Jorge Martínez : "Le circuit d'Aspar est quelque chose de nouveau".

Le propriétaire de l'équipe espagnole Jorge "Aspar" Martínez réalise actuellement le rêve de sa vie avec son propre circuit, le "Aspar Circuit" à Guadassuar, près de Valence, qui devrait bientôt ouvrir ses portes. Il est situé à 25 km de Valence, en direction d'Alicante, à proximité de l'"Aspar Team Building", qui est désormais notre quartier général et abrite également mon vaste musée avec 50 motos de course, des combinaisons en cuir, des casques et des trophées", a expliqué le quadruple champion du monde à SPEEDWEEK.com. "Nous avons même un restaurant là-bas".

"Mon équipe y sera basée, ainsi que mon école de pilotage et ma formation de mécanicien. Nous pourrons utiliser quatre tracés différents et nous aurons des pistes pour le supermotard, le flat track, le motocross et le karting, ainsi qu'une zone pour les cours de sécurité routière et les écoles de conduite", a expliqué "Aspar" en décrivant les détails impressionnants.

L'ancien "Circuito de Guadassuar" a été inauguré en 2011, mais les exploitants ont connu des turbulences financières en 2015. Début octobre 2022, Jorge Martínez a racheté le site avec un groupe d'investisseurs.

L'ensemble du site s'étend sur 370 000 mètres carrés. Le fleuron en est le circuit de 2,2 km sur lequel "Aspar" Martinez formera à l'avenir les jeunes talents. S'y ajoutent la piste de karting de 850 mètres, le parcours offroad de 1,1 km et 18.000 mètres carrés supplémentaires sont disponibles pour l'école de conduite et les exercices de drift. Le paddock avec 128 boxes s'étend sur 15.000 mètres carrés. À cela s'ajoute un espace vert de 80.000 mètres carrés.

"Le circuit Aspar accueillera la première académie mondiale de moto. Ce projet s'occupera de la sécurité routière pour les enfants, de la formation des pilotes et des mécaniciens et deviendra le quartier général central de toutes les structures de notre équipe. Nous allons montrer quelque chose de totalement nouveau, il n'y a pas de projet comparable", a assuré Jorge Martínez en tant que CEO du circuit Aspar, qui sera également ouvert au public.

Les visiteurs pourront s'entraîner sur le site avec leurs propres véhicules, ou bien des karts ou des motos seront disponibles à la location. Le circuit accueillera entre autres le musée Aspar, un restaurant et un centre médical et servira également d'"espace d'affaires" pour les entreprises de tous les secteurs ou sera utilisé pour des événements et des concerts.