Peter Öttl : Les sales coups des pilotes Leopard

Peter Öttl est depuis 2016 le propriétaire d'une équipe de Moto3 GP, qui a d'abord été dirigée pendant trois ans pour son fils Phillip, puis après 2018 (Philipp est parti en championnat du monde Moto2 chez Red Bull KTM Tech3 en tant que coéquipier de Marco Bezzecchi), elle a été nouvellement exploitée avec Biaggi sous le nom de Max Racing Team. En 2019, toujours avec KTM, Arón Canet a été vice-champion du monde avec trois victoires cette saison, depuis avec Husqvarna. Et l'actuelle équipe Liqui Moly Husqvarna Factory Racing Racing Team a remporté au moins une victoire chaque année. En 2022, John McPhee et Ayumu Sasaki ont même réalisé le premier doublé à Sepang. Cette année, le rookie Collin Veijer y a triomphé devant Sasaki.

Mais la quête du titre du Japonais a de nouveau tourné au vinaigre, car il a mené sept Grands Prix dans le dernier tour mais n'a jamais gagné, avant de fêter enfin sa première victoire de la saison à Valence après dix podiums cette saison - et de terminer le championnat du monde à la deuxième place.

Il a été reproché au Néerlandais Collin Veijer de ne pas avoir tenu compte des chances de titre de Sasaki à Sepang et de lui avoir à nouveau fait perdre cinq précieux points. Mais le propriétaire de l'équipe, Peter Öttl, n'accepte pas ces reproches. Selon lui, Sasaki avait déjà perdu le titre auparavant, lorsqu'il a chuté en Indonésie lors du tour de reconnaissance et qu'il n'a ensuite pas pu faire mieux que 14e en course.

Dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com, Peter Öttl revient sur les hauts et les bas de la saison 2023.

Peter, Sasaki a mené dans le dernier tour de sept Grands Prix cette année, mais il n'a pas gagné. Il a même souvent perdu la tête dans le virage d'arrivée Est-ce un manque d'intelligence de course ou un manque d'instinct de tueur ? Ou bien était-il en route avec une règle à calcul ?

Ayumu a beaucoup joué la carte de la sécurité. En début de saison, il était incroyablement rapide et probablement supérieur. Et au lieu de remporter des victoires, il a chuté deux fois, puis il a certainement changé de stratégie. Il a alors décidé. Maintenant, je dois d'abord arriver plusieurs fois et marquer des points. Cette accumulation de points m'a finalement permis de le voir se battre pour le titre de champion du monde lors de l'avant-dernière course. Cela ne peut pas être contesté.

Car si je prends les deux équipes Red Bull-KTM du groupe Pierer ou l'équipe Aspar-GASGAS, elles ont marqué moins de points. De ce point de vue, la stratégie d'Ayumu n'est certainement pas si mauvaise. Car jusqu'à la dernière course, nous étions à portée de main de Masià. Il n'a pas fait d'erreur et a décroché sept podiums consécutifs dans la première moitié de la saison.

Bien sûr, il y avait quelques victoires possibles, qu'il a laissées passer dans le dernier virage. Par trois fois, Ayumu a laissé échapper la première place dans le dernier virage.

Tu t'es énervé parce que, dans la phase décisive du championnat du monde chez Leopard, l'Espagnol Raúl Fernandez a rejoint l'équipe au lieu de Suzuki, mais il s'est mis à 100 % au service de Masià. Tu t'es donc plaint auprès de la direction de course et tu t'attendais à une sanction à Doha.

J'ai envoyé plusieurs fois des informations aux stewards de la FIM, avec des preuves à l'appui, que ce soit des vidéos, des photos ou autre chose. Pourtant, j'aurais mieux à faire que cela.

Je vais décrire un incident survenu en Malaisie : lors de la première séance d'essais libres, tout le monde est sorti, mais Sasaki a eu un problème avec sa moto. Les collègues de Leopard ne le savaient pas, alors Fernández a attendu Sasaki pendant une minute devant notre box. Je l'ai filmé !

Le coordinateur de l'équipe Leopard était à côté de moi quand j'ai filmé l'incident. Il a continué à se moquer de la situation.

Adrián Fernandez n'a été engagé que parce que Suzuki n'aurait pas voulu s'en prendre à son compatriote et ami Sasaki. Il était dans ton équipe en 2021, il y a déjà eu des problèmes avec lui et son équipe en Aragón 2022.

Oui, tu as écrit cela très justement en novembre. Suzuki avait une clause dans son contrat qui stipulait qu'ils pouvaient le remplacer s'il n'était pas dans le top 8 du championnat. De toute façon, c'est déjà une sacrée clause contractuelle...

Le prétexte de son éviction était alors qu'il avait accepté une photo avec nous, donc avec sa nouvelle équipe pour 2024. Mais cette photo n'était pas la vraie raison. Suzuki n'était tout simplement pas utile à Leopard dans la phase décisive du championnat du monde, c'est clair.

C'est ce que j'ai dit en face aux gens de Leopard. La raison pour laquelle Adrián a été engagé à la place de Suzuki était très claire.

Adrián Fernández a sauté de joie sur Masiá après son titre à Doha, comme s'il était lui-même devenu champion du monde.

Oui, Fernández s'est d'abord précipité à la 4e place, puis il a fini 17e parce qu'il s'est laissé distancer par Sasaki. Il n'a pas préservé ses propres intérêts.

Au Qatar, les deux coureurs Leopard ont repoussé Sasaki vers l'arrière en lui faisant trois passes de bloc féroces. Ensuite, le Japonais a reçu l'escorte de Fernández. Ce n'est pas interdit, mais je n'ai jamais vu une telle façon de conduire. C'était presque criminel.

En effet, j'ai perdu de la même manière en 1989 dans la catégorie 80 cm3. A l'époque, les pilotes Derbi Jorge Martinez et Julian Miralles m'avaient fait le même coup lors de mon duel contre Herreros à Brno. Ils ont simplement freiné très tard partout et ont ensuite pris les virages lentement devant moi pour permettre à Herreros d'augmenter son avance sur moi.

En fin de compte, c'était une situation complètement nouvelle pour moi. Normalement, tu n'es pas confronté à de tels incidents en GP. Mais du point de vue de leur constructeur, ils ont tout fait correctement. J'ai chuté juste avant la ligne d'arrivée, dans le troisième et dernier virage du dernier tour de course. J'ai donc perdu la tête du championnat, Manuel Herreros et Derbi sont devenus champions du monde.

Mais ce que Masià a fait au Qatar, en redressant la moto dans le virage et en poussant Ayumu vers l'extérieur, mes adversaires de Derbi ne l'ont pas fait en 1989.

Masià a fait un block pass contre Sasaki à Doha, Fernández a fait des block pass contre les deux pilotes. Il s'est aussi occupé de Collin Veijer...

