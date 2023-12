Pit Beirer: "A Moto3 é um desporto individual

A Pierer Mobility AG perdeu o título de pilotos de Moto3 para o piloto da Leopard Honda, Jaume Masìa, em 2023. O Diretor de Desportos Motorizados, Pit Beirer, explica por que razão não é possível conceber uma ordem estável dentro do grupo, mesmo na luta pelo Campeonato do Mundo.

Devido ao facto de o piloto espanhol da Red Bull KTM Tech3, Daniel Holgado, ter ganho uma vantagem de até 41 pontos no verão passado, a Pierer Mobility AG parecia estar novamente no caminho certo para o título este ano, depois de ter conquistado o título com Albert Arenas (na KTM 2020), Pedro Acosta (na KTM 2021) e Izan Guevara (na GASGAS 2022). No entanto, o piloto da Leopard Honda, Jaume Masià, assumiu a liderança do campeonato do mundo em Motegi. O jovem de 23 anos garantiu a vitória do título uma corrida antes do final no Qatar, com manobras questionáveis e a ajuda ativa do seu companheiro de equipa Adrián Fernández.

Enquanto Masià citou o trabalho de equipa como a chave para o sucesso no Campeonato do Mundo, o grupo Pierer deu a todos os pilotos da KTM, Husqvarna e GASGAS um passeio livre até ao fim. Os pilotos de topo obstruíram-se mutuamente em várias ocasiões e mostraram pouca consideração pelas hipóteses de título de Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact), David Alonso (GASGAS Aspar) e companhia - muito pelo contrário. Os pilotos das marcas Pierer atrapalharam-se várias vezes e tiraram pontos preciosos uns aos outros.

"A Moto3 é um desporto individual e não um desporto de equipa", afirmou Pit Beirer, Diretor de Desportos Motorizados da Pierer Mobility AG, numa entrevista à SPEEDWEEK.com. "É por isso que nós, enquanto Pierer Mobility, não podemos ir lá e dizer aos pilotos: 'Têm de se ajudar uns aos outros'. Claro que preferíamos algo do género. Mas no Moto3, são sempre equipas separadas com os seus próprios orçamentos e os seus próprios pilotos. Não podemos impor quaisquer regras, especialmente na classe Moto3. Claro que pedimos aos pilotos em cada reunião individual: 'Por favor, não façam nada de estúpido, porque todos juntos são mais rápidos se não se atrasarem uns aos outros'. Porque se quisermos vencer um Masià, não faz sentido os nossos adversários fazerem jogos de ultrapassagem. Os nossos pilotos seriam todos mais fortes se trabalhassem em conjunto".

O facto de Holgado ter caído para o quinto lugar na classificação do campeonato deve-se também a um problema de "bomba no braço" que afectou o líder do campeonato na primeira metade da época no Texas e que o fez recuar várias vezes na segunda metade da corrida. A operação só foi efectuada após o final da corrida em Valência.

Pit Beirer não culpa o piloto da Red Bull KTM Tech3. "Não sou de todo a favor de que rapazes tão jovens tenham simplesmente os seus antebraços cortados", garante o vice-campeão do Mundo de Motocross 250cc de 1999: "Se os rapazes estivessem a fazer um treino orientado e atempado com os fisioterapeutas certos, não precisariam de ser operados aos antebraços. Tenho a minha própria opinião sobre o assunto. Claro que é preciso dar o passo antes que isso destrua a carreira. Mas, na verdade, não acho que seja normal ter os antebraços abertos e os músculos cortados quando se é adolescente. Porque isso era comum no início das nossas carreiras como pilotos de motocross. Mas com o treino certo, é possível evitar o problema."

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto3 após 20 corridas:

1º Masià, 274 pontos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.



Campeonato de Construtores:

1º KTM, 394 pontos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 pontos. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.