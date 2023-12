Sachsenring: Procuram-se futuros pilotos de MotoGP

Embora a Alemanha já não desempenhe um papel importante nas corridas de GP de alto nível, as coisas estão a correr bem no Sachsenring a nível das bases: estão constantemente a ser recrutados novos pilotos com cursos de iniciação a bicicletas de bolso.

Com títulos de campeão em todas as séries de entrada na Alemanha para os jovens da AMC Sachsenring, o sucesso prova o empenho do organizador desportivo do Motorrad Grand Prix Deutschland. Fynn Kratochwil de Mühlhausen ganhou a Taça ADAC Mini Bike e a classe MiniGP, que foi organizada pela primeira vez na Alemanha. Na classe Mini Bike Júnior, Lenny Valentino Jentsch, de Chemnitz, tornou-se um vencedor em série e detentor do título. Na Taça ADAC Pocket Bike, Till Trinks, de Meerane, venceu a classe Blata/GRC e Alwin Munzert, de Mülsen, a classe Polini. Cinco dos cinco títulos vagos são o resultado orgulhoso.

Mas começar algo do zero é uma tarefa difícil. Para garantir que algo continua a surgir de baixo para cima, Ronny Heinrich, de Hohenstein-Ernstthal, está encarregue de organizar dois cursos de iniciação por ano em nome da AMC Sachsenring desde 2008 - um dia dividido em abril e outro em setembro. "Está a correr muito bem. Por exemplo, tivemos mais inscrições do que lugares para os nossos últimos cursos. Estamos a adiar aqueles que não puderam ser considerados desta vez para a data de abril de 2024", informou o piloto de 40 anos.

Isto também elimina a questão de saber se há ou poderá haver um problema com os jovens talentos, devido à escassa participação de pilotos alemães nos campeonatos mundiais e à atual retirada da equipa PrüstelGP do Campeonato do Mundo de Moto3. "Em princípio, não, pelo menos a este nível e na nossa região", disse Heinrich. "Graças ao MotoGP em Sachsenring, os miúdos gostam de correr e têm como ídolos estrelas internacionais como Valentino Rossi, Marc Márquez ou pilotos de sucesso da geração mais nova. Não estou preocupado com a base aqui. No entanto, não seria mau se houvesse mais envolvimento noutras regiões da Alemanha. Infelizmente, não há nada a fazer".

Os dois cursos de iniciação ao AMC deste ano, com um total de 18 participantes, resultaram em seis inscrições, ou seja, um terço, para as sessões de formação regulares. O custo de um curso de iniciação para crianças interessadas com idades compreendidas entre os seis e os nove anos é de 70 euros. Este valor inclui a utilização da bicicleta de bolso e todo o equipamento de proteção.

No entanto, não é necessário aderir ao clube depois disso, o passo seguinte são apenas as sessões de treino. Dependendo do talento de cada um, Ronny Heinrich recomenda pelo menos seis meses a um ano de treino, antes de ser possível começar uma corrida como convidado.

A taxa de treino na sala de karting do VSZ ou, no verão, nas instalações exteriores da Arena E em Mülsen é de 30 euros. Se se quiser levar a sério as corridas, é preciso ter a sua própria bicicleta de bolso, que custa cerca de 2.000 euros. São necessários mais cerca de 800 euros para o seu próprio equipamento. A isto juntam-se as despesas de deslocação e alojamento (geralmente em autocaravanas) para as corridas. Só por si, são cerca de 5000 quilómetros percorridos em toda a Alemanha.

