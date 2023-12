Hans-Georg Anscheidt: Uma lenda faz 88 anos

Hans Georg-Anscheidt nasceu a 23 de dezembro de 1935 em Königsberg, na Prússia (atualmente Kaliningrado). A sua carreira em duas rodas começou em 1955 e alcançou os seus primeiros grandes êxitos no início dos anos 60 como piloto da Kreidler, destacando-se não só nas corridas de estrada, mas também nas competições de todo-o-terreno. "Ganhei os Six Days internacionais de todo-o-terreno para a Kreidler na Áustria em 1960 e em Inglaterra em 1961", recorda.

Também com uma Kreidler, Anscheidt ganhou o Campeonato Europeu de 50cc em 1961 e a primeira corrida oficial do Campeonato do Mundo na classe shot glass em Montjuïc (Espanha) em 1962. Obteve a sua segunda vitória no Campeonato do Mundo em Monza, no Grande Prémio das Nações. Terminou a época em segundo lugar na classificação geral e confirmou este resultado com mais três vitórias em 1963. Em 1964 foi terceiro e obteve outra vitória antes de mudar para a Suzuki em 1965.

Anscheidt utilizou a Suzuki RK66 com um motor de dois cilindros a dois tempos e 14 mudanças no Campeonato do Mundo de 50cc. Produzia 17,5 cv, estava equipada com dois carburadores Mikuni de 22 mm, pesava 58 kg e atingia 176 km/h.

Em 1966, 1967 e 1968, Anscheidt ganhou três campeonatos do mundo consecutivos com a Suzuki - nos primeiros dois anos como piloto da Suzuki, mas em 1968 como piloto privado. A sua última vitória no campeonato do mundo foi no Grande Prémio da Alemanha de 1968, em Nürburgring, e no final da época o tricampeão do mundo e nove vezes campeão alemão retirou-se. Celebrou um total de 14 vitórias em GP.

Oficialmente uma lenda do MotoGP desde 2023

Anscheidt recebeu outra honra especial este ano: a Dorna introduziu-o no "Hall of Fame" virtual do Campeonato do Mundo de Motociclismo como uma lenda à margem do GP de Sachsenring.

O vigoroso Hans-Georg Anscheidt era considerado um cavalheiro piloto e um excelente técnico e consertador de dois tempos. Devido à sua altura controlável de 166 centímetros, estava predestinado para as classes mais pequenas, especialmente a classe de 50cc, que estava no programa pela primeira vez no Campeonato do Mundo de 1962. "Na altura, como piloto da Kreidler Works, fui o primeiro piloto a vencer uma corrida do Campeonato do Mundo de 50cc em Montjuïc. Gostava particularmente deste desafiante circuito de rua; ganhei quatro ou cinco corridas do Campeonato do Mundo lá. Também andei quatro vezes na Ilha de Man".

Anscheidt nunca disputou o GP de Sachsenring na RDA porque no seu tempo não existia uma classe de 50cc. "Era suposto eu correr com a Neckermann-MZ em Sachsenring em 1968. Mas o carro começou a bater depois de meia volta nos treinos e depois entrou em greve. Foi por isso que não participei na corrida."

Libertação de Kreidler, depois para a Suzuki

"Kreidler nunca ganhou um título de campeão do mundo e, em meados da década de 1960, não tinha qualquer vontade de continuar", disse o campeão, que vive atualmente na Baviera. "Kreidler estava numa posição de derrota contra os novos gigantes japoneses, como a Honda e a Suzuki. Numa corrida na Bélgica, um mensageiro do Japão entregou-me secretamente uma mensagem dizendo-me para entrar em contacto com a Suzuki. Até então, só me tinha encontrado com o Sr. Kreidler uma vez em seis anos, porque ele vivia na Suíça e só raramente vinha à fábrica em Kornwestheim, perto de Estugarda, à noite. Disse-lhe que a Suzuki queria que eu pilotasse a 50cc na final do Campeonato do Mundo de 1965 em Suzuka, no Japão, e ele deu-me luz verde."

Na Suzuki, o alemão era apenas conhecido como "Hansgen" e os japoneses confiavam principalmente nele para ter sucesso na máquina de dois cilindros de 50cc; Anscheidt ganhou o Campeonato do Mundo de 50cc duas vezes, em 1966 e 1967, em grande estilo.

"Os fabricantes japoneses retiraram-se do Campeonato do Mundo depois de 1967 devido aos novos e rigorosos regulamentos técnicos. Mas a Suzuki deu-me uma moto de 50cc de dois cilindros da Katayama. Mais tarde, como uma espécie de prémio, também recebi duas Suzuki 125 para o Campeonato Alemão. Isso foi extraordinário, porque normalmente todas as motos de trabalho eram deitadas fora depois da época."

A Honda chegou a afundar dezenas de motos de trabalho no mar ao largo de Amesterdão para poupar o dispendioso transporte de volta ao Japão.

A propósito: Dieter Braun venceu o Campeonato do Mundo de oito litros em 1970 com outra Suzuki da coleção Anscheidt.

O repórter da SPEEDWEEK.com admirou Anscheidt logo no dia 1 de maio de 1968, na corrida de autoestrada em Salzburgo, com uma Suzuki de 125cc. "Sim, eu caí, a minha moto incendiou-se porque bateu primeiro no fardo de palha com o depósito", Hans-Georg recorda este acidente espetacular até aos dias de hoje.

Um segredo que Hans-Georg Anscheidt partilhou com o repórter há 20 anos, quando ainda vivia numa casa em Oliva, na Costa Blanca espanhola: a Suzuki chegou a conceber um motor de 50 cc e três cilindros contra a forte concorrência da Honda a quatro tempos!

"O motor produzia 20 cv. Mas a faixa de potência só ia das 19.500 às 20.000 rpm. Por isso, teríamos precisado de uma nova caixa de velocidades com mais do que as 14 mudanças que tínhamos disponíveis na 50cc dupla e na 125cc dupla. Testei este protótipo no Japão durante oito dias, mas o desenvolvimento não continuou depois."

Quem foram os adversários mais difíceis de Anscheidt? "Em primeiro lugar, tenho de mencionar o suíço Luigi Taveri na Honda, depois o meu companheiro de equipa na Suzuki, Hugh Anderson, e o japonês Joshimi Katayama, contra quem lutei no Campeonato do Mundo de 50cc pela Suzuki."

Uma vez que os pneus slick só entraram no Campeonato do Mundo em meados da década de 1970, o termo escolha de pneus era um conceito estranho no tempo de Anscheidt. "Tínhamos os mesmos pneus para piso seco, molhado e misto. Não conhecíamos o deslizamento ou a derrapagem. Ou o pneu aguentava - ou despistávamo-nos".

O balanço de Hans-Georg Anscheidt

- 1961: Campeão europeu de 50cc com uma Kreidler

- 1962: Vice-campeão do mundo de 50cc com uma Kreidler

- 1963: Vice-campeão do mundo de 50cc numa Kreidler

- 1964: Medalha de bronze no Campeonato do Mundo de 50cc com uma Kreidler

- 1966: Campeão do Mundo de 50cc numa Suzuki

- 1967: Campeão do Mundo de 50cc com uma Suzuki

- 1968: Campeão do Mundo de 50cc com a Suzuki

- 14 vitórias em Grandes Prémios

- Campeão alemão de 50cc: 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968

- Campeão alemão de 125cc: 1966 e 1967