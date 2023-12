A promoção bem sucedida de jovens talentos pela Aspar

A equipa Aspar de Jorge Martínez colocou pilotos nos cinco primeiros lugares da classificação final em cinco classes na época de 2023, desde a Taça Europeia de Talentos ao GP Júnior e do Campeonato do Mundo de Moto3 ao Campeonato do Mundo de Moto2 e MotoE.

Enquanto os talentos do GP de motociclismo têm brotado muito escassamente no Norte da Europa desde há anos e mesmo a Alemanha já não terá um piloto regular nas três classes de GP em 2024, quase metade do campo de partida na classe de MotoGP, por exemplo, será composto por espanhóis. A Áustria não tem um piloto no Campeonato do Mundo desde a reforma de Michi Ranseder no final de 2009 e o breve episódio de Max Kofler (2021). A Suíça, que ainda tinha cinco pilotos do Campeonato do Mundo de Moto2 em 2015 (Lüthi, Aegerter, Krummenacher, Raffin e Mulhauser), vai, pelo menos, colocar em campo o estreante Noah Dettwiler em 2024.

As coisas parecem diferentes em Espanha: Com Jaume Masià e Pedro Acosta, os espanhóis voltaram a ganhar dois títulos de campeões do mundo em 2023 nas classes Moto3 e Moto2.

Jorge Martínez, ele próprio tetracampeão do mundo como piloto, é considerado um caçador de talentos de sucesso e um criador de campeões mundiais no seu país natal. A sua equipa ganhou nada menos do que nove títulos de campeão do mundo desde que ele se retirou do ativo.

Em 2023, a equipa Aspar pode contar com um total de 17 vitórias e 34 subidas ao pódio em todas as categorias em quase 80 corridas, além de um título conquistado por Máximo Quiles na Taça Europeia de Talentos. Joel Esteban, que fará a sua estreia no Campeonato do Mundo de Moto3 ao lado de David Alonso em 2024, celebrou duas vitórias no JuniorGP (antigo Campeonato do Mundo Júnior) e terminou no pódio quatro vezes.

Por seu lado, Alonso garantiu o título de "Rookie of the Year" e o terceiro lugar na classificação geral do Campeonato do Mundo de Moto3 com quatro vitórias e oito subidas ao pódio em grande estilo, enquanto o jovem de 17 anos também entrou para a história como o primeiro vencedor de um GP da Colômbia. No Campeonato do Mundo de Moto2, Jake Dixon arrecadou cinco pódios para a Aspar, incluindo duas vitórias. Além disso, a MotoE viu seis pódios e duas vitórias do vice-campeão Jordi Torres no primeiro ano oficial do campeonato mundial da série eléctrica.

O SPEEDWEEK.com perguntou ao proprietário da equipa, Jorge "Aspar" Martínez, de 61 anos, por que razão o desenvolvimento de talentos funciona tão bem em Espanha e como geriu a sua crise financeira após os anos de 2016 a 2018.

Aspar, quão difícil e demorado é encontrar todos estes talentos em Espanha?

O sistema que existe atualmente em Espanha para promover os jovens talentos funciona incrivelmente bem. Temos muitas pistas de corrida, temos um excelente clima e tempo, temos equipas muito profissionais que recebem um excelente apoio. Todos estes ingredientes contribuem para o sucesso.

A Federação Espanhola de Motociclismo também se preocupa com os jovens talentos? Investe dinheiro?

Não, zero. Os programas de juniores são todos financiados pelo sector privado, a 100 por cento.



Tive problemas financeiros com a minha equipa de MotoGP de 2016 a 2018 devido à perda de dinheiro dos patrocínios.

Sim, perdeu o fabricante de bebidas energéticas "Drive M7" da Malásia, apesar de um contrato válido, e a empresa de investimento SAMA Global do Qatar também não cumpriu os contratos. Falou-se de uma dívida de 3 milhões de euros?

Não, era ainda mais. A Drive M7 tinha um contrato de três anos, mas só pagou um ano e retirou-se uma semana antes do início da época do segundo ano. O segundo e o terceiro anos não foram pagos.



O patrocinador Sama, do Qatar, acordou um contrato de cinco anos. Ao fim de um ano, o contrato foi rescindido. Isso mergulhou-me a mim e à minha equipa em profundas dificuldades financeiras durante muitos anos.

Foi por isso que fechou a equipa Ducati de MotoGP após a época de 2018 e entregou os lugares à Petronas-Yamaha? Também teve problemas devido a alegações de corrupção relacionadas com o circuito de rua de Fórmula 1 em Valência.

Sim, isso foi em 2015 e 2016, mas todos os processos já foram concluídos e todas as alegações estão fora de questão. Desde que fechei a minha equipa de MotoGP no final de 2018, tudo mudou para melhor.



Estamos agora a concentrar-nos nas classes Moto3 e Moto2. Estamos a formar jovens pilotos para o futuro. É por isso que estamos a investir muito dinheiro na nossa escola de juniores em Espanha. Participamos na Taça Europeia de Talentos, no JuniorGP, nos Campeonatos da Europa de Moto3 e Moto2 e no Campeonato do Mundo de MotoE. Portanto, temos cinco equipas.



Mas também tratamos de cerca de 100 outros jovens talentosos entre os 12 e os 16 anos. Treinamos amadores que estão a ser preparados para tarefas mais elevadas. Os melhores pilotos deste grupo são depois formados para o futuro.



O antigo piloto Nico Terol está fortemente envolvido no projeto dos jovens talentos. Desenvolveu um sistema de treino especial para os jovens pilotos.



Como resultado, ganhámos o Campeonato do Mundo de Juniores três vezes nos últimos cinco anos com Raúl Fernández, Izan Guevara e Daniel Holgado. E David Alonso venceu a Red Bull Rookies Cup em 2021, enquanto Holgado terminou em terceiro.



O nosso objetivo é continuar a investir muito dinheiro nestes programas de juniores nos próximos anos.

Os títulos conquistados por Aspar Martínez como proprietário da equipa

2006

Álvaro Bautista, Aprilia, 125 cc

2007

Gabor Talmacsi, Aprilia, 125 cc

2009

Julián Simón, Aprilia, 125 cc

2011

Nicolas Terol, Aprilia, 125 cc

2020

Albert Arenas, KTM, Moto3

2022

Izan Guevara, GASGAS, Moto3

Campeonato do Mundo Júnior

2018: Raúl Fernández

2020: Izan Guevara

2021: Daniel Holgado

Jorge Martínez: Os seus títulos como piloto

1986: 80 cc, Derbi

1987: 80 cc, Derbi

1988: 80 e 125 cc, Derbi