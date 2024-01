Campo Moto3 2024: Riccardo Rossi nuovo nel team CIP

Il team Saxon PrüstelGP si è ritirato bruscamente dal Campionato del Mondo Moto3 dopo sette anni e mezzo, con il finale della stagione 2023, perché la perdita di CFMOTO come sponsor principale ha fatto sì che mancasse un milione di euro dal budget di 1,6 milioni di euro. Questo ha lasciato i piloti già iscritti per il 2024, Xavi Artigas e Riccardo Rossi, senza una moto per la prossima stagione a fine novembre. Mentre Artigas è passato alla classe Moto2 con Forward Racing, Rossi ha trovato un nuovo lavoro nella classe Moto3.

Il 21enne italiano, che ha chiuso al 14° posto nel Campionato del Mondo 2023 con la Honda SIC58, con un miglior quarto posto stagionale a Doha, prenderà in consegna la KTM di Lorenzo Fellon al CIP Green Power. "Siamo lieti di dare il benvenuto a Riccardo nella nostra squadra per la nuova stagione di Moto3", ha annunciato il proprietario del team Alain Bronec. "È un pilota che si è già messo in luce in questa classe e faremo tutto il possibile per aiutarlo a fare ulteriori progressi. Ho la sensazione che quest'anno possa fare grandi prestazioni".

Anche lo stesso Rossi non vede l'ora di tornare in KTM. "La scorsa stagione ho sofferto con la Honda perché la KTM era più veloce su alcune piste. Sono anche contento dei nuovi pneumatici Pirelli, con cui ho girato nel test di Barcellona. Questa è una motivazione in più per me. Lavorerò duramente nella pre-stagione per essere competitivo fin dalla prima gara", ha annunciato il nuovo compagno di squadra di Noah Dettwiler.

Fellon, che ha saltato tutta la prima metà della stagione 2023 a causa di un intervento chirurgico alla spalla, ha annunciato sui social media il suo ritiro: "Non sono riuscito a trovare i soldi necessari per continuare con la squadra la prossima stagione, quindi sono stato sostituito. Anche i miei risultati e il mio infortunio non hanno certo aiutato", ha ammesso. Non è ancora chiaro cosa accadrà per il 19enne figlio dello scopritore di Zarco, Laurent Fellon, scomparso nel dicembre 2022.