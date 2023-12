Jaume Masià : Le travail d'équipe, clé du titre

Le titre Moto3 2023 a fait couler beaucoup d'encre, car Jaume Masià a forcé son rival du championnat du monde Ayumu Sasaki à sortir de la ligne à deux reprises lors de la course éclairée de Lusail et a reçu un avertissement de comportement ("conduct warning") sur son tableau de bord de la part des gardiens du règlement pour sa conduite, mais aucune sanction.

Le coéquipier de Masià chez Leopard, Adrián Fernández, a aidé de son mieux et s'est également mis en travers de la route de Sasaki avec une manœuvre agressive. Le pilote Husqvarna-Intact a ainsi perdu sa chance de monter sur le podium, Masià a gagné et a fixé le titre avant la finale de la saison à Valence.

Les déclarations de Masià juste après son triomphe ont également fait hausser les sourcils des observateurs et des fans. Avec un peu de recul, il s'est à nouveau exprimé auprès de nos collègues espagnols de "Marca" sur son approche de la lutte pour le championnat du monde et sur sa réaction.

Le huitième champion du monde espagnol de Moto3 (qui en est à sa douzième saison depuis l'introduction de la catégorie en 2012) a fait marche arrière en expliquant que des déclarations telles que "Que cela vous plaise ou non, un Espagnol a gagné" avaient été faites au Qatar et que cela était dû à l'excitation du moment. "C'est la vérité, le paddock du MotoGP est plein d'Espagnols. On ne peut pas le nier et c'est vrai que les Espagnols sont ceux qui sont devant. Mais ce commentaire de ma part était faux, c'était un moment de tension, le taux d'adrénaline était très élevé. J'ai peut-être mal interprété certaines actions de la direction de course. Le travail qu'ils effectuent est très compliqué et il est difficile d'être totalement impartial. Dans un moment de tension nerveuse, il suffit d'un rien pour se sentir offensé, mais je tiens à souligner que je ne voulais pas offenser les autres pilotes".

"J'ai de la chance d'être entouré de gens qui m'aiment beaucoup", a ajouté le jeune homme de 23 ans (et deuxième plus ancien champion de Moto3 après Albert Arenas) en évoquant les critiques parfois virulentes dont lui et son équipe ont fait l'objet après avoir remporté le titre. "Un championnat du monde se gagne sur 20 courses, cela ne dépend pas d'une seule course. Je pense que j'ai fait un très bon travail et que nous avons été très clairs dans notre équipe sur ce que signifie le travail d'équipe, que nous nous soutiendrions mutuellement - quelque chose qui ne semblait pas aussi clair dans l'autre équipe".

Le pilote Leopard Honda se serait également posé la question de savoir ce qui se serait passé dans une épreuve de force finale à Valence, face aux nombreux pilotes du groupe KTM. "Je n'aurais pas aimé vivre cela, mais j'ai une idée de ce qui se serait passé", a déclaré le quadruple vainqueur de la saison et seul représentant Honda dans le top 10 du classement du championnat du monde Moto3 de cette année ("Cela veut aussi dire quelque chose").

Selon l'Espagnol, la clé du succès a été la confiance totale en son équipe, qui a travaillé sans relâche. "Quand tu vois un groupe de personnes si déterminées à s'améliorer et à gagner, tu ne peux pas dormir tranquille si tu ne te donnes pas à 120 pour cent. J'y pensais aussi constamment dans la vie quotidienne à la maison. Pour moi, j'avais la meilleure moto à tout moment, malgré les différences d'accélération et ainsi de suite. Je montais sur la moto en pensant que c'était la meilleure moto et que j'avais la meilleure équipe et les meilleures personnes. C'est ce qui nous a permis d'atteindre notre objectif".

Avec la montée en Moto2, les rivaux de cette année pour le titre en Moto3 se lancent tous deux un nouveau défi en 2024 - et Masià n'a pas pu s'empêcher de lancer une petite pique : "Voyons comment Ayumu se débrouille, s'il est vraiment un si bon pilote, si c'est la moto ou pas ? C'est une chose que nous verrons".

Classement final du championnat du monde Moto3 après 20 courses :

1. Masià, 274 points. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18 Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 394 points. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Championnat du monde par équipes :

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 points. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.

