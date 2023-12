Marcas de maior sucesso no Moto3: KTM e Honda em pé de igualdade

Com um total de cinco vitórias, a Honda não só assegurou o título do Campeonato do Mundo de Pilotos com Jaume Masià em 2023, como também empatou com a KTM na luta pelo título de fabricante de Moto3 mais bem sucedido: ambas as marcas têm agora 89 vitórias em GP.

Nas 20 corridas do Campeonato do Mundo de Moto3 de 2023, nove pilotos diferentes subiram ao degrau mais alto do pódio. Enquanto a Honda garantiu o título do Campeonato do Mundo de Pilotos com um total de cinco vitórias (quatro de Jaume Masià e uma de Tatsuki Suzuki) com Masia, a KTM arrebatou o título de Construtores. O construtor austríaco (394 pontos) venceu com 67 pontos de vantagem sobre a Honda (327).

Para além da KTM, a Pierer Mobility AG enviou mais uma vez três outros fabricantes para o Campeonato do Mundo de Moto3 este ano - GASGAS, Husqvarna e CFMOTO, cada um com motos idênticas. Como resultado, eles dominaram o cenário da Moto3 com 15 das 20 vitórias possíveis.

Os vencedores para os austríacos foram David Alonso (GASGAS/4), Daniel Holgado (KTM/3), Deniz Öncü (KTM/3), Ivan Ortolá (KTM/2), Diogo Moreira (KTM/1), Collin Veijer (Husqvarna/1) e Ayumu Sasaki (Husqvarna/1). O melhor piloto KTM foi Öncü em quarto lugar, enquanto Sasaki representou a Pierer Mobility AG como vice-campeão mundial. Com a CFMOTO, apenas uma marca ficou sem vitórias.

2022 foi o ano do GASGAS

O campeão do ano passado, Izan Guevara, e o vice-campeão, Sergio Garcia, venceram metade das 20 corridas de Grande Prémio com GASGAS em 2022. Pela primeira vez na história do Moto3, a GASGAS conquistou o maior número de vitórias numa única época. A Honda foi a primeira vice-campeã com cinco vitórias em 2022. Dennis Foggia contribuiu com quatro delas, subindo para o terceiro lugar na tabela de classificação de Moto3 de todos os tempos com um total de dez vitórias em GP.

Graças à GASGAS, quatro marcas diferentes venceram na classe mais pequena do Campeonato do Mundo de Motociclismo em 2021, pela primeira vez desde 2016. Em 2020, foram três marcas graças à Husqvarna.

Nos anos anteriores, KTM e Honda travaram um duelo, com os austríacos saindo por cima duas vezes seguidas em 2020 e 2021. De 2017 a 2019, no entanto, o fabricante japonês saiu por cima de cada vez.

A Honda dominou em 2017, conquistando 17 das 18 vitórias e 48 dos 54 lugares no pódio. Em 2018, o campo foi mais equilibrado, com a KTM (com Marco Bezzecchi) a lutar pelo título como em 2016, com os austríacos a vencerem sete das 18 corridas. Em 2019, o duelo foi novamente claramente a favor da Honda (14:5 vitórias).

A maré mudou em 2020: Albert Arenas (Aspar Team) conquistou o quarto título de Moto3 para o fabricante austríaco na KTM. Oito das únicas 15 corridas de Grande Prémio devido ao coronavírus foram para a KTM - Arenas venceu três vezes, Raul Fernández e Celestino Vietti duas vezes cada e Darryn Binder uma vez. A vitória de abertura de Arenas no Qatar foi também a 100ª vitória em GP da KTM em todas as classes.

Todos os campeões mundiais de Moto3

No Campeonato do Mundo de Moto3, que se realiza desde 2012 com as máquinas monocilíndricas a quatro tempos de 250 cc com cerca de 58 cv, a KTM venceu o campeonato do mundo de uma só corrida em 2012, 2013, 2014, 2016, 2021 e 2023. A Honda triunfou no Campeonato de Construtores em 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. 2022 viu este título ir para a GASGAS.

A KTM venceu o Campeonato do Mundo de Pilotos em 2012 com Sandro Cortese e 2013 com Maverick Viñales, após o que a Honda assegurou dois títulos do Campeonato do Mundo de Pilotos com Alex Márquez e Danny Kent, antes de Brad Binder conquistar o terceiro título de Pilotos para a KTM em 2016. Joan Mir, Jorge Martin e Lorenzo Della Porta voltaram a triunfar na Honda de 2017 a 2019.

Em 2020 e 2021, Arenas e Pedro Acosta conquistaram o título para a KTM, enquanto Izan Guevara se tornou o primeiro campeão da GASGAS em 2022. Na temporada de 2023, Jaume Masia trouxe a coroa de volta ao campo da Honda.

Embora ainda houvesse 17 corridas do Campeonato do Mundo na classe mais pequena em 2012 e 2013, houve 18 em 2018, seguidas de 19 em 2019. Na temporada de coronavírus de 2020, houve apenas 15, mas desde então tem havido mais: em 2021 houve 18 e em 2022, tal como 2023, houve um total de 20 corridas do Campeonato do Mundo.

A KTM marcou o maior número de pontos no Campeonato do Mundo de uma marca em 2013 com 425 pontos, em comparação com 346 em 2012. A Honda estabeleceu um recorde em 2017 com 445 pontos, que não foi igualado em 2019 (439). Em 2014, o Campeonato do Mundo de Construtores terminou empatado em pontos com 384 pontos cada, mas a KTM teve dez vitórias e a Honda apenas oito.

A série de vitórias da KTM foi única na época de 2013, quando venceu as 17 corridas do Campeonato do Mundo e ocupou os quatro primeiros lugares do Campeonato do Mundo com Viñales, Rins, Luis Salom e Alex Márquez.

A série de vitórias da KTM desde o GP de Aragão de 2012 (onde Salom venceu com uma Kalex-KTM) até ao GP de Barcelona de 2014, onde Alex Márquez garantiu a primeira vitória da Honda na Moto3 com a nova NSF 250RW, também é impressionante: durante esta fase, os pilotos de fábrica da KTM alcançaram 27 vitórias consecutivas, um recorde sem precedentes na história dos GP, que começou em 1949. Nenhuma outra fábrica tinha conseguido tantas vitórias consecutivas em qualquer classe (embora este recorde tenha sido igualado pela Kalex em Moto2).

Cortese marcou 325 pontos ao vencer o título em 2012 (Salom como segundo classificado 214), Viñales marcou 323 pontos em 2013 (Rins como segundo classificado 311) e Izan Guevara venceu em 2022 com 319 pontos (contra Sergio Garcia com 257). Em 2014, Alex Márquez sagrou-se campeão do mundo com 278 pontos, enquanto Miller fez 276 pontos. E em 2015, Miguel Oliveira (KTM) perdeu para Kent com 254 a 260 pontos.

Aliás, o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Oliveira, marcou 140 dos 150 pontos possíveis nas últimas seis corridas de 2015, enquanto o campeão mundial Kent, na Leopard Honda, marcou apenas 36.

Em 2016, o piloto da Red Bull KTM Ajo, Brad Binder, garantiu o título com 319 pontos.

Em 2017, no entanto, a superioridade da Honda tornou-se esmagadora: apenas cinco vezes um piloto da KTM subiu ao pódio nesse ano: Andrea Migno da equipa Sky VR46 como vencedor em Mugello, Juanfran Guevara em terceiro na mesma ocasião, Marcos Ramirez após o terceiro lugar em Sachsenring, depois Öttl em segundo em Spielberg e Ramirez em segundo em Valência. Em Motegi, Bezzecchi conquistou o único pódio da Mahindra na época de 2017, com um terceiro lugar.

A propósito, a Mahindra e a Peugeot retiraram-se do Campeonato do Mundo após a época de 2017 devido à falta de sucesso. A TM Racing apenas participou no GP de Itália em 2018 e 2019, mas nunca chegou a participar no Campeonato do Mundo.

Os vencedores do GP de Moto3 de 2012

Maverick Vinales, FTR Honda (5)

Sandro Cortese, KTM (5)

Luis Salom, Kalex-KTM (2)

Danny Kent, KTM (2)

Louis Rossi, FTR-Honda (1)

Jonas Folger, Kalex-KTM (1)

Romano Fenati, FTR-Honda (1)



Vitórias no Campeonato do Mundo de 2012

FTR-Honda (7)

KTM (7)

Kalex-KTM (3)

Os vencedores do Moto3 GP de 2013

Luis Salom, KTM (7)

Alex Rins, KTM (6)

Maverick Vinales, KTM (3)

Alex Márquez, KTM (1)



Vitórias no Campeonato do Mundo de 2013

KTM (17)

Os vencedores do Moto3 GP de 2014

Jack Miller, KTM (6)

Romano Fenati, KTM (4)

Alex Márquez, Honda (3)

Efren Vazquez, Honda (2)

Alex Rins, Honda (2)

Alexis Masbou, Honda (1)



Vitórias no Campeonato do Mundo de 2014

KTM (10)

Honda (8)

Os vencedores do Moto3 GP de 2015

Danny Kent, Honda (6)

Miguel Oliveira, KTM (6)

Niccolò Antonelli, Honda (2)

Enea Bastianini, Honda (1)

Romano Fenati, KTM (1)

Alexis Masbou, Honda (1)

Livio Loi, Honda (1)



Vitórias no Campeonato do Mundo de Marcas 2015

Honda (11)

KTM (7)

Os vencedores do Moto3 GP de 2016

Brad Binder, KTM (7)

Joan Mir, KTM (1)

Romano Fenati, KTM (1)

Jorge Navarro, Honda (2)

Niccolò Antonelli, Honda (1)

Enea Bastianini, Honda (1)

Francesco Bagnaia, Mahindra (2)

John McPhee, Peugeot (1)

Khairul Idham Pawi, Honda (2)



Vitórias no Campeonato do Mundo de 2016

Honda (6)

KTM (9)

Mahindra (2)

Peugeot (1)

Os vencedores do Moto3 GP de 2017

Joan Mir, Honda (10)

Aron Canet, Honda (3)

Romano Fenati, Honda (3)

Andrea Migno, KTM (1)

Jorge Martin, Honda (1)



Vitórias no Campeonato do Mundo de 2017

Honda (17)

KTM (1)

Os vencedores do Moto3 GP de 2018

Jorge Martin, Honda (7)

Marco Bezzeccchi, KTM (3)

Alberto Arenas, KTM (2)

Fabio Di Giannantonio, Honda (2)

Enea Bastianini, Honda (1)

Lorenzo Dalla Porta, Honda (1)

Peter Öttl, KTM (1)

Can Öncü, KTM (1)

Vitórias no Campeonato do Mundo de 2018

Honda (11)

KTM (7)

Os vencedores do Moto3 GP de 2019

Kaito Toba, Honda (1)

Jaume Masia, KTM (1)

Aron Canet, KTM (3)

Niccolò Antonelli, Honda (1)

John McPhee, Honda (1)

Tony Arbolino, Honda (2)

Marcos Ramirez, Honda (2)

Lorenzo Dalla Porta, Honda (4)

Romano Fenati, Honda (1)

Tatsuki Suzuki, Honda (1)

Albert Arenas, KTM (1)

Sergio Garcia, Honda (1)

Vitórias no Campeonato do Mundo de 2019

Honda (14)

KTM (5)

Os vencedores do Moto3 GP de 2020

Albert Arenas, KTM (3)

Tatsuki Suzuki, Honda (1)

Dennis Foggia, Honda (1)

Celestino Vietti, KTM (2)

John McPhee, Honda (1)

Romano Fenati, Husqvarna (1)

Darryn Binder, KTM (1)

Jaume Masia, Honda (2)

Raul Fernandez, KTM (2)

Tony Arbolino, Honda (1)

Vitórias no Campeonato do Mundo de Marcas em 2020

KTM (8)

Honda (6)

Husqvarna (1)

Os vencedores do Moto3 GP 2021

Pedro Acosta, KTM (6)

Dennis Foggia, Honda (5)

Sergio Garcia, GASGAS (3)

Jaume Masia, KTM (1)

Romano Fenati, Husqvarna (1)

Izan Guevara, GASGAS (1)

Xavier Artigas, Honda (1)

Vitórias no Campeonato do Mundo de Marcas 2021

KTM (7)

Honda (6)

GASGAS (4)

Husqvarna (1)

Os vencedores do Moto3 GP de 2022

Izan Guevara, GASGAS (7)

Dennis Foggia, Honda (4)

Sergio Garcia, GASGAS (3)

Jaume Masia, KTM (2)

Ayumu Sasaki, Husqvarna (2)

Andrea Migno, Honda (1)

John McPhee, Husqvarna (1)

Vitórias no Campeonato do Mundo de Marcas em 2022

GASGAS (10)

Honda (5)

Husqvarna (3)

KTM (2)

Os vencedores do Moto3 GP de 2023

Jaume Masia, Honda (4)

David Alonso, GASGAS (4)

Daniel Holgado, KTM (3)

Deniz Öncü, KTM (3)

Ivan Ortolá, KTM (2)

Tatsuki Suzuki, Honda (1)

Diogo Moreira, KTM (1)

Collin Veijer, Husqvarna (1)

Ayumu Sasaki, Husqvarna (1)

Vitórias no Campeonato do Mundo de Marcas 2023

KTM (9)

Honda (5)

GASGAS (4)

Husqvarna (2)

Os pilotos mais vitoriosos do Campeonato do Mundo de Moto3

Romano Fenati (13 vitórias)

Joan Mir (11 vitórias)

Dennis Foggia (10 vitórias)

Luis Salom (9 vitórias)

Alex Rins (8 vitórias)

Danny Kent (8 vitórias)

Maverick Viñales (8 vitórias)

Jorge Martin (8 vitórias)

Izan Guevara (8 vitórias)

Brad Binder (7 vitórias)

Sergio Garcia (7 vitórias)

Miguel Oliveira (6 vitórias)

Jack Miller (6 vitórias)

Aron Canet (6 vitórias)

Albert Arenas (6 vitórias)

Pedro Acosta (6 vitórias)

Jaume Masia (10 vitórias)

Sandro Cortese (5 vitórias)

Lorenzo Dalla Porta (5 vitórias)

Alex Márquez (4 vitórias)

Niccolò Antonelli (4 vitórias)

John McPhee (4 vitórias)

David Alonso (4 vitórias)

Enea Bastianini (3 vitórias)

Marco Bezzecchi (3 vitórias)

Tony Arbolino (3 vitórias)

Tatsuki Suzuki (3 vitórias)

Daniel Holgado (3 vitórias)

Efren Vazquez (2 vitórias)

Alexis Masbou (2 vitórias)

Francesco Bagnaia (2 vitórias)

Fabio Di Giannantonio (2 vitórias)

Jorge Navarro (2 vitórias)

Khairul Idham Pawi (2 vitórias)

Marcos Ramirez (2 vitórias)

Celestino Vietti (2 vitórias)

Raul Fernandez (2 vitórias)

Andrea Migno (2 vitórias)

Ayumu Sasaki (3 vitórias)

Deniz Öncü (3 vitórias)

Ivan Ortolá (2 vitórias)

Louis Rossi (1 vitória)

Jonas Folger (1 vitória)

Livio Loi (1 vitória)

Philipp Öttl (1 vitória)

Can Öncü (1 vitória)

Kaito Toba (1 vitória)

Darryn Binder (1 vitória)

Xavier Artigas (1 vitória)

Diogo Moreira, KTM (1)

Collin Veijer, Husqvarna (1)

As marcas de Moto3 com mais sucesso

KTM (89 vitórias)

Honda (89 vitórias)

GASGAS (18 vitórias)

FTR-Honda (7 vitórias)

Husqvarna (7 vitórias)

Kalex-KTM (3 vitórias)

Mahindra (2 vitórias)

Peugeot (1 vitória)



Total: 216 corridas