Florian Prüstel: "A melhor época de 2018 com a Bezzecchi"

A equipa PrüstelGP da Saxónia retirou-se do Campeonato do Mundo de Moto3 em Valência após sete anos e meio. O chefe de equipa Florian Prüstel fala sobre os altos e baixos da equipa de corrida.

As corridas de Moto GP são um negócio difícil, porque os dias em que Dirk Raudies conseguiu ganhar o Campeonato do Mundo de 125cc em 1991 com uma Honda privada, um orçamento modesto e alguns patrocinadores entusiastas já lá vão.

Devido ao aumento do número de Grandes Prémios e dos muitos eventos no estrangeiro, bem como à substituição dos motores a dois tempos por motores a quatro tempos, os orçamentos aumentaram drasticamente. Atualmente, gerir uma equipa de Moto3 com dois pilotos custa entre 1,5 e 2 milhões de euros.

Há 30 anos, Dirk Raudies ainda geria uma equipa com cerca de 300.000 marcos, ou seja, cerca de 140.000 euros.

Em novembro, a equipa alemã CFMOTO-PrüstelGP, de Ingo e Florian Prüstel, também foi castigada pelo desempenho medíocre de Artigas e Kelso, que não conseguiram terminar acima do 15º e 17º lugar no Campeonato do Mundo.

"O ano passado foi a nossa primeira época CFMOTO com os pilotos Artigas e Tatay", diz o chefe de equipa Florian Prüstel (32), olhando para trás. "Carlos Tatay chegou até nós como vencedor da Red Bull Rookies Cup, ele era um farol de esperança. O Artigas também estava entre os primeiros classificados no Junior GP e na Rookies Cup. Estivemos sempre em diálogo com a KTM quando seleccionámos os pilotos, mas também analisámos o mercado. A escolha dos pilotos para 2023 não foi fácil para todas as equipas porque o novo regulamento de idade está a chegar. Os pilotos de Moto3 têm agora de ter 18 anos como estreantes".

Para recordar: na era das 125cc de Tom Lüthi, Randy Krummenacher, Stefan Bradl, Sandro Cortese e Jonas Folger, o limite de idade era de 15 anos.

Florian Prüstel lamenta que a Pierer Mobility AG só o tenha confrontado com a retirada do orçamento da CFMOTO de 1 milhão de euros dois dias antes da primeira sessão de treinos do GP de Valência, a 22 de novembro.

"Se o tivéssemos feito. Se tivéssemos sabido que, a meio da época, poderíamos ter construído algo novo. Mas dizer-nos isto dois dias antes da final do Campeonato do Mundo é difícil de compreender."

Perante os maus resultados, a PrüstelGP nunca receou que os dirigentes da Pierer pudessem traçar uma linha e escolher uma equipa mais poderosa? "Não, estive com a CFMOTO na China em outubro e senti-me confiante depois. Eles confirmaram-me tudo e anunciaram que me iam enviar um novo contrato. Mas o contrato nunca chegou. Deve ter acontecido alguma coisa depois e não fomos informados".

Na Áustria, a nova dupla de pilotos de 2024, Riccardo Rossi e Xavier Artigas, não foi considerada particularmente promissora. Por isso, foi decidido a curto prazo em Doha mudar a equipa Martinez da GASGAS para a CFMOTO em ambas as classes, terminar o projeto GASGAS Moto2 e transferir o orçamento de marketing da GASGAS inteiramente para a Tech3 - para a Moto3 (com Holgado e Roulstone) e os ases do MotoGP Pedro Acosta e Augusto Fernández.

Pierer esperava que a PrüstelGP continuasse a gerir sozinha a equipa de Moto3 com motos KTM. Mas a perda de 1 milhão de euros, num orçamento total de 1,6 milhões, não podia ser resolvida em tão pouco tempo.

A Pierer Mobility criticou por vezes o facto de a Prüstel ter enfraquecido a equipa técnica ao contratar mão de obra espanhola barata. Além disso, a equipa saxónica mudava constantemente de chefe de equipa.

Stefan Kirsch demitiu-se no final de 2021 e regressou em setembro de 2022, mas transferiu-se para a equipa Husky de Peter Öttl em 20213, onde cuidou de Collin Veijer. Massimo Capanna chegou em 2022 - e saiu novamente no verão.

"Massimo veio até nós a pedido de Artigas", explica Florian Prüstel. "Sem o Massimo, não teríamos conseguido o Artigas. Por isso, fizemos o negócio. A meio do ano, descobriu-se que Artigas não tinha trabalhado com Massimo. Depois, Stefan Kirsch regressou. Mas a porta abriu-se para ele mais tarde com Peter Öttl".

"No que diz respeito aos espanhóis, sim, são baratos, mas também estão dispostos a viajar e motivados para este desporto", diz Prüstel. "Na Alemanha, é difícil encontrar pessoas assim. Podemos andar pelo paddock e contar quantos mecânicos alemães ainda conseguimos encontrar. Estão a tornar-se cada vez menos", diz Prüstel.

Quando a PrüstelGP assumiu a Racing Team Germany na primavera de 2016 e venceu em Brno com McPhee, o principal patrocinador, a Saxoprint, manteve-se a bordo para 2017. Prüstel: "Jakub Kornfeil trouxe consigo o patrocinador Redox e, depois de ele ter saído, tivemos os patrocinadores suíços CarXpert com Jason Dupasquier em 2020, com a Interwetten também a bordo; a CFMOTO seguiu-se em 2022".

Em 2022, a equipa do PrüstelGP foi apoiada por Tom Lüthi como Diretor Desportivo. Ele também organizou a participação de Noah Dettwiler como wildcard em Spielberg 2023, que foi gerida pela Prüstel.

A Prüstel estava sempre à procura de pilotos alemães, mas nunca trouxe um talento alemão para o Campeonato do Mundo. "Disputámos a Northern Talent Cup durante dois anos, em 2020 e 2021, e depois trouxemos Freddy Heinrich para a Rookies Cup. Estávamos fortemente empenhados em promover jovens talentos, mas logo percebemos como é difícil encontrar jovens pilotos alemães rápidos", diz Prüstel junior. "Queríamos deixar Dirk Geiger correr as primeiras provas do Campeonato do Mundo em 2020 até Barry Baltus ter 16 anos. Mas, devido ao coronavírus, a época só começou em julho, pelo que Geiger só pôde correr em Doha."

Antes da época de 2021, Prüstel perdeu um peixe graúdo. "Tivemos Pedro Acosta sob contrato como piloto por um curto período de tempo. Mas depois o Aki Ajo levou-o para a sua equipa", recorda Prüstel. Acosta ganhou então o Campeonato do Mundo de Moto3 logo no seu primeiro ano com Ajo em 2021!

Em 2021, a equipa PrüsteGP viveu uma tragédia devastadora em Mugello: o piloto suíço Jason Dupasquier, de 19 anos, sofreu um acidente grave no sábado à tarde em Mugello e sucumbiu aos ferimentos no domingo.

Após sete anos e meio no Campeonato do Mundo de Moto3, que balanço faz? Prüstel: "Tivemos a nossa melhor época em 2018, quando a Bezzecchi terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo e celebrou três vitórias no GP."

As duplas de pilotos da PrüstelGP

2016 com a Peugeot: John McPhee, Albert Arenas

2017 com a Peugeot: Jakub Kornfeil, Patrick Pulkkinen

2018 com a KTM: Marco Bezzecchi, Jakub Kornfeil

2019 com a KTM: Jakub Kornfeil, Filip Salaz

2020 com a KTM: Jason Dupasquier, Barry Baltus

2021 com a KTM: Jason Dupasquier, Ryusei Yamanaka, Filip Salac

2022 com a CFMOTO: Xavier Artigas, Carlos Tatay

2023 com CFMOTO: Xavier Artigas, Joel Kelso