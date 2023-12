Florian Prüstel: "La migliore stagione del 2018 con Bezzecchi"

Le gare di moto GP sono un affare difficile, perché i tempi in cui Dirk Raudies riusciva a vincere il Campionato del Mondo 125cc nel 1991 con una Honda privata, un budget modesto e alcuni sponsor entusiasti sono ormai lontani.

A causa dell'aumento del numero di Gran Premi e dei numerosi eventi all'estero, nonché della sostituzione dei due tempi con i quattro tempi, i budget sono aumentati notevolmente. Oggi, gestire una squadra di Moto3 con due piloti costa tra 1,5 e 2 milioni di euro.

30 anni fa, Dirk Raudies gestiva ancora il team con circa 300.000 marchi, pari a circa 140.000 euro.

A novembre, anche il team tedesco CFMOTO-PrüstelGP di Ingo e Florian Prüstel ha avuto la sua rivincita per le mediocri prestazioni di Artigas e Kelso, che non sono andati oltre il 15° e 17° posto nel Campionato del Mondo.

"L'anno scorso è stata la nostra prima stagione CFMOTO con i piloti Artigas e Tatay", afferma Florian Prüstel (32 anni), guardando al passato. "Carlos Tatay è arrivato da noi come vincitore della Red Bull Rookies Cup ed è stato un faro di speranza. Anche Artigas era tra i primi nella Junior GP e nella Rookies Cup. Nella scelta dei piloti abbiamo sempre dialogato con KTM, ma ci siamo anche guardati intorno sul mercato. La scelta dei piloti per il 2023 non è stata facile per tutte le squadre perché è in arrivo il nuovo regolamento sull'età. I piloti della Moto3 ora devono avere 18 anni come rookie".

Ricordiamo che nell'era 125cc di Tom Lüthi, Randy Krummenacher, Stefan Bradl, Sandro Cortese e Jonas Folger, il limite di età era di 15 anni.

Florian Prüstel si rammarica che Pierer Mobility AG gli abbia comunicato il ritiro del budget CFMOTO di 1 milione di euro solo due giorni prima della prima sessione di allenamento del GP di Valencia, il 22 novembre.

"Se lo avessimo fatto. Se lo avessimo saputo a metà stagione, avremmo potuto costruire qualcosa di nuovo. Ma dircelo due giorni prima della finale del Campionato del Mondo è difficile da capire".

Visti gli scarsi risultati, PrüstelGP non ha mai temuto che i dirigenti di Pierer potessero tirare le somme e scegliere una squadra più forte? "No, sono stato con CFMOTO in Cina a ottobre e dopo mi sono sentito fiducioso. Mi hanno confermato tutto e mi hanno annunciato che mi avrebbero inviato un nuovo contratto. Ma non è mai arrivato. Deve essere successo qualcosa in seguito di cui non siamo stati informati".

In Austria, la nuova coppia di piloti 2024 composta da Riccardo Rossi e Xavier Artigas non è stata considerata particolarmente promettente. A Doha si è quindi deciso di passare il team Martinez da GASGAS a CFMOTO in entrambe le classi, di terminare il progetto GASGAS Moto2 e di trasferire il budget marketing di GASGAS interamente a Tech3 - per la Moto3 (con Holgado e Roulstone) e gli assi della MotoGP Pedro Acosta e Augusto Fernández.

Pierer sperava presumibilmente che PrüstelGP continuasse a gestire in proprio il team Moto3 con moto KTM. Ma la perdita di 1 milione di euro su un budget totale di 1,6 milioni non poteva essere appianata in così poco tempo.

Pierer Mobility ha talvolta criticato il fatto che Prüstel avesse indebolito la squadra tecnica assumendo manodopera spagnola a basso costo. Inoltre, la squadra sassone cambiava continuamente i capi equipaggio.

Il collaudato capotecnico Stefan Kirsch si è dimesso alla fine del 2021 ed è stato ripreso nel settembre 2022, ma si è trasferito al team Husky di Peter Öttl per il 2021-13, dove si è occupato di Collin Veijer. Massimo Capanna è arrivato nel 2022, per poi ripartire in estate.

"Massimo è venuto da noi su richiesta di Artigas", spiega Florian Prüstel. "Senza Massimo non avremmo avuto Artigas. Così abbiamo concluso l'accordo. A metà anno è emerso che Artigas non aveva lavorato affatto con Massimo. Poi è tornato Stefan Kirsch. Ma la porta si è aperta per lui più tardi con Peter Öttl".

"Per quanto riguarda gli spagnoli, sì, sono economici, ma sono anche disposti a viaggiare e motivati per questo sport", dice Prüstel. "In Germania è difficile trovare persone di questo tipo. Basta girare per il paddock e contare quanti meccanici tedeschi si possono ancora trovare. Sono sempre meno", dice Prüstel.

Quando PrüstelGP ha rilevato il malandato Racing Team Germany nella primavera del 2016 e ha vinto a Brno con McPhee, lo sponsor principale Saxoprint è rimasto a bordo per il 2017. Prüstel: "Jakub Kornfeil ha poi portato con sé lo sponsor Redox, e dopo la sua partenza abbiamo avuto gli sponsor svizzeri CarXpert con Jason Dupasquier nel 2020, con Interwetten anche a bordo; CFMOTO ha seguito nel 2022".

Nel 2022, il team PrüstelGP è stato supportato da Tom Lüthi in qualità di direttore sportivo. Ha anche organizzato l'iscrizione come wildcard di Noah Dettwiler a Spielberg 2023, che è stata gestita da Prüstel.

Prüstel è sempre stato alla ricerca di piloti tedeschi, ma non ha mai portato un talento tedesco nel Campionato del Mondo. "Abbiamo partecipato alla Northern Talent Cup per due anni, nel 2020 e nel 2021, e poi abbiamo portato Freddy Heinrich nella Rookies Cup. Eravamo fortemente impegnati a promuovere i giovani talenti, ma ci siamo presto resi conto di quanto sia difficile trovare giovani piloti tedeschi veloci", afferma Prüstel junior. "Volevamo far correre Dirk Geiger nelle prime gare del campionato del mondo nel 2020 fino a quando Barry Baltus non avesse compiuto 16 anni. Ma a causa del coronavirus, la stagione non è iniziata prima di luglio, quindi Geiger ha potuto gareggiare solo a Doha".

Prima della stagione 2021, Prüstel ha perso un pesce grosso. "Avevamo sotto contratto Pedro Acosta come corridore per un breve periodo. Ma poi Aki Ajo lo ha portato nella sua squadra", ricorda Prüstel. Acosta ha poi vinto il Campionato del Mondo Moto3 nel suo primo anno con Ajo, nel 2021!

Nel 2021, il team PrüsteGP ha vissuto una tragedia devastante al Mugello: il 19enne pilota svizzero Jason Dupasquier è caduto pesantemente sabato pomeriggio al Mugello ed è morto per le ferite riportate domenica.

Dopo sette anni e mezzo nel Campionato del Mondo Moto3, qual è il suo bilancio? Prüstel: "Abbiamo avuto la nostra migliore stagione nel 2018, quando Bezzecchi è arrivato terzo nel Campionato del Mondo e ha festeggiato tre vittorie nei GP".

Le coppie di piloti PrüstelGP

2016 con Peugeot: John McPhee, Albert Arenas

2017 con Peugeot: Jakub Kornfeil, Patrick Pulkkinen

2018 con KTM: Marco Bezzecchi, Jakub Kornfeil

2019 con KTM: Jakub Kornfeil, Filip Salaz

2020 con KTM: Jason Dupasquier, Barry Baltus

2021 con KTM: Jason Dupasquier, Ryusei Yamanaka, Filip Salac

2022 con CFMOTO: Xavier Artigas, Carlos Tatay

2023 con CFMOTO: Xavier Artigas, Joel Kelso