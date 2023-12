Età minima dei medici di base: esenzioni prorogate nel 2024

In linea di principio, da questa stagione nel Campionato del Mondo si applica l'età minima di 18 anni, ma questo riduce le possibilità di promozione, soprattutto per i piloti emergenti della Moto3. Queste eccezioni sono valide per il 2024.

Già dal 2021, i responsabili della Dorna, promotrice del Campionato del Mondo di MotoGP, e della FIM, la federazione mondiale di motociclismo, hanno deciso di innalzare gradualmente l'età minima nell'ambito della discussione sulla sicurezza, dopo le morti di Jason Dupasquier (Moto3), Hugo Milan (European Talent Cup) e Dean Berta Viñales (Campionato del Mondo Supersport 300).

La nuova età minima di 18 anni per i GP è entrata in vigore per tutte le classi a partire dalla stagione 2023. In particolare nella categoria entry-level Moto3, tuttavia, questo ha causato problemi ai piloti che hanno iniziato la loro carriera in giovane età prima di questo cambiamento delle regole e che quindi non hanno potuto continuare il percorso originariamente previsto perché ora erano troppo giovani per salire di livello. Allo stesso tempo, questo ha reso più difficile per le squadre trovare i piloti.

La Commissione Grand Prix ha quindi deciso di prorogare i regolamenti speciali esistenti per la stagione 2024: D'ora in poi, verrà fatta un'eccezione non solo per il rispettivo vincitore assoluto, ma anche per i primi tre classificati del JuniorGP (ex Campionato del Mondo Junior) e della Red Bull MotoGP Rookies Cup. Dal momento in cui sarà determinata la loro posizione nei primi tre posti delle suddette serie junior, potranno debuttare nel Campionato del Mondo Moto3 a partire dall'età di 17 anni.

Nel Campionato del mondo Moto2, invece, solo il Campione europeo Moto2 sarà ammesso a partire dal 17° anno di età.

Nel 2024 si applicherà anche la seguente norma transitoria: i piloti che hanno già gareggiato nella classe Moto3 o Moto2 nelle stagioni precedenti all'età di 16 o 17 anni continueranno a potervi partecipare, anche se non hanno ancora raggiunto la nuova età minima di 18 anni.