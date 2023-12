Jorge Martínez: "O Circuito Aspar é algo completamente novo"

O proprietário de uma equipa espanhola, Jorge "Aspar" Martínez, está atualmente a realizar o sonho de toda uma vida - com a sua própria pista de corridas, o "Circuito Aspar" em Guadassuar, perto de Valência, que deverá abrir em breve. "Está localizado a 25 quilómetros de Valência, em direção a Alicante, muito perto do 'Aspar Team Building', que é agora a nossa sede e também contém o meu extenso museu com 50 motos de corrida, fatos de couro, capacetes e troféus", disse o tetracampeão mundial à SPEEDWEEK.com. "Até temos lá um restaurante".

"A minha equipa ficará sediada lá, assim como a minha escola de corridas e o meu centro de formação de mecânicos. Podemos utilizar quatro layouts de pista diferentes e ter pistas para supermoto, pista plana, motocross e karting, bem como uma área para cursos de segurança de condução e escolas de condução", disse "Aspar", descrevendo os pormenores impressionantes.

O antigo "Circuito de Guadassuar" foi inaugurado em 2011, mas os operadores depararam-se com turbulências financeiras em 2015. No início de outubro de 2022, Jorge Martínez comprou as instalações juntamente com um grupo de investidores.

O local ocupa uma área total de 370 000 metros quadrados. A peça central é o circuito de 2,2 quilómetros, no qual "Aspar" Martínez formará jovens talentos no futuro. Há também a pista de karting com 850 metros de comprimento, a pista de todo-o-terreno com 1,1 km e mais 18.000 metros quadrados para a escola de condução e exercícios de drifting. O paddock com 128 boxes ocupa 15.000 metros quadrados. Há também uma área verde de 80.000 metros quadrados.

"O Circuito Aspar acolherá a primeira academia mundial de motociclismo do mundo. Este projeto centrar-se-á na segurança rodoviária para crianças, na formação de pilotos e mecânicos e tornar-se-á a sede central de todas as estruturas da nossa equipa. Vamos mostrar algo completamente novo, não há nenhum projeto comparável", assegurou Jorge Martínez, CEO do Circuito Aspar, que também estará aberto ao público.

Os visitantes poderão treinar no local com os seus próprios veículos ou, em alternativa, poderão alugar karts ou motas. Entre outras coisas, o circuito albergará o Museu Aspar, um restaurante e um centro médico e servirá também como "espaço de negócios" para empresas de todos os sectores ou será utilizado para eventos e concertos.