Hans-Georg Anscheidt: una leyenda cumple 88 años

Hans Georg-Anscheidt nació el 23 de diciembre de 1935 en Königsberg, Prusia (actual Kaliningrado). Su carrera en las dos ruedas comenzó en 1955 y logró sus primeros éxitos importantes a principios de la década de 1960 como piloto oficial de Kreidler, destacando no sólo en las carreras de carretera, sino también en las competiciones todoterreno. "Gané para Kreidler los Seis Días internacionales de off-road en Austria en 1960 y en Inglaterra en 1961", recuerda.

También con una Kreidler, Anscheidt ganó el Campeonato de Europa de 50cc en 1961 y la primera carrera oficial del Campeonato del Mundo en la categoría de chupitos en Montjuïc (España) en 1962. Consiguió su segunda victoria mundialista en Monza, en el Gran Premio de las Naciones. Terminó la temporada en segunda posición de la general y confirmó este resultado con otras tres victorias en 1963. En 1964 fue tercero y consiguió otra victoria antes de cambiar a Suzuki en 1965.

Anscheidt utilizó la Suzuki RK66 con motor bicilíndrico de dos tiempos y 14 marchas en el Campeonato del Mundo de 50cc. Producía 17,5 CV, estaba equipada con dos carburadores Mikuni de 22 mm, pesaba 58 kg y alcanzaba los 176 km/h.

En 1966, 1967 y 1968, Anscheidt ganó tres títulos mundiales consecutivos con Suzuki - en los dos primeros años como piloto oficial de Suzuki, pero en 1968 como piloto privado. Su última victoria mundialista se produjo en el Gran Premio de Alemania de 1968, en Nürburgring, y al final de la temporada el tricampeón del mundo y nueve veces campeón de Alemania se retiró. Celebró un total de 14 victorias en Grandes Premios.

Oficialmente leyenda de MotoGP desde 2023

Anscheidt recibió otro honor especial este año: Dorna le incluyó en el "Salón de la Fama" virtual del Campeonato del Mundo de Motociclismo como leyenda al margen del GP de Sachsenring.

El ágil Hans-Georg Anscheidt era considerado un gentleman y un excelente técnico de dos tiempos. Debido a su manejable estatura de 166 centímetros, estaba predestinado para las categorías más pequeñas, especialmente la de 50cc, que se incluyó en el programa por primera vez en el Campeonato del Mundo de 1962. "En aquella época, como piloto oficial de Kreidler, fui el primer piloto en ganar una carrera del Campeonato del Mundo de 50cc en Montjuïc. Me gustaba especialmente este exigente circuito urbano; allí gané cuatro o cinco carreras del Campeonato del Mundo. También corrí cuatro veces en la Isla de Man".

Anscheidt nunca disputó el GP de Sachsenring en la RDA porque en su época no se organizaba ninguna categoría de 50cc. "Debía pilotar la Neckermann-MZ en Sachsenring en 1968. Pero empezó a dar bandazos después de media vuelta en los entrenamientos y luego se puso en huelga. Por eso no participé en la carrera".

Salida de Kreidler, luego a Suzuki

"Kreidler nunca ganó un título de campeón del mundo y a mediados de los 60 no tenía ganas de seguir", explica el campeón, que ahora vive en Baviera. "Kreidler estaba en una posición perdedora frente a los nuevos gigantes japoneses, como Honda y Suzuki. En una carrera en Bélgica, un mensajero de Japón me entregó en secreto un mensaje diciéndome que me pusiera en contacto con Suzuki. Hasta entonces, sólo me había encontrado con el Sr. Kreidler una vez en seis años, porque vivía en Suiza y sólo venía a la fábrica de Kornwestheim, cerca de Stuttgart, por la noche en contadas ocasiones. Le dije que Suzuki quería que pilotara la 50cc en la final del Campeonato del Mundo de 1965 en Suzuka, Japón, y me dio el visto bueno".

En Suzuki, el alemán sólo era conocido como "Hansgen", y los japoneses confiaron principalmente en él para que triunfara con la máquina bicilíndrica de 50cc; Anscheidt ganó el Campeonato del Mundo de 50cc en dos ocasiones, en 1966 y 1967, con un estilo dominante.

"Los fabricantes japoneses se retiraron del Campeonato del Mundo después de 1967 debido a las nuevas y rigurosas regulaciones técnicas. Pero Suzuki me dio una moto de trabajo de 50cc y dos cilindros de Katayama. Más tarde, como una especie de recompensa, también recibí dos Suzuki 125 para el Campeonato de Alemania. Fue extraordinario, porque normalmente todas las motos de fábrica se desguazaban después de la temporada".

Honda llegó a hundir docenas de motos de fábrica en el mar frente a Amsterdam para ahorrarse el costoso transporte de vuelta a Japón.

Por cierto: Dieter Braun ganó el Campeonato del Mundo de ocho litros en 1970 con otra Suzuki de la colección Anscheidt.

El reportero de SPEEDWEEK.com admiró a Anscheidt ya el 1 de mayo de 1968 en la carrera de autopista de Salzburgo con la Suzuki de 125cc. "Sí, me estrellé, mi moto se incendió porque golpeó primero la paca de paja con el depósito", recuerda Hans-Georg este espectacular accidente hasta el día de hoy.

Un secreto que Hans-Georg Anscheidt compartió con el reportero hace 20 años, cuando aún vivía en una casa en Oliva, en la Costa Blanca española: ¡Suzuki llegó a diseñar una tricilíndrica de 50 cc contra la fuerte competencia de cuatro tiempos de Honda!

"El motor producía 20 CV. Pero la banda de potencia sólo iba de 19.500 a 20.000 rpm. Así que habríamos necesitado una nueva caja de cambios con más de las 14 marchas de que disponíamos en la bicilíndrica de 50 cc y en la bicilíndrica de 125 cc. Probé este prototipo en Japón durante ocho días, pero el desarrollo no continuó después".

¿Quiénes fueron los rivales más duros de Anscheidt? "En primer lugar, tengo que mencionar al suizo Luigi Taveri con la Honda, después a mi compañero de Suzuki Hugh Anderson y al japonés Joshimi Katayama, contra quien luché en el Campeonato del Mundo de 50cc para Suzuki."

Como los neumáticos lisos no llegaron al Campeonato del Mundo hasta mediados de los 70, el término elección de neumáticos era un concepto extraño en la época de Anscheidt. "Teníamos los mismos neumáticos para seco, mojado y condiciones mixtas. No conocíamos el deslizamiento. O el neumático aguantaba, o te estrellabas".

El balance de Hans-Georg Anscheidt

- 1961: Campeón de Europa de 50cc con una Kreidler

- 1962: Subcampeón del Mundo de 50cc con una Kreidler

- 1963: Subcampeón del Mundo de 50cc con una Kreidler

- 1964: Medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 50cc con una Kreidler

- 1966: Campeón del Mundo de 50cc con Suzuki

- 1967: Campeón del Mundo de 50cc con Suzuki

- 1968: Campeón del Mundo de 50cc con Suzuki

- 14 victorias en Grandes Premios

- Campeón alemán de 50cc: 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968

- Campeón alemán de 125cc: 1966 y 1967