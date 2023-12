Jaume Masià: il lavoro di squadra è la chiave del titolo

Lo spareggio per il titolo della Moto3 2023 ha fatto parlare di sé perché Jaume Masià ha costretto il suo rivale del campionato del mondo Ayumu Sasaki a uscire dal tracciato due volte nella gara illuminata a Lusail e ha ricevuto un avvertimento di condotta sul cruscotto da parte dei commissari per il suo stile di guida, ma nessuna penalità.

Il compagno di squadra Leopard di Masià, Adrián Fernández, ha aiutato come ha potuto e ha anche ostacolato Sasaki con una manovra aggressiva. Il pilota dell'Husqvarna Intact ha così perso la possibilità di salire sul podio, Masià ha vinto e si è assicurato il titolo in vista del finale di stagione a Valencia.

Le dichiarazioni di Masià subito dopo il trionfo hanno fatto alzare le sopracciglia a osservatori e tifosi e ora, a distanza di tempo, ha parlato ancora una volta con i colleghi spagnoli di "Marca" del suo approccio alla lotta per il mondiale e della sua reazione.

L'ottavo campione del mondo spagnolo della Moto3 (alla sua dodicesima stagione da quando la classe è stata introdotta nel 2012) ha fatto un po' di marcia indietro quando ha detto che dichiarazioni come "Che vi piaccia o no, uno spagnolo ha vinto" sono state fatte in Qatar a causa dell'eccitazione del momento. "La verità è che il paddock della MotoGP è pieno di spagnoli. Non lo si può negare ed è vero che gli spagnoli sono quelli che stanno davanti. Ma quel mio commento era sbagliato, era un momento di tensione, il livello di adrenalina era molto alto. Forse ho interpretato male alcune azioni degli organizzatori della gara. Il loro lavoro è molto complicato ed è difficile essere completamente imparziali. In un momento snervante, basta una piccola cosa per sentirsi offesi, ma voglio sottolineare che non intendevo offendere nessun altro pilota".

"Sono fortunato a essere circondato da persone che mi vogliono molto bene", ha detto il 23enne (il secondo campione più anziano della Moto3 dopo Albert Arenas) in risposta alle critiche a volte dure che lui e la sua squadra hanno ricevuto dopo la conquista del titolo. "Un campionato del mondo si vince in 20 gare, non dipende da una singola gara. Penso di aver fatto un ottimo lavoro e che nel nostro team abbiamo parlato molto chiaramente del significato di lavoro di squadra, del fatto che ci saremmo sostenuti a vicenda, cosa che non sembrava essere così chiara nell'altra squadra".

Il pilota Leopard Honda si è anche chiesto cosa sarebbe successo in una prova finale a Valencia, contro i molti piloti del gruppo KTM. "Non mi sarebbe piaciuto viverla, ma ho un'idea di quello che sarebbe successo", ha detto il quattro volte vincitore della stagione e unico rappresentante Honda nella top 10 della classifica del Campionato del Mondo Moto3 di quest'anno ("Anche questo dice qualcosa").

Secondo lo spagnolo, la chiave del successo è stata la completa fiducia nella sua squadra, che ha lavorato instancabilmente. "Quando vedi un gruppo di persone così determinate a migliorare e a vincere, non puoi dormire tranquillo se non dai il 120%. Nella mia vita quotidiana a casa pensavo costantemente a questo. Per me la moto era sempre la migliore, nonostante le differenze di accelerazione e così via. Sono salito sulla moto e ho pensato che era la moto migliore e che avevo la squadra migliore e le persone migliori. È questo che ci ha portato al traguardo".

Con la promozione in Moto2, i rivali per il titolo Moto3 di quest'anno affronteranno entrambi una nuova sfida nel 2024 - e Masià non ha resistito a una piccola sfida: "Vediamo come se la cava Ayumu, se è davvero un pilota così bravo, se è stata la moto o no... Questo lo vedremo".

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto3 dopo 20 gare:

1° Masià, 274 punti. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Campionato costruttori:

1° KTM, 394 punti. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Campionato mondiale a squadre:

1° Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 punti. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing Prüstel, 3. CFMOTO 113. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.

