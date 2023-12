NSU : de la machine à tricoter au moteur Wankel

Tout a commencé par la fabrication et l'entretien de machines à tricoter. L'entreprise a connu une croissance très rapide à ses débuts et a été transférée en 1880 à Neckarsulm, à 100 km au nord.

Le premier changement a eu lieu en 1892. La production de machines à tricoter a été abandonnée et entièrement remplacée par celle de bicyclettes. C'est également à cette époque que le nom de l'entreprise a été réduit de "Neckarsulmer Strickmaschinenfabrik AG" aux trois lettres distinctives NSU.

Au début du nouveau siècle, l'entreprise de Neckarsulm a misé sur la motorisation naissante et a commencé par faire fonctionner les vélos avec des moteurs à combustion. En 1905, NSU se lance dans la construction automobile. Avec cette construction et celle des motos, l'entreprise semblait avoir trouvé le bon champ d'action. Au cours de la première décennie du nouveau siècle, les véhicules arboraient encore l'inscription "Neckarsulm". Par la suite, l'entreprise s'est limitée à cette abréviation et est devenue le fournisseur de motos allemand le plus actif à l'exportation avant la Première Guerre mondiale.

La marque a également connu un grand succès dans le sport automobile, mais principalement dans le domaine des deux-roues. Karl Gassert, par exemple, a remporté dès 1911 le Tourist Trophy sur l'île de Man dans sa catégorie.

Entre les deux guerres mondiales, NSU a également dû faire face à la récession et s'est alliée à Fiat. De plus, la Coccinelle de Volkswagen a failli ne pas devenir une VW, car le premier prototype, alors appelé Type 32, a été commandé à NSU par le Dr Ferdinand Porsche.

Dans le sport à quatre roues, NSU n'est apparu qu'au début des années 1920. Il faut notamment mentionner les victoires des pilotes Klöble et Scholl sur leur NSU 5/15 PS en 1923 et 1924 sur l'AVUS de Berlin.

La première grande poussée dans le domaine des courses de motos a lieu en 1930 avec le constructeur Walter William Moore. En plus d'une grande expérience, il a notamment développé le premier moteur ohc pour Norton, Moore a ramené son ami et coureur Tom Bullus de l'île. Au cours des trois années suivantes, ce dernier a pu s'inscrire presque partout au palmarès.

Après son retrait du sport actif, l'entreprise de Neckarsulm a donné le nom de Bullus-NSU à la 350 de l'année 1935 en hommage à son ancien protagoniste. Mais d'autres pilotes ont également connu de grands succès. Franz Islinger, Werner Huth, Paul Rüttchen, Oskar Steinbach et Heiner Fleischmann ont remporté le championnat allemand de moto entre les deux guerres.

Le plus haut niveau à atteindre avant la Seconde Guerre mondiale était le championnat d'Europe. Malheureusement, les pilotes de Neckarsulm n'ont pas atteint cet objectif. Le plus près du but a été atteint en 1936 sur le Sachsenring, où Oskar Steinbach et Heiner Fleischmann se sont classés respectivement deuxième et troisième après une distance de 350 kilomètres et un temps de conduite de près de trois heures.

Après la guerre, Neckarsulm s'est peu à peu ressaisi. En raison des administrateurs différents de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, NSU avait certes les meilleures conditions, contrairement à son ancien concurrent DKW, mais on ne pouvait pas non plus se plaindre à Neckarsulm de l'absence de problèmes. Au début, on produisait à peu près tout ce qui était lié à la mobilité et qui se vendait.

On commença également à reprendre pied dans le sport automobile. L'ancien pilote d'usine DKW Wilhelm Herz s'est illustré dans ce domaine, et pas seulement en tant que pilote. Il fit fonctionner le NSU à compresseur d'avant-guerre et établit, en partie de sa propre initiative, d'innombrables records du monde.

En 1951, la FIM a levé l'isolement de l'Allemagne en matière de course automobile. Parallèlement, la suralimentation par compresseur a été interdite. Les ingénieurs entre le Neckar et la Sulm réagirent et dérivèrent de leur moteur à quatre cylindres et double cames de 498 cm3 en le réduisant à un et deux cylindres, la Rennfox et la Rennmax. Dès l'année suivante, NSU est revenue sur la scène internationale, mais en se limitant aux petites cylindrées.

La troisième course de championnat du monde de la catégorie 125 cm3 a eu lieu sur la Solitude de Stuttgart. À cette occasion, 400 000 spectateurs ont assisté à la course de 125 cm3 au cours de laquelle Werner Haas a relégué le champion du monde en titre Carlo Ubbiali et le futur champion du monde Cecil Sandford aux deuxième et troisième places. Lors du Grand Prix d'Italie, le jeune Augsbourg a confirmé, avec une deuxième place, que NSU faisait partie de l'élite mondiale. En 1953, Werner Haas devint le grand dominateur de la classe des huit et des quatre litres. Dans les deux, il remporta plus d'un tiers des courses disputées. A la fin de l'année, le jeune homme de 26 ans pouvait se targuer d'être double champion du monde.

Pour 1954, la Rennfox et la Rennmax furent dotées de carénages aérodynamiques. En raison de diverses modifications, ils furent surnommés "dauphin", puis "baleine bleue", en raison de leur ressemblance avec les mammifères marins. De plus, NSU a adjoint à sa jeune star l'Autrichien Rupert Hollaus, encore une fois de quatre ans son cadet. La nouvelle saison a également été clairement dominée par NSU. Lors du TT anglais sur l'île de Man, les pilotes NSU Haas, Hollaus, Armstrong, Müller et Baltisberger occupèrent les places 1, 2, 3, 4 et 6. Les pilotes d'autres marques ne trouvèrent pas non plus de place sur le podium lors d'autres manifestations.

Mais cette domination n'est pas le fruit du hasard. Elle était plutôt la conséquence logique d'une préparation méticuleuse, aussi bien à l'usine que sur le lieu de la course. Il s'agissait notamment de préchauffer l'huile moteur. Pour éviter que les pilotes ne s'entredéchirent, une sorte de régie d'écurie a été mise en place. Hollaus n'attaquait pas sérieusement Haas en 250 et inversement en 125. A la mi-saison, ils étaient déjà tous deux champions du monde dans leurs catégories respectives. Lors des essais de l'avant-dernière course de l'année à Monza, Rupert Hollaus, fraîchement couronné champion du monde des huit litres, a été victime d'un accident mortel. L'équipe a renoncé à prendre le départ ainsi que, peu après, à participer au championnat du monde de l'année suivante.

Les raisons de ce retrait étaient multiples. L'une d'elles était la presse négative sur la domination de NSU et l'ennui qui en résultait. Malgré tout, NSU a continué à fournir le champion du monde des quatre litres en 1955. Outre la Rennmax pour les pilotes d'usine, NSU proposait déjà depuis 1954 la Sportmax pour les pilotes privés. Et c'est justement avec une Sportmax que Hermann-Paul Müller, qui avait déjà connu le succès sur deux et quatre roues avant la guerre, a remporté le championnat du monde à l'âge tendre de 45 ans.

Par la suite, les pilotes de Neckarsulm ne connurent des succès internationaux importants que lors de courses de records. Les noms de Gustav Adolf Baumm et de Wilhelm Herz reviennent très souvent dans ce contexte. La chaise longue de Baumm a poursuivi avec succès la longue tradition du sport automobile, mais le boom des deux-roues en Allemagne s'est peu à peu essoufflé.

Au milieu des années soixante, NSU arrêta définitivement la production de motos et chercha d'autres voies. La nouvelle innovation était le moteur Wankel. La NSU Ro 80, avec son principe de piston circulaire, avait certes été très admirée et avait même été élue "voiture de l'année", mais elle n'avait jamais réussi à percer. De plus, la couverture financière de Neckarsulm était assez mince et l'entreprise cherchait donc un partenaire fort, c'est-à-dire un acheteur. En 1969, NSU a fusionné avec Auto Union GmbH, basée à Ingolstadt, pour devenir Audi NSU Auto Union GmbH. Cette dernière a continué à produire sur le site de Neckarsulm jusqu'en 1975, mais le nom NSU a finalement disparu de la scène en 1985. Aujourd'hui, la NSU GmbH, filiale d'Audi, n'est plus qu'une société traditionnelle d'Audi AG.