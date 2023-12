I marchi di maggior successo in Moto3: KTM e Honda a pari merito

Con un totale di cinque vittorie, Honda non solo si è assicurata il titolo di Campione del Mondo Piloti con Jaume Masià nel 2023, ma ha anche pareggiato i conti con KTM nella lotta per il titolo di costruttore di Moto3 di maggior successo: entrambi i marchi hanno ora 89 vittorie nei GP.

Nelle 20 gare del Campionato del Mondo Moto3 2023, nove diversi piloti sono saliti sul gradino più alto del podio. Mentre la Honda si è assicurata il titolo mondiale piloti con un totale di cinque vittorie (quattro di Jaume Masià, una di Tatsuki Suzuki) con Masia, la KTM ha strappato il titolo costruttori. La casa austriaca (394 punti) ha vinto con un vantaggio di 67 punti sulla Honda (327).

Oltre a KTM, anche quest'anno Pierer Mobility AG ha inviato altri tre costruttori nel Campionato del Mondo Moto3: GASGAS, Husqvarna e CFMOTO, ciascuno con moto identiche. Di conseguenza, hanno dominato la scena della Moto3 con 15 vittorie su 20 possibili.

I vincitori per gli austriaci sono stati David Alonso (GASGAS/4), Daniel Holgado (KTM/3), Deniz Öncü (KTM/3), Ivan Ortolá (KTM/2), Diogo Moreira (KTM/1), Collin Veijer (Husqvarna/1) e Ayumu Sasaki (Husqvarna/1). Il miglior pilota KTM è stato Öncü al quarto posto, mentre Sasaki ha rappresentato Pierer Mobility AG come secondo classificato nel campionato mondiale. Con CFMOTO, solo un marchio è rimasto senza vittorie.

Il 2022 è stato l'anno del GASGAS

Il campione dello scorso anno Izan Guevara e il secondo classificato Sergio Garcia hanno vinto la metà dei 20 Gran Premi disputati insieme a GASGAS nel 2022. Per la prima volta nella storia della Moto3, GASGAS ha ottenuto il maggior numero di vittorie in una singola stagione. Honda è stata la prima classificata con cinque vittorie nel 2022. Dennis Foggia ha contribuito con quattro di esse, salendo al terzo posto nella classifica di tutti i tempi della Moto3 con un totale di dieci vittorie nei GP.

Grazie al GASGAS, nel 2021, per la prima volta dal 2016, quattro marchi diversi hanno vinto nella classe più piccola del Motomondiale. Nel 2020, i marchi erano tre grazie a Husqvarna.

Negli anni precedenti, KTM e Honda hanno combattuto un duello, con gli austriaci che si sono imposti per due volte di fila nel 2020 e nel 2021. Dal 2017 al 2019, invece, il produttore giapponese si è imposto ogni volta.

La Honda ha dominato nel 2017, conquistando 17 vittorie su 18 e 48 podi su 54. Nel 2018, il campo è stato più equilibrato, con KTM (con Marco Bezzecchi) in lotta per il titolo come nel 2016, con gli austriaci che hanno vinto sette delle 18 gare. Nel 2019, il duello è stato ancora una volta nettamente a favore della Honda (14:5 vittorie).

La situazione si è ribaltata nel 2020: Albert Arenas (Aspar Team) ha vinto il quarto titolo Moto3 per la casa austriaca in sella alla KTM. Otto degli unici 15 Gran Premi disputati a causa del coronavirus sono andati alla KTM: Arenas ha vinto tre volte, Raul Fernández e Celestino Vietti due volte ciascuno e Darryn Binder una volta. La vittoria di Arenas in Qatar è stata anche il 100° GP vinto da KTM in tutte le classi.

Tutti i campioni del mondo Moto3

Nel Campionato mondiale Moto3, che si svolge dal 2012 con le moto monocilindriche a quattro tempi da 250 cc da circa 58 CV, KTM ha vinto il monomarca nel 2012, 2013, 2014, 2016, 2021 e 2023. Honda ha trionfato nel campionato costruttori nel 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Nel 2022 questo titolo è andato a GASGAS.

KTM ha vinto il Campionato del Mondo Piloti nel 2012 con Sandro Cortese e nel 2013 con Maverick Viñales, dopodiché Honda si è assicurata due titoli del Campionato del Mondo Piloti con Alex Márquez e Danny Kent, prima che Brad Binder vincesse il terzo titolo Piloti per KTM nel 2016. Joan Mir, Jorge Martin e Lorenzo Della Porta hanno trionfato nuovamente con Honda dal 2017 al 2019.

Nel 2020 e nel 2021, Arenas e Pedro Acosta hanno vinto il titolo per KTM, mentre Izan Guevara è diventato il primo campione su GASGAS nel 2022. Nella stagione 2023, Jaume Masia ha riportato la corona in casa Honda.

Se nel 2012 e nel 2013 le gare del Campionato del Mondo nella classe più piccola erano ancora 17, nel 2018 sono state 18, seguite da 19 nel 2019. Nella stagione del coronavirus 2020 sono state solo 15, ma da allora sono aumentate: nel 2021 sono state 18 e nel 2022, come nel 2023, sono state disputate in totale 20 gare del Campionato del Mondo.

KTM ha ottenuto il maggior numero di punti nel Mondiale monomarca nel 2013 con 425 punti, rispetto ai 346 del 2012. Honda ha stabilito un record nel 2017 con 445 punti, che non è stato eguagliato nel 2019 (439). Nel 2014, il Campionato del Mondo Costruttori si è concluso a pari punti con 384 punti ciascuno, ma KTM ha ottenuto dieci vittorie e Honda solo otto.

La striscia vincente di KTM è stata unica nella stagione 2013, quando ha vinto tutte le 17 gare del Campionato del Mondo e ha conquistato i primi quattro posti nel Mondiale con Viñales, Rins, Luis Salom e Alex Márquez.

Impressionante anche la striscia di vittorie di KTM dal GP di Aragona del 2012 (dove Salom vinse in sella a una Kalex-KTM) al GP di Barcellona del 2014, dove Alex Márquez ottenne la prima vittoria della Honda in Moto3 con la nuova NSF 250RW: durante questa fase, i piloti ufficiali KTM hanno ottenuto 27 vittorie consecutive, un record senza precedenti nella storia dei GP, iniziata nel 1949. Nessun'altra casa aveva mai ottenuto così tante vittorie consecutive in nessuna classe (anche se questo record è stato poi eguagliato da Kalex in Moto2).

Cortese ha totalizzato 325 punti vincendo il titolo nel 2012 (Salom secondo classificato con 214), Viñales ha totalizzato 323 punti nel 2013 (Rins secondo classificato con 311) e Izan Guevara ha vinto nel 2022 con 319 punti (contro Sergio Garcia con 257). Nel 2014, Alex Márquez è diventato campione del mondo con 278 punti, mentre Miller ha totalizzato 276 punti. E nel 2015, Miguel Oliveira (KTM) ha perso contro Kent con 254 e 260 punti.

Tra l'altro, Oliveira, pilota della Red Bull KTM, ha totalizzato 140 punti su 150 possibili nelle ultime sei gare del 2015, mentre il campione del mondo Kent, in sella alla Leopard Honda, ne ha totalizzati solo 36.

Nel 2016, il pilota Red Bull KTM Ajo Brad Binder si è assicurato il titolo con 319 punti.

Nel 2017, tuttavia, la superiorità della Honda è diventata schiacciante: solo cinque volte un pilota KTM è salito sul podio quell'anno: Andrea Migno del team Sky VR46 vincitore al Mugello, Juanfran Guevara terzo nella stessa occasione, Marcos Ramirez dopo il terzo posto al Sachsenring, poi Öttl secondo a Spielberg e Ramirez secondo a Valencia. A Motegi, Bezzecchi ha conquistato l'unico podio Mahindra della stagione 2017 con il terzo posto.

Per inciso, Mahindra e Peugeot si sono ritirate dal Campionato del Mondo dopo la stagione 2017 a causa della mancanza di successi. TM Racing ha partecipato solo al GP di casa in Italia nel 2018 e nel 2019, ma non ha mai partecipato al Campionato del Mondo.

I vincitori del GP di Moto3 del 2012

Maverick Vinales, FTR Honda (5)

Sandro Cortese, KTM (5)

Luis Salom, Kalex-KTM (2)

Danny Kent, KTM (2)

Louis Rossi, FTR-Honda (1)

Jonas Folger, Kalex-KTM (1)

Romano Fenati, FTR-Honda (1)



Vittorie nel Campionato del mondo 2012

FTR-Honda (7)

KTM (7)

Kalex-KTM (3)

I vincitori del GP Moto3 2013

Luis Salom, KTM (7)

Alex Rins, KTM (6)

Maverick Vinales, KTM (3)

Alex Márquez, KTM (1)



Vittorie nel Campionato del mondo 2013

KTM (17)

I vincitori del GP Moto3 2014

Jack Miller, KTM (6)

Romano Fenati, KTM (4)

Alex Márquez, Honda (3)

Efren Vazquez, Honda (2)

Alex Rins, Honda (2)

Alexis Masbou, Honda (1)



Vittorie nel Campionato del mondo 2014

KTM (10)

Honda (8)

I vincitori del GP Moto3 2015

Danny Kent, Honda (6)

Miguel Oliveira, KTM (6)

Niccolò Antonelli, Honda (2)

Enea Bastianini, Honda (1)

Romano Fenati, KTM (1)

Alexis Masbou, Honda (1)

Livio Loi, Honda (1)



Vittorie del Campionato del mondo di marca 2015

Honda (11)

KTM (7)

I vincitori del GP Moto3 2016

Brad Binder, KTM (7)

Joan Mir, KTM (1)

Romano Fenati, KTM (1)

Jorge Navarro, Honda (2)

Niccolò Antonelli, Honda (1)

Enea Bastianini, Honda (1)

Francesco Bagnaia, Mahindra (2)

John McPhee, Peugeot (1)

Khairul Idham Pawi, Honda (2)



Vittorie nel Campionato del mondo 2016

Honda (6)

KTM (9)

Mahindra (2)

Peugeot (1)

I vincitori del GP Moto3 2017

Joan Mir, Honda (10)

Aron Canet, Honda (3)

Romano Fenati, Honda (3)

Andrea Migno, KTM (1)

Jorge Martin, Honda (1)



Vittorie nel Campionato del mondo 2017

Honda (17)

KTM (1)

I vincitori del GP Moto3 2018

Jorge Martin, Honda (7)

Marco Bezzeccchi, KTM (3)

Alberto Arenas, KTM (2)

Fabio Di Giannantonio, Honda (2)

Enea Bastianini, Honda (1)

Lorenzo Dalla Porta, Honda (1)

Peter Öttl, KTM (1)

Can Öncü, KTM (1)

Vittorie nel Campionato del mondo 2018

Honda (11)

KTM (7)

I vincitori del GP Moto3 2019

Kaito Toba, Honda (1)

Jaume Masia, KTM (1)

Aron Canet, KTM (3)

Niccolò Antonelli, Honda (1)

John McPhee, Honda (1)

Tony Arbolino, Honda (2)

Marcos Ramirez, Honda (2)

Lorenzo Dalla Porta, Honda (4)

Romano Fenati, Honda (1)

Tatsuki Suzuki, Honda (1)

Albert Arenas, KTM (1)

Sergio Garcia, Honda (1)

Vittorie nel Campionato del mondo 2019

Honda (14)

KTM (5)

I vincitori del GP Moto3 2020

Albert Arenas, KTM (3)

Tatsuki Suzuki, Honda (1)

Dennis Foggia, Honda (1)

Celestino Vietti, KTM (2)

John McPhee, Honda (1)

Romano Fenati, Husqvarna (1)

Darryn Binder, KTM (1)

Jaume Masia, Honda (2)

Raul Fernandez, KTM (2)

Tony Arbolino, Honda (1)

Vittorie del Campionato del mondo di marca 2020

KTM (8)

Honda (6)

Husqvarna (1)

Vincitori del GP Moto3 2021

Pedro Acosta, KTM (6)

Dennis Foggia, Honda (5)

Sergio Garcia, GASGAS (3)

Jaume Masia, KTM (1)

Romano Fenati, Husqvarna (1)

Izan Guevara, GASGAS (1)

Xavier Artigas, Honda (1)

Vittorie del Campionato del mondo di marca 2021

KTM (7)

Honda (6)

GASGAS (4)

Husqvarna (1)

I vincitori del GP Moto3 2022

Izan Guevara, GASGAS (7)

Dennis Foggia, Honda (4)

Sergio Garcia, GASGAS (3)

Jaume Masia, KTM (2)

Ayumu Sasaki, Husqvarna (2)

Andrea Migno, Honda (1)

John McPhee, Husqvarna (1)

Vittorie del Campionato del mondo marche 2022

GASGAS (10)

Honda (5)

Husqvarna (3)

KTM (2)

I vincitori del GP Moto3 2023

Jaume Masia, Honda (4)

David Alonso, GASGAS (4)

Daniel Holgado, KTM (3)

Deniz Öncü, KTM (3)

Ivan Ortolá, KTM (2)

Tatsuki Suzuki, Honda (1)

Diogo Moreira, KTM (1)

Collin Veijer, Husqvarna (1)

Ayumu Sasaki, Husqvarna (1)

Vittorie del Campionato del mondo di marca 2023

KTM (9)

Honda (5)

GASGAS (4)

Husqvarna (2)

I piloti più vittoriosi del Campionato del Mondo Moto3

Romano Fenati (13 vittorie)

Joan Mir (11 vittorie)

Dennis Foggia (10 vittorie)

Luis Salom (9 vittorie)

Alex Rins (8 vittorie)

Danny Kent (8 vittorie)

Maverick Viñales (8 vittorie)

Jorge Martin (8 vittorie)

Izan Guevara (8 vittorie)

Brad Binder (7 vittorie)

Sergio Garcia (7 vittorie)

Miguel Oliveira (6 vittorie)

Jack Miller (6 vittorie)

Aron Canet (6 vittorie)

Albert Arenas (6 vittorie)

Pedro Acosta (6 vittorie)

Jaume Masia (10 vittorie)

Sandro Cortese (5 vittorie)

Lorenzo Dalla Porta (5 vittorie)

Alex Márquez (4 vittorie)

Niccolò Antonelli (4 vittorie)

John McPhee (4 vittorie)

David Alonso (4 vittorie)

Enea Bastianini (3 vittorie)

Marco Bezzecchi (3 vittorie)

Tony Arbolino (3 vittorie)

Tatsuki Suzuki (3 vittorie)

Daniel Holgado (3 vittorie)

Efren Vazquez (2 vittorie)

Alexis Masbou (2 vittorie)

Francesco Bagnaia (2 vittorie)

Fabio Di Giannantonio (2 vittorie)

Jorge Navarro (2 vittorie)

Khairul Idham Pawi (2 vittorie)

Marcos Ramirez (2 vittorie)

Celestino Vietti (2 vittorie)

Raul Fernandez (2 vittorie)

Andrea Migno (2 vittorie)

Ayumu Sasaki (3 vittorie)

Deniz Öncü (3 vittorie)

Ivan Ortolá (2 vittorie)

Louis Rossi (1 vittoria)

Jonas Folger (1 vittoria)

Livio Loi (1 vittoria)

Philipp Öttl (1 vittoria)

Can Öncü (1 vittoria)

Kaito Toba (1 vittoria)

Darryn Binder (1 vittoria)

Xavier Artigas (1 vittoria)

Diogo Moreira, KTM (1)

Collin Veijer, Husqvarna (1)

I marchi di maggior successo della Moto3

KTM (89 vittorie)

Honda (89 vittorie)

GASGAS (18 vittorie)

FTR-Honda (7 vittorie)

Husqvarna (7 vittorie)

Kalex-KTM (3 vittorie)

Mahindra (2 vittorie)

Peugeot (1 vittoria)



Totale: 216 gare