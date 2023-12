Pit Beirer: "La Moto3 è uno sport individuale

Pierer Mobility AG ha perso il titolo piloti della Moto3 a favore del pilota Leopard Honda Jaume Masìa nel 2023. Il Direttore Motorsport Pit Beirer spiega perché non è concepibile un ordine stabile all'interno del gruppo, anche nella lotta per il Campionato del Mondo.

Poiché il pilota spagnolo della Red Bull KTM Tech3 Daniel Holgado ha guadagnato un vantaggio di 41 punti la scorsa estate, Pierer Mobility AG sembrava essere in rotta per il titolo anche quest'anno dopo aver vinto il titolo con Albert Arenas (su KTM 2020), Pedro Acosta (su KTM 2021) e Izan Guevara (su GASGAS 2022). Tuttavia, il pilota Leopard Honda Jaume Masià ha conquistato la leadership del campionato mondiale a Motegi. Il 23enne si è assicurato la vittoria del titolo a una gara dalla fine in Qatar, con manovre discutibili e l'aiuto attivo del suo compagno di squadra Adrián Fernández.

Mentre Masià ha citato il lavoro di squadra come chiave per il successo nel Campionato del Mondo, il gruppo Pierer ha dato a tutti i piloti di KTM, Husqvarna e GASGAS un giro libero fino alla fine. I piloti di punta si sono ostacolati a vicenda in diverse occasioni e hanno mostrato scarsa considerazione per le possibilità di titolo di Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact), David Alonso (GASGAS Aspar) e altri, al contrario. I piloti dei marchi Pierer si sono ostacolati a vicenda più volte e si sono tolti punti preziosi a vicenda.

"La Moto3 è uno sport individuale e non di squadra", ha dichiarato Pit Beirer, Direttore Motorsport di Pierer Mobility AG, in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Per questo motivo noi di Pierer Mobility non possiamo andare a dire ai piloti: 'Dovete aiutarvi a vicenda'. Certo, preferiremmo qualcosa del genere. Ma nella Moto3 si tratta sempre di squadre separate con i loro budget e i loro piloti. Non possiamo imporre alcuna regola, soprattutto nella classe Moto3. Naturalmente chiediamo ai piloti in ogni riunione individuale: "Per favore, non fate niente di stupido, perché siete tutti più veloci insieme se non vi rallentate a vicenda". Perché se si vuole battere un Masià, non ha senso che gli avversari giochino ai sorpassi. I nostri corridori sarebbero tutti più forti se lavorassero insieme".

Il fatto che Holgado sia sceso al quinto posto nella classifica di campionato è dovuto anche a un problema di "pompa del braccio" che ha afflitto il leader del campionato nella prima metà della stagione in Texas e lo ha fatto retrocedere più volte nella seconda metà della gara. L'operazione è stata eseguita solo dopo il finale di Valencia.

Pit Beirer non biasima il pilota della Red Bull KTM Tech3. "Non sono affatto favorevole al fatto che ragazzi così giovani si facciano semplicemente tagliare l'avambraccio", assicura il vicecampione del mondo di motocross 250cc nel 1999, "se i ragazzi facessero allenamenti mirati e puntuali con i fisioterapisti giusti, non avrebbero affatto bisogno di farsi operare l'avambraccio. Ho la mia opinione in merito. Certo, bisogna fare il passo prima che distrugga la carriera. Ma non credo che sia normale farsi aprire gli avambracci e tagliare i muscoli da adolescenti. Perché questo era normale all'inizio della nostra carriera di piloti di motocross. Ma con il giusto allenamento si può evitare il problema".

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto3 dopo 20 gare:

1° Masià, 274 punti. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Campionato costruttori:

1° KTM, 394 punti. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Campionato mondiale a squadre:

1° Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 punti. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing Prüstel, 239 punti. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.