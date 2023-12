Sachsenring : Futurs pilotes MotoGP recherchés

Même si l'Allemagne ne joue actuellement même plus un rôle secondaire dans le sport d'élite GP, la situation est correcte, du moins à la base, au Sachsenring : des cours d'essai de Pocket Bike permettent d'acquérir en permanence de nouveaux pilotes de course.

Avec des titres de champion dans toutes les séries d'entrée de gamme allemandes pour la relève de l'AMC-Sachsenring, le succès donne raison à l'engagement de l'organisateur sportif du Grand Prix moto d'Allemagne. Ainsi, Fynn Kratochwil de Mühlhausen a remporté l'ADAC Mini Bike Cup ainsi que la classe MiniGP, organisée pour la première fois en Allemagne. Dans la catégorie Mini Bike Junior, Lenny Valentino Jentsch de Chemnitz est devenu le vainqueur en série et le détenteur du titre. Dans l'ADAC Pocket Bike Cup, Till Trinks de Meerane a remporté la classe Blata/GRC et Alwin Munzert de Mülsen la classe Polini. Cinq titres sur cinq sont à présent en jeu, ce qui constitue un nouveau bilan très positif.

Mais il est difficile de faire démarrer quelque chose. Pour que les choses continuent à venir d'en bas, Ronny Heinrich, de Hohenstein-Ernstthal, organise depuis 2008 deux fois par an des cours d'initiation pour le compte de l'AMC Sachsenring - une journée divisée en deux en avril et une autre en septembre. "Cela se passe plutôt bien. Par exemple, pour nos derniers cours, nous avons eu plus d'inscriptions que de places. Ceux qui n'ont pas pu être pris en compte cette fois-ci, nous les repoussons à la date d'avril 2024", a rapporté le quadragénaire.

Il n'est donc plus nécessaire de se demander si la maigre participation des pilotes allemands aux championnats du monde et le retrait actuel de l'équipe PrüstelGP du championnat du monde Moto3 posent un problème de relève ou pourraient en créer un. "En principe non, du moins pas à ce niveau et dans notre région", a déclaré Heinrich à ce sujet. "Grâce au MotoGP sur le Sachsenring, les enfants sont de toute façon passionnés par le sport automobile et ont pour idoles des stars internationales comme Valentino Rossi, Marc Márquez ou maintenant des pilotes à succès de la jeune génération. Je ne m'inquiète donc pas pour la base ici. Toutefois, il serait bon qu'il y ait plus d'engagement dans d'autres régions d'Allemagne. Mais là, c'est malheureusement mort".

Les deux cours d'essai de l'AMC de cette année, avec un total de 18 participants ou participantes, ont donné lieu à six inscriptions, soit un tiers, pour les entraînements réguliers. Le coût d'un cours d'essai pour les enfants intéressés âgés de six à neuf ans s'élève à 70 euros. Ce prix comprend l'utilisation du pocket bike et de l'équipement de protection complet.

Il n'est pas nécessaire d'adhérer à l'association, l'étape suivante consiste simplement à s'entraîner. Ronny Heinrich recommande - selon le talent - au moins six mois à un an d'entraînement avant de pouvoir envisager de participer à une course.

La participation aux frais pour les entraînements dans la salle de karting du VSZ ou, en été, sur les installations extérieures de l'Arena E à Mülsen est de 30 euros. Ceux qui souhaitent ensuite s'attaquer sérieusement à la course ont besoin de leur propre pocket bike, qui coûte environ 2000 euros. Pour l'équipement personnel, il faut encore compter environ 800 euros. A cela s'ajoutent les frais de voyage et d'hébergement (en général, on utilise des camping-cars) pour les courses. Rien que pour celles-ci, on parcourt environ 5000 kilomètres dans toute l'Allemagne.

