Pit Beirer: "Moto3 es un deporte individual"

Debido a que el piloto español del Red Bull KTM Tech3, Daniel Holgado, consiguió una ventaja de hasta 41 puntos el pasado verano, Pierer Mobility AG parecía encaminarse de nuevo hacia el título este año, tras ganar el título con Albert Arenas (en KTM 2020), Pedro Acosta (en KTM 2021) e Izan Guevara (en GASGAS 2022). Sin embargo, el piloto del Leopard Honda Jaume Masià se hizo con el liderato del mundial en Motegi. El piloto de 23 años se aseguró la victoria del título una carrera antes del final en Qatar, con maniobras cuestionables y la ayuda activa de su compañero de equipo Adrián Fernández.

Mientras Masià citaba el trabajo en equipo como la clave del éxito en el Campeonato del Mundo, el grupo Pierer dio rienda suelta a todos los pilotos de KTM, Husqvarna y GASGAS hasta el final. Los pilotos de cabeza se obstaculizaron mutuamente en varias ocasiones y mostraron poca consideración por las posibilidades de título de Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact), David Alonso (GASGAS Aspar) y compañía, más bien todo lo contrario. Los pilotos de las marcas de Pierer se estorbaron mutuamente en varias ocasiones y se arrebataron unos puntos preciosos.

"Moto3 es un deporte individual y no un deporte de equipo", dijo Pit Beirer, Director de Motorsport de Pierer Mobility AG, en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Por eso nosotros, como Pierer Mobility, no podemos ir y decirles a los pilotos: 'Tenéis que ayudaros los unos a los otros'. Por supuesto, preferiríamos algo así. Pero en Moto3 son siempre equipos separados con sus propios presupuestos y sus propios pilotos. No podemos imponer ninguna regla, especialmente en la categoría de Moto3. Por supuesto, pedimos a los pilotos en cada reunión individual: 'Por favor, no hagáis ninguna tontería, porque todos juntos sois más rápidos si no os frenáis los unos a los otros'. Porque si quieres ganar a un Masià, no tiene sentido que tus rivales jueguen a adelantarte. Nuestros pilotos serían más fuertes si trabajaran juntos".

El hecho de que Holgado cayera al quinto puesto en la clasificación del campeonato se debió también a un problema de "bombeo del brazo" que aquejó al líder del campeonato en la primera mitad de la temporada en Texas y le hizo retroceder varias veces en la segunda mitad de la carrera. No se sometió a la operación hasta después del final en Valencia.

Pit Beirer no culpa al piloto del Red Bull KTM Tech3. "No estoy en absoluto a favor de que a chavales tan jóvenes se les abra el antebrazo sin más", asegura el subcampeón del Mundo de Motocross de 250cc en 1999, "si los chicos estuvieran haciendo un entrenamiento específico y a tiempo con los fisioterapeutas adecuados, no necesitarían operarse el antebrazo en absoluto. Tengo mi propia opinión sobre el tema. Claro que hay que dar el paso antes de que destruya tu carrera. Pero en realidad no creo que sea normal que te abran los antebrazos y te corten los músculos siendo adolescente. Porque eso era habitual al principio de nuestras carreras como pilotos de motocross. Pero con el entrenamiento adecuado, podrías evitar el problema".

Clasificación final del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 20 carreras:

1. Masià, 274 puntos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Pérez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Campeonato de Constructores:

1. KTM, 394 puntos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 puntos. 2º. Leopard Racing 349. 3º. Red Bull KTM Ajo 344. 4º. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5º. Angeluss MTA Team 289. 6º. Red Bull KTM Tech3, 239. 7º. SIC58 Squadra Corse 184. 8º. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.