Jorge Martínez: "Il circuito di Aspar è qualcosa di completamente nuovo".

Il proprietario di un team spagnolo, Jorge "Aspar" Martínez, sta realizzando il sogno di una vita: una pista tutta sua, il "Circuito Aspar" di Guadassuar, vicino a Valencia, che sarà inaugurato a breve. "Si trova a 25 chilometri da Valencia in direzione di Alicante, molto vicino all'edificio 'Aspar Team Building', che ora è il nostro quartier generale e contiene anche il mio vasto museo con 50 moto da corsa, tute in pelle, caschi e trofei", ha dichiarato il quattro volte campione del mondo a SPEEDWEEK.com. "Abbiamo anche un ristorante".

"La mia squadra avrà sede lì, così come la mia scuola di corse e il mio centro di formazione per meccanici. Possiamo utilizzare quattro diversi layout di pista e disporre di tracciati per supermoto, flat track, motocross e go-kart, oltre a un'area per i corsi di sicurezza di guida e le scuole di guida", ha detto "Aspar", descrivendo gli impressionanti dettagli.

L'ex "Circuito de Guadassuar" è stato inaugurato nel 2011, ma nel 2015 i gestori si sono trovati in difficoltà finanziarie. All'inizio di ottobre 2022, Jorge Martínez ha acquistato la struttura insieme a un gruppo di investitori.

L'intero sito si estende su 370.000 metri quadrati. Il fulcro è il circuito di 2,2 km sul quale "Aspar" Martinez formerà i giovani talenti del futuro. Vi sono anche la pista per kart lunga 850 metri, il percorso off-road di 1,1 km e altri 18.000 metri quadrati per la scuola di guida e le esercitazioni di drifting. Il paddock, con 128 box, si estende su 15.000 metri quadrati. C'è anche un'area verde di 80.000 metri quadrati.

"Il circuito di Aspar ospiterà la prima accademia mondiale di motociclismo. Questo progetto si concentrerà sulla sicurezza stradale per i bambini, sulla formazione dei piloti e dei meccanici e diventerà la sede centrale per tutte le strutture del nostro team. Mostreremo qualcosa di completamente nuovo, non esiste un progetto paragonabile", ha assicurato Jorge Martínez, CEO del Circuito Aspar, che sarà aperto anche al pubblico.

I visitatori potranno allenarsi sul posto con i propri veicoli o, in alternativa, saranno disponibili kart o moto a noleggio. Il circuito ospiterà, tra l'altro, il Museo Aspar, un ristorante e un centro medico, oltre a fungere da "business space" per le aziende di tutti i settori o a essere utilizzato per eventi e concerti.