Sachsenring: cercasi futuri piloti della MotoGP

Sebbene la Germania non abbia più un ruolo secondario nelle gare di GP di alto livello, al Sachsenring le cose vanno bene almeno a livello di base: i nuovi piloti vengono costantemente reclutati con corsi di prova per le moto tascabili.

Con i titoli di campionato in tutte le serie tedesche entry-level per i giovani dell'AMC Sachsenring, il successo dimostra l'impegno dell'organizzatore sportivo del Motorrad Grand Prix Deutschland. Fynn Kratochwil di Mühlhausen ha vinto la ADAC Mini Bike Cup e la classe MiniGP, organizzata per la prima volta in Germania. Nella classe Junior Mini Bike, Lenny Valentino Jentsch di Chemnitz è diventato un vincitore di serie e detentore del titolo. Nella ADAC Pocket Bike Cup, Till Trinks di Meerane ha vinto la classe Blata/GRC e Alwin Munzert di Mülsen la classe Polini. Cinque titoli vacanti su cinque sono il risultato orgoglioso.

Ma far decollare qualcosa è un lavoro difficile. Per garantire che qualcosa continui a nascere dal basso, dal 2008 Ronny Heinrich di Hohenstein-Ernstthal è incaricato di organizzare due corsi di prova all'anno per conto dell'AMC Sachsenring: una giornata divisa in due parti ad aprile e una a settembre. "Sta andando molto bene. Ad esempio, per gli ultimi corsi abbiamo avuto più iscrizioni che posti. Stiamo rimandando coloro che non hanno potuto essere presi in considerazione questa volta alla data dell'aprile 2024", ha riferito il quarantenne.

Questo elimina anche la questione se ci sia o possa esserci un problema con i giovani talenti a causa della scarsa partecipazione dei piloti tedeschi ai campionati mondiali e dell'attuale ritiro del team PrüstelGP dal campionato mondiale Moto3. "In linea di principio no, almeno non a questo livello e nella nostra regione", ha detto Heinrich. "Grazie al MotoGP al Sachsenring, i ragazzi sono comunque appassionati di corse e hanno come idoli star internazionali come Valentino Rossi, Marc Márquez o piloti di successo della generazione più giovane. Non sono preoccupato per la base di partenza. Tuttavia, non sarebbe male se ci fosse un maggiore coinvolgimento in altre regioni della Germania. Purtroppo lì è tutto fermo".

I due corsi di prova AMC di quest'anno, con un totale di 18 partecipanti, hanno portato a sei iscrizioni, cioè un terzo, per le sessioni di formazione regolari. Il costo di un corso di prova per i bambini interessati dai sei ai nove anni è di 70 euro. Il costo comprende l'uso della pocket bike e di tutti i dispositivi di protezione.

Tuttavia, non è necessario iscriversi al club: il passo successivo è rappresentato dalle sessioni di allenamento. A seconda del talento, Ronny Heinrich consiglia almeno sei mesi o un anno di allenamento prima di poter partecipare a una gara come ospite.

Il costo dell'allenamento nella sala karting VSZ o, in estate, nelle strutture esterne dell'Arena E di Mülsen è di 30 euro. Se si vuole fare sul serio, è necessario avere la propria bicicletta tascabile, che costa circa 2.000 euro. Altri 800 euro circa sono necessari per il proprio equipaggiamento. A ciò si aggiungono i costi di viaggio e di alloggio (in genere si usano i camper) per le gare. Solo questi comportano un viaggio di circa 5.000 chilometri in tutta la Germania.

Per informazioni sui prossimi corsi di prova e sulle gare in generale, consultare il sito