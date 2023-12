Hans-Georg Anscheidt: una leggenda compie 88 anni

Hans Georg-Anscheidt è nato il 23 dicembre 1935 a Königsberg, in Prussia (oggi Kaliningrad). La sua carriera sulle due ruote è iniziata nel 1955 e ha ottenuto i primi importanti successi all'inizio degli anni Sessanta come pilota della Kreidler, eccellendo non solo nelle corse su strada ma anche nelle competizioni fuoristrada. "Ho vinto la Sei Giorni internazionale di fuoristrada per Kreidler in Austria nel 1960 e in Inghilterra nel 1961", ricorda.

Sempre su una Kreidler, Anscheidt vinse il Campionato Europeo 50cc nel 1961 e la prima gara ufficiale del Campionato del Mondo nella classe "shot glass" a Montjuïc (Spagna) nel 1962. Ottenne la sua seconda vittoria nel campionato del mondo a Monza, al Gran Premio delle Nazioni. Terminò la stagione al secondo posto assoluto e confermò questo risultato con altre tre vittorie nel 1963. Nel 1964 si classificò terzo e ottenne un'altra vittoria prima di passare alla Suzuki nel 1965.

Anscheidt utilizzò la Suzuki RK66 con motore a due cilindri e due tempi e 14 marce nel Campionato del Mondo 50cc. Produceva 17,5 CV, era dotata di due carburatori Mikuni da 22 mm, pesava 58 kg e raggiungeva i 176 km/h.

Nel 1966, 1967 e 1968, Anscheidt vinse tre titoli mondiali consecutivi su Suzuki: nei primi due anni come pilota ufficiale Suzuki, nel 1968 come pilota privato. La sua ultima vittoria nel campionato del mondo arrivò al Gran Premio di Germania del 1968 al Nürburgring, e alla fine della stagione il tre volte campione del mondo e nove volte campione tedesco si ritirò. Ha festeggiato un totale di 14 vittorie nei GP.

Ufficialmente una leggenda della MotoGP dal 2023

Anscheidt ha ricevuto un altro onore speciale quest'anno: la Dorna lo ha inserito nella "Hall of Fame" virtuale del Motomondiale come leggenda a margine del GP del Sachsenring.

L'arzillo Hans-Georg Anscheidt era considerato un pilota gentiluomo e un eccellente tecnico e manutentore di moto a due tempi. Grazie alla sua altezza maneggevole di 166 centimetri, era predestinato alle classi più piccole, in particolare alla classe 50cc, in programma per la prima volta nel Campionato del Mondo 1962. "All'epoca, come pilota Kreidler, fui il primo pilota a vincere una gara del Campionato del Mondo 50cc a Montjuïc. Mi piaceva particolarmente questo impegnativo circuito cittadino; vi ho vinto quattro o cinque gare del campionato del mondo. Ho anche corso quattro volte all'Isola di Man".

Anscheidt non ha mai partecipato al GP del Sachsenring nella DDR perché all'epoca non era stata organizzata una classe 50cc. "Avrei dovuto correre con la Neckermann-MZ al Sachsenring nel 1968. Ma dopo mezzo giro di prove iniziò a rompere le scatole e poi entrò in sciopero. Per questo motivo non partecipai alla gara".

Rilascio da Kreidler, poi alla Suzuki

"Kreidler non ha mai vinto un titolo mondiale e a metà degli anni Sessanta non aveva alcuna voglia di continuare", ha detto il campione, che ora vive in Baviera. "Kreidler si trovava in una posizione perdente rispetto ai nuovi giganti giapponesi come Honda e Suzuki. Durante una gara in Belgio, un messaggero giapponese mi consegnò di nascosto un messaggio in cui mi diceva di mettermi in contatto con Suzuki. Fino a quel momento, avevo incontrato il signor Kreidler solo una volta in sei anni, perché viveva in Svizzera e veniva solo raramente alla fabbrica di Kornwestheim, vicino a Stoccarda, di notte. Gli dissi che la Suzuki voleva che guidassi la 50cc alla finale del Campionato del Mondo del 1965 a Suzuka, in Giappone, e lui mi diede il via libera".

Alla Suzuki, il tedesco era conosciuto solo come "Hansgen", e i giapponesi si fidarono principalmente del suo successo sulla 50cc a due cilindri; Anscheidt vinse due volte il Campionato del Mondo 50cc nel 1966 e nel 1967, con uno stile di comando.

"I costruttori giapponesi si ritirarono dal Campionato del Mondo dopo il 1967 a causa dei nuovi e rigorosi regolamenti tecnici. Ma la Suzuki mi regalò una moto da 50 cc a due cilindri di Katayama. In seguito, come sorta di ricompensa, ricevetti anche due Suzuki 125 per il campionato tedesco. Fu una cosa straordinaria, perché di solito tutte le moto ufficiali venivano demolite dopo la stagione".

Honda ha persino affondato decine di moto ufficiali nel mare al largo di Amsterdam per risparmiare il costoso trasporto in Giappone.

A proposito: Dieter Braun vinse il Campionato del Mondo Otto Litri nel 1970 su un'altra Suzuki della collezione Anscheidt.

Il giornalista di SPEEDWEEK.com ha ammirato Anscheidt già il 1° maggio 1968 alla gara autostradale di Salisburgo su una Suzuki da 125 cc. "Sì, sono caduto, la mia moto ha preso fuoco perché ha colpito per prima la balla di paglia con il serbatoio", Hans-Georg ricorda ancora oggi questo spettacolare incidente.

Un segreto che Hans-Georg Anscheidt ha condiviso con il giornalista 20 anni fa, quando ancora viveva in una casa a Oliva, sulla Costa Blanca spagnola: Suzuki ha persino progettato un 50 cc a tre cilindri contro la forte concorrenza Honda a quattro tempi!

"Il motore produceva 20 CV. Ma la banda di potenza andava solo da 19.500 a 20.000 giri/min. Avremmo quindi avuto bisogno di un nuovo cambio con più delle 14 marce disponibili sul bicilindrico da 50 cc e sul bicilindrico da 125 cc. Ho testato questo prototipo in Giappone per otto giorni, ma lo sviluppo non è poi proseguito".

Chi sono stati gli avversari più difficili per Anscheidt? "In primo luogo, devo citare lo svizzero Luigi Taveri con la Honda, poi il mio compagno di squadra alla Suzuki Hugh Anderson e il giapponese Joshimi Katayama, contro il quale ho combattuto nel Campionato del Mondo 50cc per la Suzuki".

Poiché i pneumatici slick sono entrati nel Campionato del Mondo solo a metà degli anni '70, il termine scelta dei pneumatici era un concetto sconosciuto ai tempi di Anscheidt. "Avevamo gli stessi pneumatici per l'asciutto, il bagnato e le condizioni miste. Non conoscevamo lo slittamento e lo scorrimento. O il pneumatico teneva, o si andava a sbattere".

Il bilancio di Hans-Georg Anscheidt

- 1961: campione europeo 50cc su Kreidler

- 1962: secondo posto nel Campionato del Mondo 50cc su una Kreidler

- 1963: vice-campione del mondo 50cc su Kreidler

- 1964: medaglia di bronzo nel Campionato del Mondo 50cc su Kreidler

- 1966: Campione del Mondo 50cc su Suzuki

- 1967: Campione del Mondo 50cc su Suzuki

- 1968: Campione del Mondo 50cc su Suzuki

- 14 vittorie nei Gran Premi

- Campione tedesco 50cc: 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968

- Campione tedesco 125cc: 1966 e 1967