Sachsenring: Se buscan futuros pilotos de MotoGP

Con títulos de campeón en todas las series de iniciación alemanas para los jóvenes de AMC Sachsenring, el éxito da la razón al compromiso del organizador deportivo del Gran Premio Motorrad de Alemania. Fynn Kratochwil, de Mühlhausen, ganó la Copa ADAC de Minimotos y la categoría MiniGP, organizada por primera vez en Alemania. En la categoría Junior Mini Bike, Lenny Valentino Jentsch, de Chemnitz, se convirtió en ganador en serie y poseedor del título. En la Copa ADAC Pocket Bike, Till Trinks, de Meerane, ganó la categoría Blata/GRC y Alwin Munzert, de Mülsen, la categoría Polini. Cinco de cinco títulos vacantes son el orgulloso resultado.

Pero conseguir que algo despegue en primer lugar es un trabajo duro. Para que siga surgiendo algo desde abajo, Ronny Heinrich, de Hohenstein-Ernstthal, se encarga desde 2008 de organizar dos cursos de prueba al año por encargo de la AMC Sachsenring: una jornada partida en abril y otra en septiembre. "Está yendo muy bien. Por ejemplo, en los últimos cursos tuvimos más inscripciones que plazas. Aplazamos a los que no pudieron ser tenidos en cuenta esta vez a la fecha de abril de 2024", informó el piloto de 40 años.

Esto también elimina la pregunta de si hay o puede haber un problema con los jóvenes talentos debido a la escasa participación de pilotos alemanes en los campeonatos del mundo y a la actual retirada del equipo PrüstelGP del Campeonato del Mundo de Moto3. "En principio no, al menos no a este nivel y en nuestra región", afirma Heinrich. "Gracias a la MotoGP en el circuito de Sachsenring, los chavales se aficionan a las carreras de todas formas y tienen como ídolos a estrellas internacionales como Valentino Rossi, Marc Márquez o pilotos actuales de éxito de la generación más joven. No me preocupa la base aquí. Sin embargo, no estaría mal que hubiera más participación en otras regiones de Alemania. Por desgracia, allí está muerto en el agua".

Los dos cursos de prueba de AMC de este año, con un total de 18 participantes, dieron lugar a seis inscripciones, es decir, un tercio, para las sesiones de formación regulares. El coste de un curso de prueba para niños interesados de entre seis y nueve años es de 70 euros. Esto incluye el uso de la bicicleta de bolsillo y todo el equipo de protección.

Sin embargo, después no es necesario afiliarse al club, el siguiente paso son las sesiones de entrenamiento. Dependiendo de tu talento, Ronny Heinrich recomienda al menos de seis meses a un año de entrenamiento antes de que una salida como invitado en una carrera se convierta en una opción.

El precio de los entrenamientos en la sala de karting VSZ o, en verano, en las instalaciones exteriores del Arena E de Mülsen es de 30 euros. Si quieres tomarte en serio las carreras, necesitarás tu propia moto de bolsillo, que cuesta unos 2.000 euros. Otros 800 euros, más o menos, serán necesarios para tu propio equipamiento. A esto hay que añadir los gastos de viaje y alojamiento (se suelen utilizar autocaravanas) para las carreras. Sólo para ello hay que recorrer unos 5.000 kilómetros por toda Alemania.

Para más información sobre los próximos cursos de iniciación y sobre las carreras en general, consulta