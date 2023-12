Peter Öttl: Os truques sujos dos cavaleiros Leopardo

O proprietário da equipa Liqui-Moly-Husqvarna, Peter Öttl, pondera as vitórias desperdiçadas por Sasaki, por um lado, e está irritado com as más práticas da equipa Leopard Honda na fase final do Campeonato do Mundo, por outro.

Peter Öttl é proprietário de uma equipa de Moto3 GP desde 2016, que foi inicialmente gerida pelo seu filho Phillip durante três anos e, depois de 2018 (Philipp foi para o Campeonato do Mundo de Moto2 com a Red Bull KTM Tech3 como companheiro de equipa de Marco Bezzecchi), foi reorganizada juntamente com Biaggi como Max Racing Team. Ainda com a KTM em 2019, Arón Canet foi vice-campeão do mundo com três vitórias nesta época, desde então com a Husqvarna. E a atual Liqui Moly Husqvarna Factory Racing Team venceu pelo menos uma corrida em cada ano. Em 2022, John McPhee e Ayumu Sasaki conseguiram mesmo a primeira vitória de uma dupla em Sepang; este ano, o estreante Collin Veijer triunfou à frente de Sasaki.

No entanto, a caça ao título do piloto japonês voltou a dar em nada, uma vez que liderou a última volta de sete Grandes Prémios, mas nunca venceu, antes de finalmente celebrar a sua primeira vitória da época em Valência, depois de dez subidas ao pódio esta época - e de terminar o Campeonato do Mundo em segundo lugar.

O holandês Collin Veijer foi acusado de não ter em consideração as hipóteses de título de Sasaki em Sepang e de lhe ter tirado novamente cinco pontos valiosos. No entanto, o proprietário da equipa, Peter Öttl, não aceita estas acusações. Ele diz que Sasaki já tinha jogado o título de antemão, quando se despistou na volta de inspeção na Indonésia e depois não conseguiu terminar a corrida acima do 14º lugar.

Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, Peter Öttl recorda os altos e baixos da época de 2023.

Peter, Sasaki liderou na última volta de sete Grandes Prémios este ano, mas não ganhou. Muitas vezes até perdeu a liderança na última curva. Será isto falta de inteligência nas corridas ou falta de instinto assassino? Ou estava a viajar com uma régua de cálculo?

Ayumu jogou pelo seguro. No início da época, era incrivelmente rápido e provavelmente superior. Mas, em vez de conquistar vitórias, teve dois acidentes e depois mudou de estratégia. Depois, decidiu. Agora, primeiro tenho de chegar algumas vezes e certificar-me de que marco pontos. No final, esta coleção de pontos significou que ele ainda estava a lutar pelo título mundial na penúltima corrida. Não há como negar isso.

Porque se considerarmos as duas equipas Red Bull-KTM do grupo Pierer ou a equipa Aspar-GASGAS, estas marcaram menos pontos. Desse ponto de vista, a estratégia do Ayumu não foi assim tão errada. Porque até à última corrida estivemos a uma curta distância do Masià. Ele não cometeu nenhum erro e conquistou sete pódios consecutivos na primeira metade da época.

É claro que havia algumas vitórias possíveis, que ele perdeu na última curva. Ayumu perdeu a liderança na última curva três vezes.

Ficou aborrecido porque o espanhol Raúl Fernandez se juntou à equipa Leopard em vez da Suzuki na fase decisiva do Campeonato do Mundo, mas estava 100% comprometido com Masià. Foi por isso que se queixou aos organizadores da corrida e esperava uma penalização em Doha.

Enviei várias vezes informações aos comissários da FIM, apoiadas por provas, sejam elas vídeos, fotografias ou outras. Tinha coisas mais importantes para fazer do que isso.

Vou descrever um incidente na Malásia: todos saíram na primeira sessão de treinos livres, mas o Sasaki teve um problema com a mota. Os nossos colegas da Leopard não sabiam disso, por isso o Fernández esperou pelo Sasaki durante um minuto em frente às nossas boxes. Eu registei isso em vídeo!

O coordenador da equipa Leopard estava ao meu lado quando filmei o incidente. Ele gozou com a situação.

O Adrián Fernandez só foi contratado porque a Suzuki não quis montar o seu compatriota e companheiro Sasaki. Ele esteve na sua equipa em 2021 e já houve problemas com ele e a sua equipa em Aragão 2022.

Sim, escreveu isso corretamente em novembro. A Suzuki tinha uma cláusula no seu contrato que previa a sua substituição se ele não ficasse entre os oito primeiros no Campeonato do Mundo. De qualquer forma, essa já é uma cláusula contratual má...

A desculpa para o seu despedimento foi que ele concordou em tirar uma fotografia connosco, ou seja, com a sua nova equipa para 2024. Mas esta fotografia não foi a verdadeira razão. Suzuki simplesmente não era útil para a Leopard na fase decisiva do Campeonato do Mundo, isso é claro.

Disse-o na cara do pessoal da Leopard. Era bastante óbvio porque é que Adrián foi contratado em vez de Suzuki.

Adrián Fernández saltou de alegria após a vitória de Masiá em Doha, como se ele próprio se tivesse tornado campeão do mundo.

Sim, Fernández começou por chegar ao quarto lugar, mas acabou por terminar em 17º porque se deixou ficar atrás de Sasaki. Não protegeu os seus próprios interesses.

Os dois pilotos da Leopard empurraram Sasaki para trás no Qatar com três ferozes passagens em bloco. Depois, o japonês foi escoltado por Fernández. Não é ilegal, mas nunca tinha visto uma corrida assim. Foi quase criminoso.

Perdi na classe de 80cc em 1989 de uma forma semelhante. Nessa altura, os pilotos da Derbi, Jorge Martinez e Julian Miralles, lidaram comigo de forma semelhante no meu duelo contra Herreros em Brno. Limitaram-se a travar muito tarde em todo o lado e depois passaram lentamente pelas curvas à minha frente para que o Herreros pudesse aumentar a sua vantagem sobre mim.

No fim de contas, foi uma situação completamente nova para mim nessa altura. Normalmente, não temos de lidar com incidentes deste género nas corridas de GP. Mas do ponto de vista do construtor, eles fizeram tudo bem. A minha queda ocorreu pouco antes da meta, na penúltima curva, na última volta da corrida. Por isso, perdi a liderança do campeonato e o Manuel Herreros e a Derbi tornaram-se campeões do mundo.

Mas algo como Masià fez no Qatar, quando endireitou a mota na curva e empurrou Ayumu para o lado de fora, foi algo que os meus adversários da Derbi não fizeram em 1989.

Masià fez um passe em bloco contra Sasaki em Doha, Fernández fez passes em bloco contra ambos os pilotos. Ele também tomou conta de Collin Veijer...

Resultado da corrida de Moto3, Valência (26/11):

1º Sasaki, Husqvarna, 20 rdn em 33:03.409 min

2º Alonso, GASGAS, + 0,082 seg

3º Ortolá, KTM, + 0,128

4º Veijer, Husqvarna, + 0,266

5º Öncü, KTM, + 0,384

6º Rueda, KTM, + 3,589

7º Kelso, CFMOTO, + 4,623

8º Holgado, KTM, + 6.105

9º Muñoz, KTM, + 6.305

10º Yamanaka, GASGAS, + 6,907

11º Furusato, Honda, + 9,166

12º Farioli, KTM, + 9,663

13º Masia, Honda, +10,446

14º Adrian Fernández, Honda, +10,556

15º Nepa, KTM, + 11,462

Classificação final do Campeonato do Mundo de Moto3 após 20 corridas:

1º Masià, 274 pontos. 2. Sasaki 268. 3. Alonso 245. 4. Öncü 223. 5. Holgado 220. 6. Ortolá 187. 7. Veijer 149. 8. Moreira 131. 9. Rueda 121. 10. Muñoz 113. 11. Toba 105. 12. Nepa 102. 13. Yamanaka 84. 14. Riccardo Rossi 79. 15. Artigas 77. 16. Furusato 63. 17. Kelso 61. 18. Bertelle 57. 19. Suzuki 50. 20. Fenati 35. 21. Salvador 31. 22. Adrián Fernández 25. 23. Ogden 24. 24. Farioli 19. 25. Migno 17. 26. Perez 15. 27. Fellon 6. 28. Azman 5. 29. Carraro 5. 30. Whatley 5. 31. Aji 4.

Campeonato de Construtores:

1º KTM, 394 pontos. 2. Honda 327. 3. Husqvarna 307. 4. GASGAS 270. 5. CFMOTO 113.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Liqui Moly Husqvarna Intact GP, 417 pontos. 2. Leopard Racing 349. 3. Red Bull KTM Ajo 344. 4. Valresa GASGAS Aspar Team 329. 5. Angeluss MTA Team 289. 6. Red Bull KTM Tech3, 239. 7. SIC58 Squadra Corse 184. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 138. 9. MTHelmets-MSi 136. 10. BOE Motorsports 128. 11. Rivacold Snipers Team 97. 12. Honda Team Asia 67. 13. CIP Green Power 54. 14. Vision Track Racing Team 29.