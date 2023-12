Florian Prüstel: "La mejor temporada de 2018 con Bezzecchi"

Las carreras de moto GP son un negocio duro, porque los días en que Dirk Raudies pudo ganar el Campeonato del Mundo de 125cc en 1991 con una Honda privada, un presupuesto modesto y unos cuantos patrocinadores entusiastas han quedado muy atrás.

Debido al aumento del número de Grandes Premios y a las numerosas pruebas en el extranjero, así como a la sustitución de las motos de dos tiempos por las de cuatro, los presupuestos han aumentado considerablemente. Hoy en día, dirigir un equipo de Moto3 con dos pilotos cuesta entre 1,5 y 2 millones de euros.

Hace 30 años, Dirk Raudies aún se las arreglaba como propietario de un equipo con unos 300.000 marcos, que serían unos 140.000 euros.

En noviembre, el equipo alemán CFMOTO-PrüstelGP de Ingo y Florian Prüstel también se desquitó de la mediocre actuación de Artigas y Kelso, que no pasaron del 15º y 17º puesto en el Mundial.

"El año pasado fue nuestra primera temporada CFMOTO con los pilotos Artigas y Tatay", dice el director del equipo, Florian Prüstel (32), echando la vista atrás. "Carlos Tatay llegó a nosotros como ganador de la Red Bull Rookies Cup, era un faro de esperanza. Artigas también estuvo entre los primeros en el Junior GP y en la Rookies Cup. Siempre hemos dialogado con KTM a la hora de seleccionar pilotos, pero también hemos buscado nosotros mismos en el mercado. La elección de los pilotos para 2023 no fue fácil para todos los equipos porque llega el nuevo reglamento sobre la edad. Los pilotos de Moto3 ahora tienen que tener 18 años como debutantes".

A modo de recordatorio: En la época de Tom Lüthi, Randy Krummenacher, Stefan Bradl, Sandro Cortese y Jonas Folger en 125cc, el límite de edad era de 15 años.

Florian Prüstel lamenta que Pierer Mobility AG no le comunicara la retirada del presupuesto de CFMOTO de 1 millón de euros hasta dos días antes del primer entrenamiento del GP de Valencia, el 22 de noviembre.

"Si lo hubiéramos sabido. Si lo hubiéramos sabido a mitad de temporada, podríamos haber construido algo nuevo. Pero decirnos esto dos días antes de la final del Campeonato del Mundo es difícil de entender".

A la vista de los malos resultados, ¿nunca temió PrüstelGP que los responsables de Pierer trazaran una línea y seleccionaran un equipo más potente? "No, estuve con CFMOTO en China en octubre y me sentí confiado después. Me lo confirmaron todo y me anunciaron que me enviarían un nuevo contrato. Pero nunca llegó. Debió pasar algo después de lo que no nos informaron".

En Austria, la nueva pareja de pilotos para 2024, formada por Riccardo Rossi y Xavier Artigas, no se consideraba especialmente prometedora. Por lo tanto, se decidió a corto plazo en Doha cambiar el equipo Martínez de GASGAS a CFMOTO en ambas categorías, poner fin al proyecto GASGAS Moto2 y transferir el presupuesto de marketing de GASGAS en su totalidad a Tech3 - para Moto3 (con Holgado y Roulstone) y los ases de MotoGP Pedro Acosta y Augusto Fernández.

Es de suponer que Pierer esperaba que PrüstelGP siguiera gestionando por su cuenta el equipo de Moto3 con motos KTM. Pero la pérdida de 1 millón de euros sobre un presupuesto total de 1,6 millones no se pudo subsanar en tan poco tiempo.

Pierer Mobility criticó en ocasiones el hecho de que Prüstel hubiera debilitado el equipo técnico contratando mano de obra española barata. Además, el equipo sajón cambiaba constantemente de jefes de equipo.

El probado jefe técnico Stefan Kirsch dimitió a finales de 2021 y volvió en septiembre de 2022, pero se trasladó al equipo Husky de Peter Öttl para 20213, donde se ocupó de Collin Veijer. Massimo Capanna llegó en 2022 y volvió a marcharse en verano.

"Massimo vino a nosotros a petición de Artigas", explica Florian Prüstel. "Sin Massimo, no habríamos conseguido a Artigas. Así que hicimos el trato. A mediados de año, resultó que Artigas no había trabajado con Massimo en absoluto. Entonces volvió Stefan Kirsch. Pero después se le abrió la puerta con Peter Öttl".

"En cuanto a los españoles, sí son baratos, pero también están dispuestos a viajar y motivados por este deporte", dice Prüstel. "En Alemania, gente así es difícil de encontrar. Puedes pasear por el paddock y contar cuántos mecánicos alemanes encuentras todavía. Cada vez son menos", afirma Prüstel.

Cuando PrüstelGP se hizo cargo del deteriorado Racing Team Germany en la primavera de 2016 y ganó en Brno con McPhee, el patrocinador principal Saxoprint se mantuvo a bordo para 2017. Prüstel: "Jakub Kornfeil trajo entonces consigo al patrocinador Redox, y tras su marcha tuvimos a los patrocinadores suizos CarXpert con Jason Dupasquier en 2020, con Interwetten también a bordo; CFMOTO le siguió en 2022."

En 2022, el equipo PrüstelGP contó con el apoyo de Tom Lüthi como director deportivo. También organizó la inscripción wildcard de Noah Dettwiler en Spielberg 2023, de la que se encargó Prüstel.

Prüstel siempre buscó pilotos alemanes, pero nunca llevó a un talento alemán al Campeonato del Mundo. "Disputamos la Northern Talent Cup durante dos años en 2020 y 2021 y luego llevamos a Freddy Heinrich a la Rookies Cup. Apostamos fuerte por la promoción de jóvenes talentos, pero pronto nos dimos cuenta de lo difícil que es encontrar jóvenes pilotos alemanes rápidos", explica Prüstel junior. "Queríamos que Dirk Geiger corriera las primeras carreras del Campeonato del Mundo en 2020 hasta que Barry Baltus cumpliera 16 años. Pero debido al coronavirus, la temporada no empezó hasta julio, así que Geiger solo pudo correr en Doha."

Antes de la temporada 2021, a Prüstel se le escapó un pez gordo. "Tuvimos a Pedro Acosta bajo contrato como corredor durante un corto periodo de tiempo. Pero luego Aki Ajo lo trajo a su equipo", echa la vista atrás Prüstel. Acosta ganó el Campeonato del Mundo de Moto3 en su primer año con Ajo, ¡en 2021!

En 2021, el equipo PrüsteGP vivió una tragedia devastadora en Mugello: el piloto suizo de 19 años Jason Dupasquier sufrió una fuerte caída el sábado por la tarde en Mugello y sucumbió a sus heridas el domingo.

Después de siete años y medio en el Campeonato del Mundo de Moto3, ¿cuál es su balance? Prüstel: "Tuvimos nuestra mejor temporada en 2018, cuando Bezzecchi terminó tercero en el Campeonato del Mundo y celebró tres victorias en GP."

Las parejas de pilotos del PrüstelGP

2016 con Peugeot: John McPhee, Albert Arenas

2017 con Peugeot: Jakub Kornfeil, Patrick Pulkkinen

2018 con KTM: Marco Bezzecchi, Jakub Kornfeil

2019 con KTM: Jakub Kornfeil, Filip Salaz

2020 con KTM: Jason Dupasquier, Barry Baltus

2021 con KTM: Jason Dupasquier, Ryusei Yamanaka, Filip Salac

2022 con CFMOTO: Xavier Artigas, Carlos Tatay

2023 con CFMOTO: Xavier Artigas, Joel Kelso