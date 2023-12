Peter Öttl: gli sporchi trucchi dei piloti Leopard

Peter Öttl è proprietario di un team Moto3 GP dal 2016, che inizialmente è stato gestito per il figlio Phillip per tre anni e dopo il 2018 (Philipp è andato nel Campionato del Mondo Moto2 con Red Bull KTM Tech3 come compagno di squadra di Marco Bezzecchi) è stato riorganizzato insieme a Biaggi come Max Racing Team. Sempre con KTM nel 2019, Arón Canet si è classificato secondo nel campionato mondiale con tre vittorie in questa stagione, da allora con Husqvarna. E l'attuale Liqui Moly Husqvarna Factory Racing Team ha vinto almeno una gara ogni anno. Nel 2022, John McPhee e Ayumu Sasaki hanno addirittura realizzato la prima doppietta a Sepang; quest'anno, il debuttante Collin Veijer ha trionfato davanti a Sasaki.

Tuttavia, la caccia al titolo del pilota giapponese è stata ancora una volta vana: è stato in testa nell'ultimo giro di sette Gran Premi, ma non ha mai vinto, prima di festeggiare finalmente la sua prima vittoria stagionale a Valencia, dopo dieci podi in questa stagione, e di concludere il Campionato del mondo al secondo posto.

L'olandese Collin Veijer è stato accusato di non aver preso in considerazione le possibilità di titolo di Sasaki a Sepang e di avergli sottratto ancora una volta cinque punti preziosi. Tuttavia, il proprietario del team Peter Öttl non accetta queste accuse. A suo dire, Sasaki si era già giocato il titolo in precedenza, quando è caduto nel giro di ispezione in Indonesia e non è riuscito a concludere la gara oltre il 14° posto.

In un'intervista a SPEEDWEEK.com, Peter Öttl ripercorre gli alti e bassi della stagione 2023.

Peter, quest'anno Sasaki è stato in testa all'ultimo giro di sette Gran Premi, ma non ha vinto. Spesso ha anche perso la testa della corsa all'ultima curva. È una mancanza di intelligenza agonistica o di istinto omicida? Oppure viaggiava con un regolo calcolatore?

Ayumu ha giocato molto sul sicuro. All'inizio della stagione era incredibilmente veloce e probabilmente superiore. E invece di portare a casa le vittorie, si è schiantato due volte, poi ha sicuramente cambiato strategia. Poi ha deciso. Ora devo prima arrivare un po' di volte e assicurarmi di fare punti". Alla fine, questa raccolta di punti gli ha permesso di essere ancora in lotta per il titolo mondiale nella penultima gara. Non si può negare.

Perché se prendo i due team Red Bull-KTM del gruppo Pierer o il team Aspar-GASGAS, hanno ottenuto meno punti. Da questo punto di vista, la strategia di Ayumu non era certo sbagliata. Perché fino all'ultima gara eravamo a distanza di sicurezza da Masià. Non ha commesso errori e ha conquistato sette podi di fila nella prima metà della stagione.

Naturalmente, c'erano alcune vittorie possibili, che ha ceduto all'ultima curva. Ayumu ha perso il comando all'ultima curva tre volte.

Era infastidito perché lo spagnolo Raúl Fernandez si era unito al team Leopard invece che alla Suzuki nella fase decisiva del Campionato del Mondo, ma era impegnato al 100% con Masià. Per questo vi siete lamentati con gli organizzatori della gara e vi aspettavate una penalizzazione a Doha.

Ho inviato più volte informazioni ai commissari sportivi della FIM, corredate da prove, siano esse video, foto o altro. Avevo di meglio da fare.

Descriverò un incidente in Malesia: tutti sono usciti nella prima sessione di prove libere, ma Sasaki ha avuto un problema con la moto. I nostri colleghi della Leopard non lo sapevano, così Fernández ha aspettato Sasaki per un minuto davanti ai nostri box. L'ho filmato!

Il coordinatore del team Leopard era accanto a me quando ho filmato l'incidente. Si è preso gioco della situazione.

Adrián Fernandez è stato ingaggiato solo perché la Suzuki non avrebbe fatto correre il suo connazionale e compagno Sasaki. Era nella vostra squadra nel 2021, e c'erano già stati problemi con lui e la sua squadra ad Aragón 2022.

Sì, lo avete scritto correttamente a novembre. Suzuki aveva una clausola nel suo contratto che prevedeva la possibilità di sostituirlo se non fosse arrivato tra i primi otto nel Campionato del Mondo. Ma questa è già una clausola contrattuale sbagliata...

La scusa per il suo licenziamento è stata che aveva accettato di fare una foto con noi, cioè con la sua nuova squadra per il 2024. Ma questa foto non era il vero motivo. Suzuki semplicemente non era utile a Leopard nella fase decisiva del Campionato del Mondo, questo è chiaro.

L'ho detto in faccia a quelli della Leopard. Era abbastanza ovvio il motivo per cui Adrián era stato assunto al posto di Suzuki.

Adrián Fernández ha fatto i salti di gioia dopo la vittoria del titolo di Masiá a Doha, come se fosse diventato lui stesso campione del mondo.

Sì, Fernández ha inizialmente conquistato il quarto posto, ma alla fine si è classificato 17° perché si è lasciato dietro Sasaki. Non ha protetto i propri interessi.

I due piloti del Leopard hanno spinto Sasaki all'indietro in Qatar con tre feroci passaggi di blocco. Poi il giapponese è stato scortato da Fernández. Non è illegale, ma non avevo mai visto una guida del genere. È stato quasi criminale.

Nel 1989 ho perso nella classe 80cc in un modo simile. All'epoca, i piloti Derbi Jorge Martinez e Julian Miralles mi affrontarono in modo simile nel mio duello contro Herreros a Brno. Si limitavano a frenare molto tardi ovunque e poi percorrevano lentamente le curve davanti a me, in modo che Herreros potesse aumentare il suo vantaggio su di me.

In definitiva, si trattava di una situazione completamente nuova per me. Di solito non si hanno a che fare con incidenti del genere nelle gare di GP. Ma dal punto di vista del costruttore, hanno fatto tutto bene. Sono caduto poco prima del traguardo alla terzultima curva dell'ultimo giro della gara. Così ho perso la leadership del campionato, Manuel Herreros e Derbi sono diventati campioni del mondo.

Ma quello che ha fatto Masià in Qatar, quando ha raddrizzato la moto in curva e ha spinto Ayumu all'esterno, è qualcosa che i miei avversari Derbi non hanno fatto nel 1989.

Masià ha fatto un block pass contro Sasaki a Doha, Fernández ha fatto block pass contro entrambi i piloti. Si è occupato anche di Collin Veijer...

Risultati gara Moto3, Valencia (26/11):

1° Sasaki, Husqvarna, 20 giri in 33:03.409 min.

2° Alonso, GASGAS, + 0,082 sec.

3° Ortolá, KTM, + 0,128

4° Veijer, Husqvarna, + 0,266

5° Öncü, KTM, + 0,384

6° Rueda, KTM, + 3,589

7° Kelso, CFMOTO, + 4,623

8° Holgado, KTM, + 6,105

9° Muñoz, KTM, + 6.305

10° Yamanaka, GASGAS, + 6.907

11° Furusato, Honda, + 9.166

12° Farioli, KTM, + 9.663

13° Masia, Honda, +10.446

14° Adrian Fernández, Honda, +10.556

15° Nepa, KTM, + 11.462

Classifica finale del Campionato del Mondo Moto3 dopo 20 gare:

1° Masià, 274 punti. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campionato costruttori:

1° KTM, 394 punti. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campionato mondiale a squadre:

1° Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 punti. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing Prüstel, 3. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.