Florian Prüstel: Ci hanno fatto correre contro il coltello

Venerdì sera (24 novembre), durante la finale del Campionato del Mondo a Valencia, si è diffusa la notizia che il team CFMOTO PrüstelGP si sarebbe ritirato dal Campionato del Mondo Moto3 con effetto immediato alla fine della stagione e avrebbe chiuso la squadra. Per un po' di tempo, i partner del team Ingo e Florian Prüstel hanno valutato l'opportunità di utilizzare l'infrastruttura esistente e di rilevare i due posti del nuovo team clienti Trackhouse-Aprilia MotoGP per la squadra del Campionato del Mondo MotoE. Ma l'idea è stata respinta. Il team Forward Moto2, notoriamente senza successo, ha ora rilevato questa attività non proprio redditizia.

SPEEDWEEK.com ha chiesto al direttore del team Florian Prüstel le ragioni del brusco e inaspettato ritiro dal campionato mondiale di motociclismo. Il sassone ci ha detto che il Mobility Manager di Pierer, Jens Hainbach, gli aveva dato la brutta notizia solo due giorni prima della prima sessione di allenamento del GP di Valencia, il 22 novembre, che il supporto del produttore cinese di moto CFMOTO sarebbe stato interrotto dopo il 2023. Questo significava che improvvisamente mancava 1 milione di euro dal budget di 1,6 milioni di euro.

Florian, i risultati ottenuti nel 2023 con Xavier Artigas e Joel Kelso hanno lasciato molto a desiderare. I responsabili di Pierer non hanno mai detto che la collaborazione sarebbe terminata dopo due anni?

Ci siamo sempre parlati. Ho anche avuto uno scambio con il manager di CFMOTO, Suzhen. Sono anche andato a trovarli in Cina in ottobre. Non c'è mai stata alcuna indicazione che CFMOTO volesse cercare un altro team o un'altra struttura a causa dei risultati. Mi hanno sempre detto che volevano continuare a fare la Moto3 con noi. Avevamo anche in programma la serie Junior GP, che riguardava la MiniGP, per formare i talenti cinesi qui in Europa. Avevamo anche organizzato la Trophy Race insieme a CFMOTO.

Ma è stato solo il mercoledì prima della finale di Valencia che il ritiro è diventato sempre più noto.

Ho aspettato a lungo il nuovo contratto perché CFMOTO voleva stipulare per la prima volta un contratto diretto con la nostra società di corse PrüstelGP. Negli ultimi due anni abbiamo stipulato contratti con Pierer Mobility AG e il Gruppo Pierer con CFMOTO.

Alla fine, CFMOTO ha firmato di nuovo il contratto con Pierer Mobility AG e poi ci ha informato che non avremmo più avuto CFMOTO come partner principale e che CFMOTO sarebbe passata a un altro team con una struttura migliore. Si parlava anche di Moto2.

Cosa mi è passato per la testa a Valencia: Siamo una piccola squadra e non sempre abbiamo ottenuto i risultati sportivi attesi. Ma siamo sempre stati onesti con Pierer Mobility.

Abbiamo lavorato con KTM per la prima volta nel 2018 con Marco Bezzecchi e abbiamo subito lottato per il titolo mondiale e vinto tre GP.

Abbiamo sempre detto di volerci alleare con un costruttore di lingua tedesca.

Dopo sei anni di collaborazione, siamo stati lasciati a bocca asciutta. Questa decisione dell'ultimo minuto ci ha impedito di fare qualcosa per il 2024 e di trovare un nuovo sponsor principale con poco preavviso. Questo è stato ed è molto frustrante per noi.

Avevate solo due giorni per valutare se e come continuare? Di quanti soldi avrebbe avuto bisogno PrüstelGP per la squadra Moto3 con due piloti?

Il budget totale del Campionato del Mondo Moto3 è ora di 1,6 milioni di euro. CFMOTO ha fatto la parte del leone, noi abbiamo avuto i nostri partner e Dorna paga anche delle sovvenzioni.

Avete ricevuto il materiale CFMOTO gratuitamente come facevate con Peugeot?

No, abbiamo ottenuto il contratto di sponsorizzazione da CFMOTO e poi abbiamo pagato il materiale a KTM.

CFMOTO ha semplicemente pagato come un normale sponsor?

Sì, ma tutto passava attraverso Pierer Mobility. Il centro di gravità era presso la KTM a Munderfing.

Quanto avete contribuito, come proprietari della squadra, al budget di 1,6 milioni? PrüstelGP ha ottenuto un profitto dalle gare di GP?

No, ne siamo usciti con un saldo negativo.

Ma quando abbiamo rilevato il Racing Team Germany nella primavera del 2016, abbiamo dovuto innanzitutto finanziare lo sviluppo della squadra per poter continuare a correre a metà stagione. La nostra nuova società di corse, PrüstelGP, inizialmente non aveva nulla. Abbiamo quindi investito i soldi della nostra azienda di trasporti.

Solo in seguito, grazie a sponsor e partner, siamo riusciti a chiudere in pareggio.

Risultati della gara Moto3, Valencia (26.11.):

1° Sasaki, Husqvarna, 20 giri in 33:03.409 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,082 sec.

3° Ortolá, KTM, + 0,128

4° Veijer, Husqvarna, + 0,266

5° Öncü, KTM, + 0,384

6° Rueda, KTM, + 3,589e

7° Kelso, CFMOTO, + 4,623

8° Holgado, KTM, + 6,105

9° Muñoz, KTM, + 6.305

10° Yamanaka, GASGAS, + 6.907

11° Furusato, Honda, + 9.166

12° Farioli, KTM, + 9.663

13° Masia, Honda, +10.446

14° Adrian Fernández, Honda, +10.556

15° Nepa, KTM, + 11.462

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto3 dopo 20 gare:

1° Masià, 274 punti. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campionato costruttori:

1° KTM, 394 punti. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campionato mondiale a squadre:

1° Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 punti. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing Prüstel, 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.