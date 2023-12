Florian Prüstel : "On nous a mis le couteau sous la gorge

Vendredi soir (24 novembre), lors de la finale du championnat du monde à Valence, la nouvelle s'est répandue que le CFMOTO PrüstelGP-Team se retirerait du championnat du monde Moto3 avec effet immédiat à la fin de la saison et que l'équipe fermerait ses portes. Pendant un temps, les propriétaires de l'équipe, Ingo et Florian Prüstel, ont envisagé d'utiliser leur infrastructure existante et de reprendre les deux places de la nouvelle équipe cliente Trackhouse-Aprilia MotoGP pour l'équipe du championnat du monde MotoE. Mais cette idée a été abandonnée. L'équipe Forward Moto2, notoirement infructueuse, a maintenant repris ce business pas très lucratif.

SPEEDWEEK.com a demandé à Florian Prüstel, le directeur de l'équipe, quelles étaient les causes de ce retrait brutal et inattendu du championnat du monde de moto. Le Saxon a raconté que le manager de Pierer Mobility, Jens Hainbach, lui avait annoncé la mauvaise nouvelle deux jours seulement avant le premier entraînement du GP de Valence, le 22 novembre, à savoir que le soutien du constructeur de motos chinois CFMOTO serait interrompu après 2023. Il manquait donc soudainement 1 million d'euros dans le budget de 1,6 million.

Florian, les résultats de 2023 avec Xavier Artigas et Joel Kelso ont laissé beaucoup à désirer. Les responsables de Pierer n'ont-ils jamais indiqué que la collaboration prendrait fin au bout de deux ans ?

Nous avons toujours discuté. J'ai également eu un échange avec Suzhen, le manager de CFMOTO. J'étais même chez eux en Chine en octobre. Il n'y a jamais eu de signe que CFMOTO voulait chercher une autre équipe ou une autre structure en raison des résultats. Ils m'ont toujours dit qu'ils voulaient continuer à faire du Moto3 avec nous. Nous avions aussi des projets pour la série Junior GP, il s'agissait de MiniGP, pour former des talents chinois ici en Europe. Nous avions aussi fait la Trophy Race avec CFMOTO.

Mais ce n'est que mercredi, avant la finale de Valence, que le retrait est devenu de plus en plus connu.

J'ai attendu longtemps le nouveau contrat, car pour la première fois, CFMOTO voulait aussi faire un contrat direct avec notre société de course PrüstelGP. Au cours des deux dernières années, nous avions les contrats avec Pierer Mobility AG, et le groupe Pierer avec CFMOTO.

Finalement, CFMOTO a de nouveau fait le contrat avec Pierer Mobility AG et nous a ensuite informés que nous n'aurions plus CFMOTO comme partenaire principal et que CFMOTO irait vers une autre équipe avec une meilleure structure. Il a également été question de Moto2.

Ce qui m'a alors traversé l'esprit à Valence : Nous sommes une petite équipe et nous n'avons pas toujours obtenu les résultats sportifs escomptés. Mais nous avons toujours été honnêtes avec Pierer Mobility.

Nous avons collaboré pour la première fois avec KTM en 2018 avec Marco Bezzecchi, ce qui nous a permis de nous battre d'emblée pour le titre mondial et de remporter trois GP.

Nous avons toujours dit que nous voulions nous allier à un constructeur qui soit germanophone.

Après ces six années de collaboration, on nous a mis le couteau sous la gorge. Cette décision à court terme ne nous a laissé aucune chance de faire quoi que ce soit pour 2024 et de trouver un nouveau sponsor principal à court terme. C'était et c'est toujours très frustrant pour nous.

Vous n'avez eu que deux jours pour réfléchir si et comment vous pouviez continuer ? De combien d'argent PrüstelGP aurait-il eu besoin pour l'équipe Moto3 avec deux pilotes ?

Le budget total dans le championnat du monde Moto3 est maintenant de 1,6 million d'euros. Le CFMOTO a contribué à la majeure partie de ce budget, nous avions nos propres partenaires et la Dorna verse également des subventions.

Avez-vous reçu le matériel CFMOTO gratuitement comme auparavant avec Peugeot ?

Non, nous avons obtenu le contrat de sponsoring de CFMOTO et avons ensuite payé le matériel chez KTM.

CFMOTO a simplement payé de l'argent comme un sponsor normal ?

Oui, mais tout passait par Pierer Mobility. Le pivot était chez KTM à Munderfing.

En tant que propriétaire de l'équipe, combien avez-vous contribué au budget de 1,6 million ? Est-ce que PrüstelGP a fait des bénéfices avec le GP ?

Non, nous nous sommes retirés à plus ou moins zéro.

Mais lorsque nous avons repris le Racing Team Germany au printemps 2016, nous avons d'abord dû financer la mise en place de l'équipe afin de pouvoir poursuivre les courses en milieu de saison. Notre nouvelle société de course PrüstelGP n'avait alors rien. Nous avons donc investi l'argent de notre entreprise de transport.

Ce n'est que plus tard, grâce aux sponsors et aux partenaires, que nous avons pu équilibrer la course avec un "break even".

Résultat de la course Moto3, Valence (26.11.) :

1. Sasaki, Husqvarna, 20 rdn en 33:03,409 min.

2. Alonso, GASGAS, + 0,082 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,128

4. Veijer, Husqvarna, + 0,266

5. Öncü, KTM, + 0,384

6. Rueda, KTM, + 3,589e

7e Kelso, CFMOTO, + 4,623

8. Holgado, KTM, + 6,105

9. Muñoz, KTM, + 6,305

10. Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11. Furusato, Honda, + 9,166

12. Farioli, KTM, + 9,663

13. Masia, Honda, + 10,446

14. Adrian Fernández, Honda, + 10,556

15e Nepa, KTM, + 11,462

Classement final du championnat du monde Moto3 après 20 courses :

1. Masià, 274 points. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18 Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Championnat du monde des constructeurs :

1. KTM, 394 points. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Championnat du monde par équipes :

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 points. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.