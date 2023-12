NSU: Da máquina de tricotar ao motor Wankel

Tudo começou com o fabrico e a manutenção de máquinas de tricotar. A empresa cresceu muito rapidamente nos seus primeiros tempos e foi transferida para Neckarsulm, 100 quilómetros a norte, em 1880.

A primeira mudança teve lugar em 1892. A produção de máquinas de tricotar foi interrompida e completamente substituída pela produção de bicicletas. Também nesta altura, o nome da empresa foi reduzido de "Neckarsulmer Strickmaschinenfabrik AG" para as três letras distintivas NSU.

No novo século, a empresa sediada em Neckarsulm confiou na motorização em ascensão e, inicialmente, as suas bicicletas eram movidas por motores de combustão. Em 1905, a NSU deu o salto para a construção de automóveis. Com esta e a construção de motos, a empresa parecia ter encontrado o campo de atividade certo. Na primeira década do novo século, os veículos continuavam a ostentar as palavras "Neckarsulm". Mais tarde, a empresa limitou-se à abreviatura e tornou-se o fornecedor alemão de motociclos mais orientado para a exportação antes da Primeira Guerra Mundial.

A marca também teve muito sucesso nos desportos motorizados, embora principalmente com veículos de duas rodas. Karl Gassert, por exemplo, venceu a sua classe no Tourist Trophy na Ilha de Man já em 1911.

Entre as duas guerras mundiais, a NSU também se debateu com a recessão e aliou-se à Fiat. Além disso, o Volkswagen Carocha quase não se tornou um VW, uma vez que o primeiro protótipo, então conhecido como Type 32, foi encomendado pelo Dr. Ferdinand Porsche à NSU.

A NSU só apareceu nos desportos motorizados de quatro rodas no início da década de 1920. As vitórias dos pilotos Klöble e Scholl com o seu NSU 5/15 PS em 1923 e 1924 no AVUS de Berlim são particularmente dignas de menção.

O primeiro grande impulso nas corridas de motociclos ocorreu em 1930 com o designer Walter William Moore. Para além de uma vasta experiência, incluindo o desenvolvimento do primeiro motor ohc para a Norton, Moore trouxe da ilha o seu amigo e piloto de corridas Tom Bullus. Nos três anos seguintes, Bullus conseguiu entrar nas listas de vencedores em quase todo o lado.

Depois de se ter retirado das corridas activas, a equipa de Neckarsulm deu ao 350 de 1935 o nome Bullus-NSU em homenagem ao seu antigo protagonista. Mas outros pilotos também celebraram grandes sucessos. Franz Islinger, Werner Huth, Paul Rüttchen, Oskar Steinbach e Heiner Fleischmann venceram o campeonato alemão de motociclismo entre as duas guerras.

O máximo que se podia alcançar antes da Segunda Guerra Mundial era o Campeonato Europeu. Infelizmente, a equipa de Neckarsulm não conseguiu atingir esse objetivo. O mais perto que chegaram foi em Sachsenring, em 1936, onde após uma distância de 350 quilómetros e um tempo de condução de quase três horas, o segundo e o terceiro lugar foram para Oskar Steinbach e Heiner Fleischmann, respetivamente.

Após a guerra, Neckarsulm recuperou gradualmente. Devido às diferentes administrações na Alemanha Oriental e Ocidental, a NSU teve melhores condições do que o seu antigo concorrente DKW, mas a Neckarsulm não se pode queixar de falta de problemas. Inicialmente, a empresa produzia praticamente tudo o que podia ser associado à mobilidade e que podia ser vendido.

A empresa também começou a ganhar terreno nas corridas de automóveis. O antigo piloto da DKW, Wilhelm Herz, tornou-se famoso, e não apenas como piloto. Pôs o compressor NSU do pré-guerra a funcionar e estabeleceu inúmeros recordes mundiais, alguns dos quais por sua própria iniciativa.

Em 1951, a FIM levantou o isolamento da Alemanha das corridas. Ao mesmo tempo, a sobrealimentação foi proibida. Os engenheiros entre os rios Neckar e Sulm reagiram e derivaram o Rennfox e o Rennmax do seu motor de quatro cilindros e duas câmaras de 498 cc, reduzindo-o para um e dois cilindros. A NSU regressou à cena internacional logo no ano seguinte, mas restringiu-se às classes de pequena cilindrada.

A terceira corrida do campeonato do mundo na classe 125cc teve lugar em Solitude, em Estugarda. Aqui, 400.000 espectadores testemunharam como Werner Haas relegou o atual campeão mundial Carlo Ubbiali e o eventual campeão mundial Cecil Sandford para o segundo e terceiro lugares na corrida de 125cc. No Grande Prémio de Itália, o jovem piloto de Augsburgo confirmou que a NSU estava entre as melhores do mundo ao terminar em segundo lugar. Em 1953, Werner Haas tornou-se o grande dominador nas classes de oitavo e quarto de litro. Venceu mais de um terço das corridas realizadas em ambas. No final do ano, o jovem de 26 anos pode dizer-se duplo campeão do mundo.

Para 1954, a Rennfox e a Rennmax receberam carenagens aerodinâmicas. Devido a várias modificações, foram-lhes atribuídas as alcunhas de golfinho e, mais tarde, de baleia azul, devido à sua semelhança com mamíferos marinhos. A NSU também associou a sua jovem estrela ao austríaco Rupert Hollaus, quatro anos mais novo. A nova temporada também foi claramente dominada pela NSU. No TT inglês na Ilha de Man, os pilotos da NSU Haas, Hollaus, Armstrong, Müller e Baltisberger ficaram em primeiro, segundo, terceiro, quarto e sexto lugar, enquanto os pilotos de outras marcas também não conseguiram encontrar um lugar no pódio noutros eventos.

Mas este domínio não surgiu por acaso. Pelo contrário, foi a consequência lógica de uma preparação meticulosa, tanto na fábrica como na própria pista de corrida. Isto incluía o pré-aquecimento do óleo do motor, por exemplo. Para evitar que os pilotos se desgastassem uns aos outros, foi introduzida uma espécie de gestão estável. Hollaus não atacou seriamente Haas nas corridas de 250cc e vice-versa nas corridas de 125cc. A meio da época, os dois já eram campeões do mundo nas suas respectivas categorias. Durante os treinos para a penúltima corrida do ano em Monza, o recém-coroado campeão mundial de oito litros, Rupert Hollaus, teve um acidente fatal. A equipa desistiu da corrida e, pouco depois, do campeonato do mundo do ano seguinte.

As razões para a retirada foram complexas. Uma delas foi a imprensa negativa sobre o domínio da NSU e o aborrecimento resultante. No entanto, a NSU continuou a ser a campeã mundial dos quartos de litro em 1955. Para além do Rennmax para pilotos de fábrica, a NSU já tinha no seu programa, desde 1954, o Sportmax para pilotos privados. E foi exatamente com um Sportmax assim que Hermann-Paul Müller, que já tinha tido sucesso em duas e quatro rodas antes da guerra, ganhou o campeonato do mundo com a tenra idade de 45 anos.

Nos anos que se seguiram, a equipa de Neckarsulm apenas celebrou sucessos internacionais significativos em corridas que bateram recordes. Os nomes de Gustav Adolf Baumm e Wilhelm Herz são frequentemente mencionados neste contexto. A cadeira de convés de Baumm continuou com sucesso a longa tradição no desporto automóvel, mas o boom das duas rodas na Alemanha foi-se esbatendo gradualmente.

Em meados dos anos sessenta, a NSU deixou finalmente de produzir motos e procurou outros caminhos. A nova inovação foi o motor Wankel. O NSU Ro 80 com o princípio de pistão rotativo foi muito admirado e foi também distinguido como "Carro do Ano", mas a inovação nunca chegou. Para além disso, as finanças da empresa sediada em Neckarsulm eram bastante reduzidas, pelo que procurava um parceiro forte, ou seja, um comprador. Em 1969, a NSU fundiu-se com a Auto Union GmbH, com sede em Ingolstadt, para formar a Audi NSU Auto Union GmbH. Embora esta empresa tenha continuado a produzir nas instalações de Neckarsulm até 1975, o nome NSU desapareceu finalmente de cena em 1985. Atualmente, a NSU GmbH, enquanto filial da Audi, limita-se a ser uma empresa tradicional da Audi AG.