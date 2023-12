Le succès de la promotion des jeunes talents d'Aspar

L'équipe Aspar de Jorge Martínez a placé des pilotes dans le top 5 du classement final dans cinq catégories au cours de la saison 2023, de l'European Talent Cup au Moto2 et au MotoE en passant par le JuniorGP et le Championnat du monde Moto3.

Alors que depuis des années, les talents en MotoGP se font rares dans le nord de l'Europe et que même l'Allemagne ne présentera plus de pilote titulaire dans les trois catégories GP en 2024, les Espagnols occupent presque la moitié de la grille de départ en MotoGP par exemple. L'Autriche n'a plus placé de pilote de championnat du monde depuis le retrait de Michi Ranseder fin 2009 et le bref épisode de Max Kofler (2021). La Suisse, qui comptait encore cinq pilotes du championnat du monde Moto2 en 2015 (Lüthi, Aegerter, Krummenacher, Raffin et Mulhauser), envoie au moins le rookie Noah Dettwiler dans la course en 2024.

En Espagne, la situation est différente : Avec Jaume Masià et Pedro Acosta, les Espagnols ont à nouveau remporté deux titres de champion du monde en 2023 dans les catégories Moto3 et Moto2.

Jorge Martínez, lui-même quadruple champion du monde en tant que pilote de course, est considéré dans son pays comme un talent scout et un faiseur de champions du monde à succès. Depuis qu'il s'est retiré du sport actif, son équipe a remporté pas moins de neuf titres de champion du monde.

En 2023, l'équipe Aspar a remporté 17 victoires et 34 podiums dans près de 80 courses, toutes catégories confondues, auxquels s'ajoute le titre de Máximo Quiles en European Talent Cup. Joel Esteban, qui fera ses débuts en 2024 dans le championnat du monde Moto3 aux côtés de David Alonso, a fêté deux victoires et quatre podiums en JuniorGP (anciennement championnat du monde junior).

De son côté, Alonso s'est assuré de manière souveraine le titre de "Rookie of Year" et la troisième place au classement général du championnat du monde Moto3 avec quatre victoires et huit podiums, et le jeune homme de 17 ans est également entré dans les livres d'histoire comme le premier vainqueur d'un GP de Colombie. En championnat du monde Moto2, Jake Dixon a décroché cinq podiums pour Aspar, dont deux victoires. A cela s'ajoutent six podiums et deux victoires du vice-champion du monde Jordi Torres en MotoE lors de la première année officielle de championnat du monde de la série électrique.

SPEEDWEEK.com a demandé au propriétaire de l'équipe, Jorge "Aspar" Martínez, 61 ans, pourquoi la promotion des talents fonctionne si bien en Espagne et comment il a géré sa crise financière après les années 2016 à 2018.

Aspar, à quel point est-il difficile et coûteux de trouver tous ces talents en Espagne ?

Le système actuellement en vigueur en Espagne pour la promotion des jeunes talents fonctionne incroyablement bien. Nous avons beaucoup de circuits, nous avons un climat et une météo excellents, nous avons des équipes très professionnelles qui reçoivent un excellent soutien. Tous ces ingrédients contribuent au succès.

La Fédération espagnole de motocyclisme s'occupe-t-elle aussi de la relève ? Investit-elle de l'argent ?

Non, zéro. Les programmes de relève sont tous financés par des fonds privés, à 100 %.



J'ai eu des soucis financiers avec mon équipe MotoGP entre 2016 et 2018 en raison de la perte des fonds de sponsoring.

Oui, tu as perdu à l'époque le fabricant de boissons énergétiques "Drive M7" de Malaisie malgré un contrat valable, la société d'investissement SAMA Global du Qatar n'a pas non plus honoré les contrats. On a parlé de trois millions d'euros de dettes ?

Non, c'était même plus. Drive M7 avait un contrat de trois ans, mais ils n'ont payé qu'une année et se sont retirés la deuxième année une semaine avant le début de la saison. Pour la deuxième et la troisième année, ils n'ont rien payé.



Le sponsor Sama du Qatar s'est engagé pour cinq ans. Au bout d'un an, c'était fini. Cela nous a plongés, mon équipe et moi, dans de profondes difficultés financières pendant de nombreuses années.

Tu as donc fermé l'équipe MotoGP-Ducati après la saison 2018 et cédé les places à Petronas-Yamaha ? Tu as également eu des ennuis en raison d'accusations de corruption liées au circuit de Formule 1 sur route de Valence.

Oui, c'était en 2015 et 2016, mais entre-temps, toutes les procédures sont terminées, toutes les accusations ont été écartées. Depuis que j'ai fermé mon équipe MotoGP fin 2018, tout a changé en bien.



Nous nous concentrons désormais sur les catégories Moto3 et Moto2. Nous construisons des pilotes de la relève pour l'avenir. C'est pourquoi nous investissons beaucoup d'argent dans notre école de jeunes talents en Espagne. Nous participons à l'European Talent Cup, au JuniorGP, au championnat d'Europe Moto3 et Moto2 ainsi qu'au championnat du monde MotoE. Nous engageons donc cinq équipes.



Mais nous nous occupons également d'une centaine d'autres talents âgés de 12 à 16 ans. On y entraîne encore des amateurs qui sont préparés à des tâches plus importantes. Les meilleurs pilotes de ce groupe sont ensuite formés pour l'avenir.



L'ancien pilote de course Nico Terol est très impliqué dans le projet de la relève. Il a élaboré un système d'entraînement spécial pour les jeunes pilotes.



C'est pourquoi, au cours des cinq dernières années, nous avons remporté trois fois le championnat du monde junior avec Raúl Fernández, Izan Guevara et Daniel Holgado. Et David Alonso a remporté la Red Bull Rookies Cup en 2021, Holgado a terminé troisième.



Notre objectif est de continuer à investir beaucoup d'argent dans ces programmes de relève dans les années à venir.

Les titres remportés par Aspar Martínez en tant que propriétaire d'équipe

2006

Álvaro Bautista, Aprilia, 125 cm3

2007

Gabor Talmacsi, Aprilia, 125 ccm

2009

Julián Simón, Aprilia, 125 ccm

2011

Nicolas Terol, Aprilia, 125 ccm

2020

Albert Arenas, KTM, Moto3

2022

Izan Guevara, GASGAS, Moto3

Championnat du monde junior

2018 : Raúl Fernández

2020 : Izan Guevara

2021 : Daniel Holgado

Jorge Martínez : Ses titres en tant que pilote

1986 : 80 ccm, Derbi

1987 : 80 cc, Derbi

1988 : 80 et 125 cc, Derbi