Il successo di Aspar nella promozione dei giovani talenti

Mentre i talenti del motociclismo da GP spuntano da anni in modo molto limitato nel Nord Europa e persino la Germania non avrà più un pilota fisso nelle tre classi del GP nel 2024, quasi la metà del campo di partenza della classe MotoGP, ad esempio, sarà composta da spagnoli. L'Austria non schiera un pilota del Motomondiale dal ritiro di Michi Ranseder alla fine del 2009 e dal breve episodio di Max Kofler (2021). La Svizzera, che nel 2015 schierava ancora cinque piloti del Campionato del Mondo Moto2 (Lüthi, Aegerter, Krummenacher, Raffin e Mulhauser), nel 2024 schiererà almeno il debuttante Noah Dettwiler.

Le cose sembrano diverse in Spagna: Con Jaume Masià e Pedro Acosta, gli spagnoli hanno vinto due titoli mondiali nel 2023 nelle classi Moto3 e Moto2.

Jorge Martínez, a sua volta quattro volte campione del mondo come pilota, è considerato un talent scout di successo e un creatore di campioni del mondo nel suo paese. La sua squadra ha vinto non meno di nove titoli mondiali da quando si è ritirato dalle corse.

Nel 2023, il team Aspar potrà vantare un totale di 17 vittorie e 34 podi in tutte le categorie in quasi 80 gare, oltre a un titolo vinto da Máximo Quiles nella European Talent Cup. Joel Esteban, che debutterà nel Campionato del Mondo Moto3 al fianco di David Alonso nel 2024, ha festeggiato due vittorie nel JuniorGP (ex Campionato del Mondo Junior) ed è salito sul podio quattro volte.

Da parte sua, Alonso si è assicurato il titolo di "Rookie of the Year" e il terzo posto assoluto nel Campionato del Mondo Moto3 con quattro vittorie e otto piazzamenti sul podio, mentre il 17enne è entrato nella storia come il primo vincitore di un GP dalla Colombia. Nel Campionato mondiale Moto2, Jake Dixon ha conquistato cinque podi per Aspar, tra cui due vittorie. Inoltre, la MotoE ha visto sei podi e due vittorie del secondo classificato Jordi Torres nel primo anno ufficiale di campionato mondiale della serie elettrica.

SPEEDWEEK.com ha chiesto a Jorge "Aspar" Martínez, 61 anni, proprietario del team, perché lo sviluppo dei talenti funziona così bene in Spagna e come ha gestito la sua crisi finanziaria dopo gli anni dal 2016 al 2018.

Aspar, quanto è difficile e lungo trovare tutti questi talenti in Spagna?

Il sistema attualmente in vigore in Spagna per promuovere i giovani talenti funziona incredibilmente bene. Abbiamo molti circuiti, abbiamo un clima e un tempo eccellente, abbiamo squadre molto professionali che ricevono un ottimo supporto. Tutti questi ingredienti contribuiscono al successo.

Anche la Federazione motociclistica spagnola si occupa dei giovani talenti? Investe denaro?

No, zero. I programmi junior sono tutti finanziati privatamente, al 100%.



Dal 2016 al 2018 ho avuto problemi finanziari con il mio team di MotoGP a causa della perdita di sponsor.

Sì, avete perso il produttore di bevande energetiche "Drive M7" dalla Malesia nonostante un contratto valido, e anche la società di investimenti SAMA Global dal Qatar non ha rispettato i contratti. Si parlava di 3 milioni di euro di debiti?

No, era ancora di più. Drive M7 aveva un contratto triennale, ma ha pagato solo per un anno e poi si è ritirata una settimana prima dell'inizio della stagione nel secondo anno. Non è stato pagato nulla per il secondo e il terzo anno.



Lo sponsor Sama, del Qatar, si è accordato per cinque anni. Dopo un anno è saltato. Questo ha gettato me e la mia squadra in profonde difficoltà finanziarie per molti anni.

È per questo che ha chiuso il team Ducati di MotoGP dopo la stagione 2018 e ha ceduto i sedili a Petronas-Yamaha? Avete avuto problemi anche a causa delle accuse di corruzione legate al circuito cittadino di Formula 1 di Valencia.

Sì, è successo nel 2015 e nel 2016, ma ora tutti i procedimenti si sono conclusi e tutte le accuse sono state archiviate. Da quando ho chiuso il mio team di MotoGP alla fine del 2018, tutto è cambiato in meglio.



Ora ci stiamo concentrando sulle classi Moto3 e Moto2. Stiamo formando giovani piloti per il futuro. Per questo motivo stiamo investendo molto nella nostra scuola giovanile in Spagna. Partecipiamo alla European Talent Cup, alla JuniorGP, ai campionati europei Moto3 e Moto2 e al campionato mondiale MotoE. Abbiamo quindi cinque squadre.



Ma ci occupiamo anche di circa 100 altri giovani di talento di età compresa tra i 12 e i 16 anni. Alleniamo i dilettanti che vengono preparati per compiti più elevati. I migliori corridori di questo gruppo vengono poi costruiti per il futuro.



L'ex corridore Nico Terol è fortemente coinvolto nel progetto dei giovani talenti. Ha sviluppato un sistema di allenamento speciale per i giovani corridori.



Di conseguenza, negli ultimi cinque anni abbiamo vinto tre volte il Campionato del Mondo Junior con Raúl Fernández, Izan Guevara e Daniel Holgado. Inoltre, David Alonso ha vinto la Red Bull Rookies Cup nel 2021, mentre Holgado è arrivato terzo.



Il nostro obiettivo è continuare a investire molto denaro in questi programmi giovanili nei prossimi anni".

I titoli vinti da Aspar Martínez come proprietario della squadra

2006

Álvaro Bautista, Aprilia, 125 cc

2007

Gabor Talmacsi, Aprilia, 125 cc

2009

Julián Simón, Aprilia, 125 cc

2011

Nicolas Terol, Aprilia, 125 cc

2020

Albert Arenas, KTM, Moto3

2022

Izan Guevara, GASGAS, Moto3

Campionato mondiale junior

2018: Raúl Fernández

2020: Izan Guevara

2021: Daniel Holgado

Jorge Martínez: i suoi titoli da pilota

1986: 80 cc, Derbi

1987: 80 cc, Derbi

1988: 80 e 125 cc, Derbi