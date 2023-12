Peter Öttl: Los trucos sucios de los pilotos del Leopard

Peter Öttl es propietario desde 2016 de un equipo de Moto3 GP, que en un principio estuvo a cargo de su hijo Phillip durante tres años y después de 2018 (Philipp fue al Mundial de Moto2 con Red Bull KTM Tech3 como compañero de Marco Bezzecchi) se reorganizó junto a Biaggi como Max Racing Team. Todavía con KTM en 2019, Arón Canet fue subcampeón del mundo con tres victorias esta temporada, desde entonces con Husqvarna. Y el actual Liqui Moly Husqvarna Factory Racing Team ha ganado al menos una carrera cada año. En 2022, John McPhee y Ayumu Sasaki lograron incluso la primera victoria de un dúo en Sepang; este año, el debutante Collin Veijer triunfó por delante de Sasaki.

Sin embargo, la caza del título por parte del piloto japonés volvió a quedar en nada, ya que lideró en la última vuelta de siete Grandes Premios pero nunca ganó, antes de celebrar finalmente su primera victoria de la temporada en Valencia, tras diez podios esta temporada, y terminar el Campeonato del Mundo en segunda posición.

El holandés Collin Veijer fue acusado de no tener en cuenta las opciones de título de Sasaki en Sepang y volver a restarle cinco valiosos puntos. Sin embargo, el propietario del equipo, Peter Öttl, no acepta estas acusaciones. Dice que Sasaki ya se había jugado el título de antemano cuando se estrelló en la vuelta de inspección en Indonesia y luego no pudo terminar más allá del 14º puesto en la carrera.

En una entrevista con SPEEDWEEK.com, Peter Öttl repasa los altibajos de la temporada 2023.

Peter, Sasaki ha liderado en la última vuelta de siete Grandes Premios este año, pero no ha ganado. A menudo incluso ha perdido el liderato en la última curva. ¿Se trata de una falta de inteligencia en carrera o de instinto asesino? ¿O viajaba con una regla de cálculo?

Ayumu jugó muy seguro. Al principio de la temporada, era increíblemente rápido y probablemente superior. Y en lugar de conducir a casa victorias, se estrelló dos veces, entonces ciertamente cambió su estrategia. Entonces decidió. Ahora primero tengo que llegar unas cuantas veces y asegurarme de sumar puntos. Al final, esa suma de puntos le permitió seguir luchando por el título mundial en la penúltima carrera. No se puede negar.

Porque si tomo los dos equipos Red Bull-KTM del grupo Pierer o el equipo Aspar-GASGAS, sumaron menos puntos. Desde ese punto de vista, la estrategia de Ayumu no estaba tan equivocada. Porque estuvimos a tiro de Masià hasta la última carrera. No cometió ningún error y subió al podio siete veces seguidas en la primera mitad de la temporada.

Por supuesto, hubo algunas victorias posibles, que regaló en la última curva. Ayumu perdió el liderato en la última curva tres veces.

Usted estaba molesto porque el español Raúl Fernández se unió al equipo Leopard en lugar de a Suzuki en la fase decisiva del Campeonato del Mundo, pero se comprometió al cien por cien con Masià. Por eso te quejaste a los organizadores de la carrera y esperabas una sanción en Doha.

Envié información a los comisarios de la FIM varias veces, respaldada con pruebas, ya fueran vídeos, fotos o lo que fuera. Tenía cosas mejores que hacer.

Describiré un incidente en Malasia: Todo el mundo salió en la primera sesión de entrenamientos libres, pero Sasaki tuvo un problema con la moto. Nuestros colegas de Leopard no lo sabían, así que Fernández esperó a Sasaki durante un minuto delante de nuestros boxes. Lo he grabado en vídeo.

El coordinador del equipo Leopard estaba a mi lado cuando grabé el incidente. Se burló de la situación.

Adrián Fernández sólo fue contratado porque Suzuki no habría montado a su compatriota y compañero Sasaki. Estuvo en su equipo en 2021, y ya hubo problemas con él y su equipo en Aragón 2022.

Sí, lo escribiste correctamente en noviembre. Suzuki tenía una cláusula en su contrato por la que podían sustituirle si no quedaba entre los ocho primeros en el Mundial. De todas formas esa ya es una mala cláusula de contrato....

La excusa para su despido fue que aceptó una foto con nosotros, es decir, con su nuevo equipo para 2024. Pero esta foto no fue la verdadera razón. Suzuki simplemente no era útil para Leopard en la fase decisiva del Campeonato del Mundo, eso está claro.

Se lo dije a la gente de Leopard a la cara. Era bastante obvio por qué se contrató a Adrián en lugar de a Suzuki.

Adrián Fernández saltó de alegría tras el título de Masiá en Doha, como si él mismo se hubiera proclamado campeón del mundo.

Sí, Fernández asaltó inicialmente el cuarto puesto, pero al final acabó 17º porque se dejó caer detrás de Sasaki. No protegió sus propios intereses.

Los dos pilotos del Leopard empujaron a Sasaki hacia atrás en Qatar con tres feroces pasadas en bloque. Después, el piloto japonés fue escoltado por Fernández. Eso no es ilegal, pero nunca había visto pilotar así. Fue casi criminal.

En 1989 perdí en la categoría de 80cc de una forma parecida. Por aquel entonces, los pilotos de Derbi Jorge Martínez y Julián Miralles me trataron de forma parecida en mi duelo contra Herreros en Brno. Se limitaron a frenar muy tarde en todas partes y luego rodaron despacio en las curvas delante de mí para que Herreros pudiera aumentar su ventaja sobre mí.

En definitiva, era una situación completamente nueva para mí entonces. Normalmente no tienes que enfrentarte a incidentes como ese en las carreras de GP. Pero desde el punto de vista del fabricante, lo hicieron todo bien. Me caí poco antes de la línea de meta, en la antepenúltima curva de la última vuelta de la carrera. Así que perdí el liderato del campeonato, Manuel Herreros y Derbi se proclamaron campeones del mundo.

Pero algo como lo que hizo Masià en Qatar, cuando enderezó la moto en la curva y empujó a Ayumu hacia el exterior, fue algo que mis rivales de Derbi no hicieron en 1989.

Masià hizo un pase en bloque contra Sasaki en Doha, Fernández hizo pases en bloque contra ambos pilotos. También se ocupó de Collin Veijer...

Resultado carrera Moto3, Valencia (26/11):

1º Sasaki, Husqvarna, 20 rdn en 33:03.409 min

2º Alonso, GASGAS, + 0.082 seg

3º Ortolá, KTM, + 0.128

4º Veijer, Husqvarna, + 0.266

5º Öncü, KTM, + 0,384

6º Rueda, KTM, + 3,589

7º Kelso, CFMOTO, + 4.623

8º Holgado, KTM, + 6.105

9º Muñoz, KTM, + 6.305

10º Yamanaka, GASGAS, + 6.907

11º Furusato, Honda, + 9.166

12º Farioli, KTM, + 9.663

13º Masia, Honda, +10.446

14º Adrian Fernández, Honda, +10.556

15º Nepa, KTM, + 11.462

Clasificación final del Campeonato del Mundo de Moto3 tras 20 carreras:

1º Masià, 274 puntos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Pérez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campeonato de Constructores:

1. KTM, 394 puntos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 puntos. 2º. Leopard Racing 349. 3º. Red Bull KTM Ajo 344. 4º. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5º. Angeluss MTA Team 289. 6º. Red Bull KTM Tech3, 239. 7º. SIC58 Squadra Corse 184. 8º. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.