NSU: dalla macchina per maglieria al motore Wankel

Tutto ebbe inizio con la produzione e la manutenzione di macchine per maglieria. L'azienda crebbe molto rapidamente nei primi tempi e fu trasferita a Neckarsulm, 100 chilometri a nord, nel 1880.

Il primo cambiamento avvenne nel 1892. La produzione di macchine per maglieria fu interrotta e completamente sostituita dalla produzione di biciclette. Sempre in questo periodo, il nome dell'azienda fu ridotto da "Neckarsulmer Strickmaschinenfabrik AG" alle tre lettere distintive NSU.

Nel nuovo secolo, l'azienda di Neckarsulm si affidò alla nascente motorizzazione e inizialmente le sue biciclette erano alimentate da motori a combustione. Nel 1905, NSU passò alla costruzione di automobili. Con questa e la costruzione di motociclette, l'azienda sembrava aver trovato il giusto campo di attività. Nel primo decennio del nuovo secolo, i veicoli portavano ancora la scritta "Neckarsulm". In seguito, l'azienda si limitò all'abbreviazione e divenne il fornitore tedesco di motociclette più orientato all'esportazione prima della Prima Guerra Mondiale.

Il marchio ebbe grande successo anche nel motorsport, anche se principalmente con le due ruote. Karl Gassert, ad esempio, vinse la sua classe al Tourist Trophy sull'Isola di Man già nel 1911.

Tra le due guerre mondiali, NSU dovette affrontare la recessione e si alleò con Fiat. Inoltre, il Maggiolino Volkswagen quasi non divenne affatto una VW, poiché il primo prototipo, allora noto come Tipo 32, fu commissionato dal dottor Ferdinand Porsche alla NSU.

La NSU fece la sua comparsa nelle competizioni automobilistiche a quattro ruote solo all'inizio degli anni Venti. Sono particolarmente degne di nota le vittorie dei piloti Klöble e Scholl sulle loro NSU 5/15 PS nel 1923 e nel 1924 sull'AVUS di Berlino.

Il primo grande impulso alle gare motociclistiche arrivò nel 1930 con il progettista Walter William Moore. Oltre a una grande esperienza, tra cui lo sviluppo del primo motore ohc per Norton, Moore portò con sé dall'isola l'amico e pilota Tom Bullus. Nei tre anni successivi, Bullus riuscì a entrare nelle liste dei vincitori quasi ovunque.

Dopo il suo ritiro dalle corse, il team di Neckarsulm diede alla 350 del 1935 il nome Bullus-NSU come tributo al loro ex protagonista. Ma anche altri piloti festeggiarono grandi successi. Franz Islinger, Werner Huth, Paul Rüttchen, Oskar Steinbach e Heiner Fleischmann vinsero il campionato tedesco di motociclismo tra le due guerre.

Il massimo che si poteva ottenere prima della Seconda Guerra Mondiale era il Campionato Europeo. Purtroppo, la squadra di Neckarsulm non riuscì a raggiungere questo obiettivo. Il traguardo più vicino fu quello del Sachsenring nel 1936, dove dopo una distanza di 350 chilometri e un tempo di guida di quasi tre ore, il secondo e il terzo posto andarono rispettivamente a Oskar Steinbach e Heiner Fleischmann.

Dopo la guerra, Neckarsulm si rimise gradualmente in piedi. A causa delle diverse amministrazioni della Germania dell'Est e dell'Ovest, NSU godeva di condizioni migliori rispetto alla vecchia concorrente DKW, ma Neckarsulm non poteva certo lamentarsi della mancanza di problemi. Inizialmente, l'azienda produceva praticamente tutto ciò che poteva essere associato alla mobilità e che poteva essere venduto.

L'azienda iniziò anche a riprendere piede nelle corse automobilistiche. L'ex pilota della DKW Wilhelm Herz si fece un nome, e non solo come pilota. Riuscì a far funzionare il compressore NSU di prima della guerra e stabilì innumerevoli record mondiali, alcuni dei quali di sua iniziativa.

Nel 1951, la FIM tolse alla Germania l'isolamento dalle corse. Allo stesso tempo, la sovralimentazione fu vietata. Gli ingegneri tra i fiumi Neckar e Sulm reagirono e ricavarono il Rennfox e il Rennmax dal loro motore a quattro cilindri da 498 cc a doppia camma, riducendolo a uno e due cilindri. NSU tornò sulla scena internazionale l'anno successivo, ma limitandosi alle classi di piccola cilindrata.

La terza gara del campionato mondiale della classe 125cc si svolse alla Solitude di Stoccarda. Qui, 400.000 spettatori assistettero a come Werner Haas relegò il campione del mondo in carica Carlo Ubbiali e l'eventuale campione del mondo Cecil Sandford al secondo e terzo posto nella gara delle 125cc. Al Gran Premio d'Italia, il giovane pilota di Augsburg confermò che la NSU era tra le migliori al mondo arrivando secondo. Nel 1953, Werner Haas divenne il grande dominatore delle classi ottavo e quarto di litro. Vinse più di un terzo delle gare disputate in entrambe. Alla fine dell'anno, il ventiseienne poté definirsi doppiamente campione del mondo.

Per il 1954, le Rennfox e le Rennmax furono dotate di carenature aerodinamiche. A causa di varie modifiche, ricevettero i soprannomi di delfino e successivamente di balena blu per la loro somiglianza con i mammiferi marini. NSU affiancò alla sua giovane stella anche l'austriaco Rupert Hollaus, di quattro anni più giovane. Anche la nuova stagione fu chiaramente dominata da NSU. Al TT inglese sull'Isola di Man, i piloti NSU Haas, Hollaus, Armstrong, Müller e Baltisberger conquistarono il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto posto, mentre i piloti di altre marche non riuscirono a salire sul podio in altri eventi.

Ma questo dominio non è avvenuto per caso. È stata piuttosto la logica conseguenza di una preparazione meticolosa, sia in fabbrica che in pista. Ad esempio, il preriscaldamento dell'olio del motore. Per evitare che i piloti si stancassero a vicenda, fu introdotta una sorta di gestione della scuderia. Hollaus non attaccò seriamente Haas nelle gare della 250cc e viceversa in quelle della 125cc. A metà stagione, i due erano già campioni del mondo nelle rispettive classi. Durante gli allenamenti per la penultima gara dell'anno a Monza, il neo campione del mondo della otto litri Rupert Hollaus ebbe un incidente mortale. La squadra si ritirò dalla gara e, poco dopo, dal campionato mondiale dell'anno successivo.

Le ragioni del ritiro erano complesse. Una era la stampa negativa sul dominio di NSU e la conseguente noia. Tuttavia, nel 1955 NSU era ancora campione del mondo della quarto di litro. Oltre alla Rennmax per i piloti ufficiali, NSU aveva già in programma dal 1954 la Sportmax per i piloti privati. E fu proprio con una Sportmax che Hermann-Paul Müller, che già prima della guerra aveva avuto successo su due e quattro ruote, vinse il campionato del mondo alla tenera età di 45 anni.

Negli anni successivi, il team di Neckarsulm festeggiò importanti successi internazionali solo nelle gare da record. I nomi di Gustav Adolf Baumm e Wilhelm Herz sono spesso citati in questo contesto. La sedia a sdraio di Baumm continuò con successo la lunga tradizione del motorsport, ma il boom delle due ruote in Germania si esaurì gradualmente.

A metà degli anni Sessanta, NSU cessò definitivamente la produzione di motociclette e cercò altre strade. La nuova innovazione fu il motore Wankel. La NSU Ro 80 con il principio del pistone rotante fu molto ammirata e fu anche premiata come "Auto dell'anno", ma la svolta non arrivò mai. Inoltre, le finanze dell'azienda di Neckarsulm erano piuttosto magre, per cui era alla ricerca di un partner forte, cioè di un acquirente. Nel 1969, NSU si fuse con Auto Union GmbH, con sede a Ingolstadt, per formare Audi NSU Auto Union GmbH. Sebbene questa società abbia continuato a produrre nello stabilimento di Neckarsulm fino al 1975, il nome NSU scomparve definitivamente dalla scena nel 1985. Oggi NSU GmbH, in quanto filiale Audi, si limita a essere una società tradizionale di Audi AG.