Florian Prüstel: Deixaram-nos correr para a faca

Na sexta-feira à noite (24 de novembro), na final do Campeonato do Mundo em Valência, espalhou-se a notícia de que a equipa CFMOTO PrüstelGP iria retirar-se do Campeonato do Mundo de Moto3 com efeito imediato no final da época e encerrar a equipa. Durante algum tempo, os parceiros de equipa Ingo e Florian Prüstel consideraram a possibilidade de utilizar a sua infraestrutura existente e assumir os dois lugares da nova equipa cliente Trackhouse-Aprilia MotoGP para a equipa do Campeonato do Mundo de MotoE. Mas esta ideia foi rejeitada. A equipa Forward Moto2, notoriamente mal sucedida, assumiu agora este negócio não propriamente lucrativo.

O SPEEDWEEK.com perguntou ao diretor da equipa, Florian Prüstel, quais as razões para a retirada abrupta e inesperada do campeonato do mundo de motociclismo. O saxão disse-nos que o Diretor de Mobilidade da Pierer, Jens Hainbach, só lhe deu a má notícia dois dias antes da primeira sessão de treinos do GP de Valência, a 22 de novembro, de que o apoio do fabricante chinês de motos CFMOTO seria descontinuado após 2023. Isto significava que, de repente, faltava 1 milhão de euros no orçamento de 1,6 milhões de euros.

Florian, os resultados em 2023 com Xavier Artigas e Joel Kelso deixaram muito a desejar. Nunca houve qualquer indicação por parte dos responsáveis da Pierer de que a colaboração terminaria ao fim de dois anos?

Falámos sempre uns com os outros. Também tive uma troca de impressões com o diretor da CFMOTO, Suzhen. Cheguei mesmo a visitá-los na China em outubro. Nunca houve qualquer indicação de que a CFMOTO quisesse procurar outra equipa ou outra estrutura devido aos resultados. Eles sempre me disseram que queriam continuar a fazer Moto3 connosco. Também tínhamos planos para a série Junior GP, que era uma espécie de MiniGP, para formar talentos chineses aqui na Europa. Também organizámos a Trophy Race em conjunto com a CFMOTO.

Mas só na quarta-feira antes da final em Valência é que a retirada se tornou cada vez mais conhecida.

Esperei muito tempo pelo novo contrato porque a CFMOTO queria fazer um contrato direto com a nossa empresa de corridas PrüstelGP pela primeira vez. Nos últimos dois anos, tivemos os contratos com a Pierer Mobility AG e o Grupo Pierer com a CFMOTO.

No final, a CFMOTO assinou novamente o contrato com a Pierer Mobility AG e depois informou-nos que já não teríamos a CFMOTO como parceiro principal e que a CFMOTO iria para outra equipa com uma estrutura melhor. Também se falou de Moto2.

O que é que me passou pela cabeça em Valência? Somos uma equipa pequena e nem sempre apresentámos os resultados desportivos esperados. Mas fomos sempre honestos com a Pierer Mobility.

Trabalhamos com a KTM pela primeira vez em 2018 com Marco Bezzecchi e imediatamente lutamos pelo título mundial e vencemos três GPs.

Sempre dissemos que queríamos aliar-nos a um fabricante de língua alemã.

Após seis anos de cooperação, fomos deixados de lado. Esta decisão de última hora significou que não tínhamos qualquer hipótese de fazer nada para 2024 e de encontrar um novo patrocinador principal a curto prazo. Foi e continua a ser muito frustrante para nós.

Tiveram apenas dois dias para pensar se e como poderiam continuar? De quanto dinheiro precisaria a PrüstelGP para a equipa de Moto3 com dois pilotos?

O orçamento total do Campeonato do Mundo de Moto3 é atualmente de 1,6 milhões de euros. A CFMOTO contribuiu com a parte de leão, tivemos os nossos próprios parceiros e a Dorna também paga subsídios.

Receberam o material da CFMOTO de graça, como acontecia com a Peugeot?

Não, recebemos o contrato de patrocínio da CFMOTO e depois pagámos o material na KTM.

A CFMOTO pagou simplesmente dinheiro como um patrocinador normal?

Sim, mas tudo passava pela Pierer Mobility. O centro de gravidade foi na KTM em Munderfing.

Quanto é que vocês, como proprietários da equipa, contribuíram para o orçamento de 1,6 milhões? A PrüstelGP teve algum lucro com as corridas de GP?

Não, saímos de lá com mais ou menos zero.

Mas quando assumimos a Racing Team Germany na primavera de 2016, tivemos de financiar o desenvolvimento da equipa para podermos continuar a correr a meio da época. A nossa nova empresa de corridas, a PrüstelGP, inicialmente não tinha nada. Por isso, investimos dinheiro da nossa empresa de transportes.

Só mais tarde, graças a patrocinadores e parceiros, é que conseguimos atingir o ponto de equilíbrio.

Resultado da corrida de Moto3, Valência (26.11.):

1º Sasaki, Husqvarna, 20 rdn em 33:03.409 min

2º Alonso, GASGAS, + 0,082 seg

3º Ortolá, KTM, + 0,128

4º Veijer, Husqvarna, + 0,266

5º Öncü, KTM, + 0,384

6º Rueda, KTM, + 3,589e

7º Kelso, CFMOTO, + 4,623

8º Holgado, KTM, + 6.105

9º Muñoz, KTM, + 6.305

10º Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11º Furusato, Honda, + 9,166

12º Farioli, KTM, + 9,663

13º Masia, Honda, +10,446

14º Adrian Fernández, Honda, +10,556

15º Nepa, KTM, + 11,462

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto3 após 20 corridas:

1º Masià, 274 pontos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM, 394 pontos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 pontos. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.