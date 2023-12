Florian Prüstel : "Meilleure saison 2018 avec Bezzecchi".

Le team saxon PrüstelGP s'est retiré du championnat du monde Moto3 à Valence après sept ans et demi de compétition. Le chef d'équipe Florian Prüstel évoque les hauts et les bas de l'écurie.

Le sport moto GP est un business très dur, car l'époque où un Dirk Raudies pouvait remporter le championnat du monde 125 cm3 en 1991 avec une Honda privée, un budget modeste et quelques mécènes enthousiastes, est depuis longtemps révolue.

En raison de l'augmentation du nombre de Grand Prix et des nombreux événements outre-mer, ainsi que du remplacement des deux-temps par des quatre-temps, les budgets ont fortement augmenté. Aujourd'hui, le fonctionnement d'une équipe Moto3 avec deux pilotes coûte entre 1,5 et 2 millions d'euros.

Dirk Raudies s'en sortait en tant que propriétaire d'équipe il y a 30 ans avec environ 300.000 marks, ce qui représenterait environ 140.000 euros.

L'équipe allemande CFMOTO-PrüstelGP d'Ingo et Florian Prüstel a également reçu en novembre la facture des résultats médiocres d'Artigas et Kelso, qui n'ont pas pu faire mieux que les 15e et 17e places au championnat du monde.

"L'année dernière, nous avons connu la première saison du CFMOTO avec les pilotes Artigas et Tatay", se souvient Florian Prüstel, 32 ans, le directeur de l'équipe. "Carlos Tatay est arrivé chez nous en tant que vainqueur de la Red Bull Rookies Cup, il était porteur d'espoir. Artigas s'est lui aussi mêlé au peloton de tête en GP juniors, ainsi qu'à la Rookies Cup. Nous avons toujours été en contact avec KTM pour le choix des pilotes, mais nous nous sommes également renseignés sur le marché. Le choix des pilotes pour 2023 n'a pas été facile pour toutes les équipes en raison de la nouvelle réglementation sur l'âge. Les pilotes Moto3 doivent désormais avoir 18 ans en tant que novices".

Pour rappel, à l'époque des 125 cm3 de Tom Lüthi, Randy Krummenacher, Stefan Bradl, Sandro Cortese, Jonas Folger, la limite d'âge était de 15 ans.

Florian Prüstel regrette que Pierer Mobility AG ne l'ait confronté que deux jours avant les premiers entraînements du GP de Valence, le 22 novembre, au Rlcj du budget CFMOTO d'un million d'euros.

"Si nous avions. Savoir cela en milieu de saison, nous aurions pu construire quelque chose de nouveau. Mais nous annoncer cela deux jours avant la finale du championnat du monde, c'est difficile à comprendre".

Au vu des faibles résultats, PrüstelGP n'a-t-il jamais craint que les managers de Pierer ne tirent un trait et ne choisissent une équipe plus percutante ? "Non, car j'étais en Chine avec CFMOTO en octobre et je me suis senti en sécurité par la suite. Ils m'ont tout confirmé et ont annoncé l'envoi d'un nouveau contrat. Mais il n'est jamais arrivé. Il a dû se passer quelque chose après, dont nous n'étions pas informés".

En Autriche, la nouvelle paire de pilotes 2024, composée de Riccardo Rossi et Xavier Artigas, n'a pas été jugée très prometteuse. C'est pourquoi il a été décidé à court terme à Doha de faire passer l'équipe Martinez de GASGAS à CFMOTO dans les deux catégories, de mettre fin au projet GASGAS-Moto2 et de transférer l'intégralité du budget marketing de GASGAS à Tech3 - pour Moto3 (avec Holgado et Roulstone) ainsi que les as du MotoGP Pedro Acosta et Augusto Fernández.

Pierer espérait probablement que PrüstelGP continuerait à gérer l'équipe Moto3 avec des motos KTM de son propre chef. Mais la perte d'un million d'euros sur un budget total de 1,6 million n'a pas pu être compensée en si peu de temps.

Chez Pierer Mobility, on a parfois reproché à Prüstel d'avoir affaibli l'équipe technique en engageant de la main-d'œuvre espagnole bon marché. De plus, les chefs d'équipe de l'équipe saxonne se donnaient la main - il y avait des changements constants.

Le technicien en chef Stefan Kirsch, qui a fait ses preuves, a démissionné fin 2021 et a été rappelé en septembre 2022, mais il a rejoint l'équipe Husky de Peter Öttl en 20213 pour s'occuper de Collin Veijer. Massimo Capanna est arrivé en 2022 - et est reparti l'été suivant.

"Massimo est venu chez nous à la demande d'Artigas", décrit Florian Prüstel. "Sans Massimo, nous n'aurions pas eu Artigas. Nous avons donc conclu l'accord. Au milieu de l'année, il s'est avéré qu'Artigas n'avait pas du tout travaillé avec Massimo. Ensuite, Stefan Kirsch est revenu. Mais pour lui, la porte s'est ensuite ouverte chez Peter Öttl".

"En ce qui concerne les Espagnols, oui ils sont bon marché, mais ils sont aussi prêts à voyager et motivés pour ce sport", constate Prüstel. "En Allemagne, il est difficile de trouver de telles personnes. On peut se promener dans le paddock et compter combien de mécaniciens allemands on trouve encore. Ils sont de moins en moins nombreux", explique Prüstel.

Lorsque PrüstelGP a repris le Racing Team Germany en perte de vitesse au printemps 2016 et qu'il a gagné avec McPhee à Brno, le sponsor principal Saxoprint est resté à bord pour 2017. Prüstel : "Ensuite, Jakub Kornfeil a amené le sponsor Redox, après son départ, nous avons eu en 2020 les sponsors suisses CarXpert avec Jason Dupasquier, Interwetten était également de la partie ; CFMOTO a suivi en 2022".

En 2022, l'équipe PrüstelGP a été soutenue par Tom Lüthi en tant que directeur sportif. C'est également lui qui a mis en place la wildcard de Noah Dettwiler à Spielberg en 2023, qui a été gérée par Prüstel.

Prüstel a toujours recherché des pilotes allemands, mais n'a jamais amené de talent allemand au championnat du monde. "Nous avons disputé la Northern Talent Cup pendant deux ans en 2020 et 2021, puis nous avons fait entrer Freddy Heinrich dans la Rookies Cup. Nous nous sommes fortement engagés dans la promotion de la relève, mais nous avons vite réalisé à quel point il était difficile de trouver des jeunes pilotes allemands rapides", explique Prüstel junior. "Nous voulions que Dirk Geiger participe aux premières courses de championnat du monde en 2020, jusqu'à ce que Barry Baltus ait 16 ans. Mais à cause de Corona, la saison n'a commencé qu'en juillet, Geiger n'a donc été utilisé qu'à Doha".

Avant la saison 2021, un gros poisson a filé entre les doigts de Prüstel. "Nous avions alors signé à court terme Pedro Acosta comme pilote. Mais Aki Ajo l'a ensuite fait venir dans son équipe", se souvient Prüstel. Acosta a alors remporté le championnat du monde Moto3 en 2021, dès sa première année chez Ajo !

En 2021, l'équipe PrüsteGP connaît une tragédie dévastatrice au Mugello : le Suisse Jason Dupasquier, âgé de 19 ans, fait une chute grave le samedi midi au Mugello et succombe à ses blessures le dimanche.

Quel est le bilan après sept ans et demi dans le championnat du monde Moto3 ? Prüstel : "Nous avons connu notre meilleure saison en 2018, lorsque Bezzecchi a terminé troisième du championnat du monde et a remporté trois GP".

Les paires de pilotes de PrüstelGP

2016 avec Peugeot : John McPhee, Albert Arenas

2017 avec Peugeot : Jakub Kornfeil, Patrick Pulkkinen

2018 avec KTM : Marco Bezzecchi, Jakub Kornfeil

2019 avec KTM : Jakub Kornfeil, Filip Salaz

2020 avec KTM : Jason Dupasquier, Barry Baltus

2021 avec KTM : Jason Dupasquier, Ryusei Yamanaka, Filip Salac

2022 avec CFMOTO : Xavier Artigas, Carlos Tatay

2023 avec CFMOTO : Xavier Artigas, Joel Kelso