4)

Romano Fenati, Honda (1)

Tatsuki Suzuki, Honda (1)

Albert Arenas, KTM (1)

Sergio Garcia, Honda (1)

Victoires au championnat du monde des marques 2019

Honda (14)

KTM (5)

Les vainqueurs du GP Moto3 en 2020

Albert Arenas, KTM (3)

Tatsuki Suzuki, Honda (1)

Dennis Foggia, Honda (1)

Celestino Vietti, KTM (2)

John McPhee, Honda (1)

Romano Fenati, Husqvarna (1)

Darryn Binder, KTM (1)

Jaume Masia, Honda (2)

Raul Fernandez, KTM (2)

Tony Arbolino, Honda (1)

Victoires au championnat du monde des marques 2020

KTM (8)

Honda (6)

Husqvarna (1)

Les vainqueurs du GP Moto3 en 2021

Pedro Acosta, KTM (6)

Dennis Foggia, Honda (5)

Sergio Garcia, GASGAS (3)

Jaume Masia, KTM (1)

Romano Fenati, Husqvarna (1)

Izan Guevara, GASGAS (1)

Xavier Artigas, Honda (1)

Victoires au championnat du monde des marques 2021

KTM (7)

Honda (6)

GASGAS (4)

Husqvarna (1)

Les vainqueurs du GP Moto3 en 2022

Izan Guevara, GASGAS (7)

Dennis Foggia, Honda (4)

Sergio Garcia, GASGAS (3)

Jaume Masia, KTM (2)

Ayumu Sasaki, Husqvarna (2)

Andrea Migno, Honda (1)

John McPhee, Husqvarna (1)

Victoires au championnat du monde des marques 2022

GASGAS (10)

Honda (5)

Husqvarna (3)

KTM (2)

Les vainqueurs du GP Moto3 en 2023

Jaume Masia, Honda (4)

David Alonso, GASGAS (4)

Daniel Holgado, KTM (3)

Deniz Öncü, KTM (3)

Ivan Ortolá, KTM (2)

Tatsuki Suzuki, Honda (1)

Diogo Moreira, KTM (1)

Collin Veijer, Husqvarna (1)

Ayumu Sasaki, Husqvarna (1)

Victoires au championnat du monde des marques 2023

KTM (9)

Honda (5)

GASGAS (4)

Husqvarna (2)

Les pilotes les plus victorieux du championnat du monde Moto3

Romano Fenati (13 victoires)

Joan Mir (11 victoires)

Dennis Foggia (10 victoires)

Luis Salom (9 victoires)

Alex Rins (8 victoires)

Danny Kent (8 victoires)

Maverick Viñales (8 victoires)

Jorge Martin (8 victoires)

Izan Guevara (8 victoires)

Brad Binder (7 victoires)

Sergio Garcia (7 victoires)

Miguel Oliveira (6 victoires)

Jack Miller (6 victoires)

Aron Canet (6 victoires)

Albert Arenas (6 victoires)

Pedro Acosta (6 victoires)

Jaume Masia (10 victoires)

Sandro Cortese (5 victoires)

Lorenzo Dalla Porta (5 victoires)

Alex Márquez (4 victoires)

Niccolò Antonelli (4 victoires)

John McPhee (4 victoires)

David Alonso (4 victoires)

Enea Bastianini (3 victoires)

Marco Bezzecchi (3 victoires)

Tony Arbolino (3 victoires)

Tatsuki Suzuki (3 victoires)

Daniel Holgado (3 victoires)

Efren Vazquez (2 victoires)

Alexis Masbou (2 victoires)

Francesco Bagnaia (2 victoires)

Fabio Di Giannantonio (2 victoires)

Jorge Navarro (2 victoires)

Khairul Idham Pawi (2 victoires)

Marcos Ramirez (2 victoires)

Celestino Vietti (2 victoires)

Raul Fernandez (2 victoires)

Andrea Migno (2 victoires)

Ayumu Sasaki (3 victoires)

Deniz Öncü (3 victoires)

Ivan Ortolá (2 victoires)

Louis Rossi (1 victoire)

Jonas Folger (1 victoire)

Livio Loi (1 victoire)

Philipp Öttl (1 victoire)

Can Öncü (1 victoire)

Kaito Toba (1 victoire)

Darryn Binder (1 victoire)

Xavier Artigas (1 victoire)

Diogo Moreira, KTM (1)

Collin Veijer, Husqvarna (1)

Les marques de Moto3 les plus victorieuses

KTM (89 victoires)

Honda (89 victoires)

GASGAS (18 victoires)

FTR-Honda (7 victoires)

Husqvarna (7 victoires)

Kalex-KTM (3 victoires)

Mahindra (2 victoires)

Peugeot (1 victoire)



Total : 216 courses