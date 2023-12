Hans-Georg Anscheidt : une légende fête ses 88 ans

Hans Georg-Anscheidt est né le 23 décembre 1935 à Königsberg en Prusse (aujourd'hui Kaliningrad). Sa carrière dans les deux roues a commencé en 1955. Il a remporté ses premiers grands succès au début des années 1960 en tant que pilote d'usine Kreidler, brillant non seulement dans les courses sur route, mais aussi dans les compétitions tout-terrain. "J'ai gagné pour Kreidler en 1960 en Autriche et en 1961 en Angleterre la course internationale tout-terrain des Six jours, autrement dit les Six Days", se souvient-il.

Toujours sur Kreidler, Anscheidt a remporté le championnat d'Europe des 50 cm3 en 1961 et la première course officielle du championnat du monde de la catégorie des verres à liqueur en 1962 à Montjuïc (Espagne). Il remporta sa deuxième victoire en championnat du monde à Monza lors du Grand Prix des Nations. Il a terminé la saison à la deuxième place du classement général et a confirmé ce résultat en 1963 avec trois autres victoires. En 1964, il se classa troisième et remporta une nouvelle victoire avant de passer à Suzuki en 1965.

Anscheidt a utilisé dans le championnat du monde 50 cm3 la Suzuki RK66 avec un moteur bicylindre deux temps et 14 vitesses. Elle développait 17,5 ch, était équipée de deux carburateurs Micuni de 22 mm, pesait 58 kg et pouvait atteindre 176 km/h.

En 1966, 1967 et 1968, Anscheidt a remporté trois titres mondiaux consécutifs sur Suzuki - les deux premières années en tant que pilote d'usine Suzuki, mais en 1968 en tant que pilote privé. Il a remporté sa dernière victoire en championnat du monde en 1968 lors du Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring, à la fin de la saison, le triple champion du monde et neuf fois champion d'Allemagne s'est retiré. Au total, il a fêté 14 victoires en GP.

Depuis 2023, officiellement une légende du MotoGP

Cette année, Anscheidt a encore reçu un honneur particulier : en marge du GP du Sachsenring, la Dorna l'a fait entrer dans le "Hall of Fame" virtuel du championnat du monde de moto en tant que légende.

Le robuste Hans-Georg Anscheidt était considéré comme un pilote masculin, un excellent technicien deux temps et un bricoleur hors pair. En raison de sa taille raisonnable de 166 centimètres, il était prédestiné aux petites catégories, en particulier la catégorie 50 cm3, qui était au programme du championnat du monde pour la première fois en 1962. "À l'époque, en tant que pilote d'usine Kreidler, j'ai été le premier pilote de course à remporter une course de championnat du monde de 50 cm3 à Montjuïc. J'aimais particulièrement ce circuit routier exigeant ; j'y ai gagné quatre ou cinq manches du championnat du monde. J'ai également couru quatre fois sur l'île de Man".

Anscheidt n'a jamais disputé le GP du Sachsenring en RDA, car aucune catégorie 50 n'était organisée à son époque. "En 1968, je devais piloter la MZ Neckermann au Sachsenring. Mais elle a commencé à se cabrer et à claquer après un demi-tour à l'entraînement, puis elle a fait grève. C'est pourquoi je n'ai pas participé à la course".

Libération de Kreidler, puis de Suzuki

"Kreidler n'a jamais remporté de titre mondial et n'avait plus envie de continuer au milieu des années 1960", a décrit le champion qui vit désormais en Bavière. "Kreidler était sur la touche face aux nouveaux géants japonais comme Honda et Suzuki. Lors d'une course en Belgique, un messager japonais m'a discrètement glissé un message dans la main me demandant de me présenter chez Suzuki. Jusqu'alors, je n'avais rencontré M. Kreidler qu'une seule fois en six ans, car il vivait en Suisse et ne venait que rarement à l'usine de Kornwestheim, près de Stuttgart, à une heure tardive de la nuit. Je lui ai dit que Suzuki voulait m'engager avec la 50 lors de la finale du championnat du monde 1965 à Suzuka/Japon ; il m'a donné son accord".

Chez Suzuki, l'Allemand n'était appelé que "Hansgen", les Japonais le croyaient capable de remporter des succès en premier lieu sur la moto bicylindre de 50 cm3 ; Anscheidt a remporté deux fois le championnat du monde de 50 cm3 de manière souveraine en 1966 et 1967.

"Après 1967, les constructeurs japonais se sont retirés du championnat du monde en raison de la rigueur du nouveau règlement technique. Mais Suzuki m'a laissé une machine d'usine de 50 cm3 à deux cylindres de Katayama. Plus tard, j'ai également reçu, quasiment en récompense, deux Suzuki 125 pour le championnat allemand. C'était extraordinaire, car d'habitude, toutes les machines d'usine étaient mises à la casse après la saison".

Honda a même coulé les motos d'usine par dizaines dans la mer au large d'Amsterdam afin de s'épargner le coûteux transport de retour au Japon.

D'ailleurs, c'est avec une autre Suzuki provenant du stock d'Anscheidt que Dieter Braun a remporté le championnat du monde des huit litres en 1970.

Le journaliste de SPEEDWEEK.com a déjà admiré Anscheidt le 1er mai 1968 lors de la course d'autoroute de Salzbourg sur la Suzuki 125. "Oui, c'est là que je suis tombé, ma moto a pris feu parce qu'elle a d'abord heurté la botte de paille avec le réservoir", se souvient encore aujourd'hui Hans-Georg de cet accident spectaculaire.

Un secret que Hans-Georg Anscheidt partageait déjà avec le rapporteur il y a 20 ans, alors qu'il habitait encore une maison à Oliva, sur la Costa Blanca espagnole : face à la forte concurrence des Honda à quatre temps, Suzuki avait même construit un trois cylindres de 50 cm3 !

"Le moteur développait 20 chevaux. Mais la plage de puissance ne s'étendait que de 19 500 à 20 000 tr/min. Nous aurions donc eu besoin d'une nouvelle boîte de vitesses avec plus que les 14 rapports dont nous disposions sur le twin 50 et le twin 125. J'ai testé ce prototype pendant huit jours au Japon, mais le développement n'a pas été poursuivi par la suite".

Qui ont été les adversaires les plus redoutables d'Anscheidt ? "Là, je dois d'abord citer le Suisse Luigi Taveri sur la Honda, puis mon coéquipier chez Suzuki Hugh Anderson et le Japonais Joshimi Katayama, contre qui je me suis battu chez Suzuki en championnat du monde des 50".

Les pneus slick n'ayant fait leur apparition en WRC qu'au milieu des années 1970, la notion de choix de pneus était étrangère à l'époque d'Anscheidt. "Nous avions les mêmes pneus profilés pour le sec et le mouillé ainsi que pour les conditions mixtes. Nous ne connaissions pas le dérapage ou la glissade. Soit le pneu tenait - soit tu tombais".

Le bilan de Hans-Georg Anscheidt

- 1961 : Champion d'Europe 50 cm3 sur Kreidler

- 1962 : Vice-champion du monde 50 cm3 sur Kreidler

- 1963 : vice-champion du monde 50 cm3 sur Kreidler

- 1964 : troisième au championnat du monde 50 cm3 sur Kreidler

- 1966 : Champion du monde 50 cm3 sur Suzuki

- 1967 : Champion du monde 50 cm3 sur Suzuki

- 1968 : Champion du monde 50 cm3 sur Suzuki

- 14 victoires en Grand Prix

- Champion d'Allemagne en 50 cm3 : 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968

- Champion d'Allemagne 125 cm3 : 1966 et 1967