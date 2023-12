Jaume Masià: O trabalho de equipa é a chave do título

Com quatro vitórias e um total de dez subidas ao pódio em 20 Grandes Prémios, Jaume Masià conquistou o título de Campeão do Mundo de Moto3 em 2023, embora com a mancha do muito discutido procedimento no GP do Qatar. A sua resposta às críticas.

A decisão do título de Moto3 de 2023 foi um ponto de discussão porque Jaume Masià forçou o seu rival do campeonato do mundo Ayumu Sasaki a sair da linha por duas vezes na corrida iluminada em Lusail e recebeu um aviso de conduta no painel de instrumentos dos comissários pelo seu estilo de condução, mas sem penalização.

O companheiro de equipa de Masià na Leopard, Adrián Fernández, ajudou o mais que pôde e também atrapalhou Sasaki com uma manobra agressiva. O piloto da Husqvarna Intact perdeu assim a oportunidade de subir ao pódio, Masià venceu e garantiu o título antes do final da época em Valência.

As declarações de Masià imediatamente após o triunfo também causaram espanto entre os observadores e fãs, e agora, com um pouco de distância, ele falou aos seus colegas espanhóis da "Marca" mais uma vez sobre a sua abordagem à luta pelo campeonato mundial e a sua reação.

O oitavo Campeão do Mundo de Moto3 espanhol (na sua décima segunda época desde que a classe foi introduzida em 2012) recuou um pouco quando disse que declarações como "Quer queiram quer não, um espanhol ganhou" foram feitas no Qatar devido à excitação do momento. "A verdade é que o paddock de MotoGP está cheio de espanhóis. Não há como negar isso e é verdade que os espanhóis são os que estão na frente. Mas esse meu comentário foi errado, foi um momento de tensão, o nível de adrenalina estava muito alto. Talvez tenha interpretado mal algumas das acções dos organizadores da corrida. O trabalho que fazem é muito complicado e é difícil ser completamente imparcial. Num momento de nervosismo, uma pequena coisa é suficiente para nos sentirmos ofendidos, mas quero sublinhar que não quis ofender nenhum outro piloto."

"Tenho a sorte de estar rodeado de pessoas que gostam muito de mim", disse o piloto de 23 anos (o segundo campeão de Moto3 mais velho depois de Albert Arenas) em resposta às críticas por vezes duras que ele e a sua equipa receberam depois de conquistarem o título. "Ganha-se um campeonato do mundo em 20 corridas, não depende de uma única corrida. Penso que fiz um trabalho muito bom e que falámos muito claramente na nossa equipa sobre o que significa o trabalho de equipa, que nos iríamos apoiar uns aos outros - algo que não pareceu ser tão claro na outra equipa."

O piloto da Leopard Honda também se questionou sobre o que teria acontecido num confronto final em Valência - contra os muitos pilotos do grupo KTM. "Não gostaria de ter passado por isso, mas tenho uma ideia do que teria acontecido", disse o quatro vezes vencedor da época e o único representante da Honda no top 10 da classificação do Campeonato do Mundo de Moto3 deste ano ("Isso também diz alguma coisa").

De acordo com o espanhol, a chave do sucesso foi a confiança total na sua equipa, que trabalhou incansavelmente. "Quando se vê um grupo de pessoas tão determinadas a melhorar e a ganhar, não se pode dormir descansado se não se der 120 por cento. Estava constantemente a pensar nisto no meu dia a dia em casa. Para mim, tive sempre a melhor mota, apesar das diferenças de aceleração, etc. Subi para a moto e pensei que era a melhor moto e que tinha a melhor equipa e as melhores pessoas. Foi isso que nos levou à meta".

Com a promoção à Moto2, os rivais do título de Moto3 deste ano vão enfrentar um novo desafio em 2024 - e Masià não resistiu a um pequeno desafio: "Vamos ver como é que o Ayumu se sai, se é realmente um piloto tão bom, se foi a mota ou não... Isso é uma coisa que vamos ver."

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto3 após 20 corridas:

1º Masià, 274 pontos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Campeonato de Construtores:

1º KTM, 394 pontos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 pontos. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.

Teste de Moto2, tempos combinados, Valência (27 Nov):

1º Lopez, Boscoscuro, 1'33.061 min

2º Canet, Kalex, + 0,013 seg

3º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090

4º Gonzalez, Kalex, + 0,209

5º Arenas, Kalex, + 0,241

6º Dixon, Kalex, + 0,311

7º Arbolino, Kalex, + 0,322

8º Escrig, Forward, + 0,378

9º Baltus, Kalex, + 0,390

10º Chantra, Kalex, + 0,392

11º Foggia, Kalex, + 0,501

12º Masia, Kalex, + 0,526

13º Agius, Kalex, + 0,531

14º Guevara, Kalex, + 0,581

15º Bendsneyder, Kalex, + 0,630

16º Alcoba, Kalex, + 0,648

17º Salac, Kalex, + 0,662

18º Van den Goorbergh, Kalex, + 0,673

19º Darryn Binder, Kalex, + 0,764

20º Garcia, Boscoscuro, + 0,810

21º Ogura, Boscoscuro, + 1,055

22º Vietti, Kalex, + 1.189

23º Cardelús, Kalex, + 1,282

24º Moreira, Kalex, + 1.292

25º Aji, Kalex, + 2.173

26º Sasaki, Kalex, + 2.581

27º Öncü, Kalex, + 2,678

28º Artigas, Forward, + 3.230