Championnat Moto3 2024 : Riccardo Rossi nouveau dans l'équipe CIP

Le team saxon PrüstelGP s'est brutalement retiré du championnat du monde Moto3 à la fin de la saison 2023, après sept ans et demi de participation, car il manquait 1 million d'euros au budget de 1,6 million après la perte de CFMOTO comme sponsor principal. Les pilotes déjà engagés pour 2024, Xavi Artigas et Riccardo Rossi, se sont donc retrouvés fin novembre sans moto pour la saison à venir. Alors qu'Artigas est passé en Moto2 avec Forward Racing, Rossi a finalement trouvé un nouvel emploi en Moto3.

L'Italien de 21 ans, 14e du championnat du monde en 2023 sur la SIC58-Honda avec une quatrième place à Doha comme meilleure performance de la saison, reprend la KTM de Lorenzo Fellon chez CIP Green Power. "Nous sommes très heureux d'accueillir Riccardo dans notre équipe pour la nouvelle saison de Moto3", a annoncé le propriétaire de l'équipe Alain Bronec. "C'est un pilote qui a déjà fait ses preuves dans cette catégorie et nous allons tout faire pour qu'il puisse continuer à progresser. J'ai le sentiment qu'il peut réaliser de superbes performances cette année".

Rossi lui-même se réjouit aussi particulièrement de son retour sur KTM. "La saison dernière, j'ai souffert avec la Honda parce que la KTM était plus rapide sur certains circuits. Je suis également heureux avec les nouveaux pneus Pirelli, avec lesquels j'ai déjà roulé lors du test de Barcelone. C'est une motivation supplémentaire pour moi. Je vais travailler dur pendant l'intersaison pour être compétitif dès la première course", a annoncé le nouveau coéquipier de Noah Dettwiler.

Fellon, qui avait manqué toute la première moitié de la saison 2023 en raison d'une opération à l'épaule, a fait savoir sur les réseaux sociaux après son abandon aux championnats du monde : "Je n'ai pas réussi à trouver la somme demandée pour continuer avec l'équipe la saison prochaine, j'ai donc été remplacé. Mes résultats et ma blessure n'ont certainement pas aidé non plus", a-t-il reconnu. La suite de la carrière du fils de Laurent Fellon, le découvreur de Zarco décédé en décembre 2022, âgé de 19 ans, n'est pas encore connue.