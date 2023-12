Idade mínima dos médicos de família: isenções alargadas em 2024

Em princípio, a idade mínima de 18 anos tem sido aplicada no Campeonato do Mundo desde esta época, mas este facto reduz as hipóteses de promoção, especialmente para os jovens pilotos de Moto3. Estas excepções aplicam-se a 2024.

Já em 2021, os responsáveis da Dorna, promotora do Campeonato do Mundo de MotoGP, e da FIM, a federação mundial de motociclismo, decidiram aumentar gradualmente a idade mínima como parte da discussão sobre segurança, na sequência das mortes de Jason Dupasquier (Moto3), Hugo Milan (Taça Europeia de Talentos) e Dean Berta Viñales (Campeonato do Mundo de Supersport 300).

A nova idade mínima de 18 anos para os GP entrou em vigor em todas as categorias a partir da época de 2023. No entanto, na categoria de entrada Moto3, em particular, isto causou problemas aos pilotos que iniciaram as suas carreiras numa idade jovem antes desta mudança de regras e que, por isso, não puderam continuar no caminho originalmente planeado porque eram agora demasiado jovens para subir de categoria. Simultaneamente, as equipas tiveram mais dificuldades em encontrar pilotos.

Por conseguinte, a Comissão do Grande Prémio decidiu prolongar os regulamentos especiais existentes para a época de 2024: A partir de agora, será aberta uma exceção não só para o respetivo vencedor da geral, mas também para os três primeiros classificados do JuniorGP (antigo Campeonato do Mundo de Juniores) e da Red Bull MotoGP Rookies Cup. A partir do momento em que a posição dos três primeiros nas séries juniores acima mencionadas for determinada, poderão estrear-se no Campeonato do Mundo de Moto3 a partir dos 17 anos.

No Campeonato do Mundo de Moto2, no entanto, apenas o Campeão Europeu de Moto2 será autorizado a partir dos 17 anos.

O seguinte regulamento transitório também se aplicará em 2024: os pilotos que já competiram na classe Moto3 ou Moto2 em épocas anteriores com 16 ou 17 anos continuarão a ser autorizados a correr nessa classe, mesmo que ainda não tenham atingido a nova idade mínima de 18 anos.