Jaume Masià: "El trabajo en equipo es la clave del título

El duelo por el título de Moto3 de 2023 ha dado mucho que hablar porque Jaume Masià ha forzado dos veces la salida de pista de su rival en el campeonato del mundo Ayumu Sasaki en la carrera iluminada de Lusail y ha recibido una advertencia de conducta en su salpicadero por parte de los comisarios por su estilo de pilotaje, pero ninguna sanción.

El compañero de equipo de Masià en el Leopard, Adrián Fernández, ayudó todo lo que pudo y también se interpuso en el camino de Sasaki con una maniobra agresiva. El piloto de Husqvarna Intact perdió así su oportunidad de subir al podio, Masià ganó y se aseguró el título antes del final de temporada en Valencia.

Las declaraciones de Masià inmediatamente después del triunfo también levantaron ampollas entre observadores y aficionados, y ahora, con un poco de distancia, ha vuelto a hablar con sus colegas españoles de "Marca" sobre su planteamiento de la lucha por el campeonato del mundo y su reacción.

El octavo campeón del mundo español de Moto3 (en su duodécima temporada desde que se instauró la categoría en 2012) remó un poco hacia atrás al afirmar que declaraciones como "os guste o no, ha ganado un español" se produjeron en Catar por la emoción del momento. "La verdad es que el paddock de MotoGP está lleno de españoles. Eso no se puede negar y es verdad que los españoles son los que están delante. Pero ese comentario mío fue erróneo, fue un momento de tensión, el nivel de adrenalina era muy alto. Quizás malinterpreté algunas de las acciones de los organizadores de la carrera. El trabajo que hacen es muy complicado y es difícil ser completamente imparcial. En un momento de nervios, basta una pequeña cosa para sentirse ofendido, pero quiero recalcar que no era mi intención ofender a ningún otro piloto."

"Tengo la suerte de estar rodeado de gente que me quiere mucho", dijo el piloto de 23 años (el segundo campeón de Moto3 de más edad tras Albert Arenas) en respuesta a las críticas, a veces duras, que recibieron él y su equipo tras ganar el título. "Un campeonato del mundo se gana en 20 carreras, no depende de una sola. Creo que hice un muy buen trabajo y que en nuestro equipo hablamos muy claro de lo que significa el trabajo en equipo, de que nos apoyaríamos unos a otros, algo que no parecía estar tan claro en el otro equipo."

El piloto del Leopard Honda también se preguntó qué habría pasado en un duelo final en Valencia, contra los numerosos pilotos del grupo KTM. "No me hubiera gustado vivir esa experiencia, pero me hago una idea de lo que hubiera pasado", dijo el tetracampeón de la temporada y único representante de Honda en el top 10 de la clasificación del Campeonato del Mundo de Moto3 de este año ("Eso también dice algo").

Según el español, la clave del éxito fue la plena confianza en su equipo, que trabajó sin descanso. "Cuando ves a un grupo de gente tan empeñada en mejorar y ganar, no puedes dormir tranquilo si no das el 120%. No dejaba de pensar en ello en mi día a día en casa. Para mí, tenía la mejor moto en todo momento, a pesar de las diferencias de aceleración y demás. Me subía a la moto y pensaba que era la mejor moto y que tenía el mejor equipo y la mejor gente. Eso fue lo que nos llevó a la meta".

Con el ascenso a Moto2, los dos rivales por el título de Moto3 de este año se enfrentarán a un nuevo reto en 2024, y Masià no ha podido resistirse a un pequeño desafío: "Vamos a ver cómo lo hace Ayumu, si realmente es tan buen piloto, si ha sido la moto o no... Eso ya lo veremos".

Clasificación final del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 20 carreras:

1. Masià, 274 puntos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Pérez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Campeonato de Constructores:

1. KTM, 394 puntos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 puntos. 2º. Leopard Racing 349. 3º. Red Bull KTM Ajo 344. 4º. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5º. Angeluss MTA Team 289. 6º. Red Bull KTM Tech3, 239. 7º. SIC58 Squadra Corse 184. 8º. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.

Test Moto2, tiempos combinados, Valencia (27 nov):

1º Lopez, Boscoscuro, 1'33.061 min

2º Canet, Kalex, + 0.013 seg.

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0.090

4º González, Kalex, + 0,209

5º Arenas, Kalex, + 0,241

6º Dixon, Kalex, + 0,311

7º Arbolino, Kalex, + 0,322

8º Escrig, Forward, + 0.378

9º Baltus, Kalex, + 0.390

10º Chantra, Kalex, + 0.392

11º Foggia, Kalex, + 0,501

12º Masia, Kalex, + 0.526

13º Agius, Kalex, + 0.531

14º Guevara, Kalex, + 0.581

15º Bendsneyder, Kalex, + 0.630

16º Alcoba, Kalex, + 0.648

17º Salac, Kalex, + 0.662

18º Van den Goorbergh, Kalex, + 0.673

19º Darryn Binder, Kalex, + 0.764

20º García, Boscoscuro, + 0.810

21º Ogura, Boscoscuro, + 1.055

22º Vietti, Kalex, + 1.189

23º Cardelús, Kalex, + 1.282

24º Moreira, Kalex, + 1.292

25º Aji, Kalex, + 2.173

26º Sasaki, Kalex, + 2.581

27º Öncü, Kalex, + 2.678

28º Artigas, Forward, + 3.230