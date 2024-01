Moto3 2024: Riccardo Rossi é o novo membro da equipa CIP

O suíço Noah Dettwiler começa a sua primeira época no Campeonato do Mundo com um novo companheiro de equipa, depois de a CIP Green Power Team ter anunciado uma mudança de planos de última hora no início do ano.

A equipa Saxon PrüstelGP retirou-se abruptamente do Campeonato do Mundo de Moto3 após sete anos e meio, com o final da época de 2023, porque a perda da CFMOTO como patrocinador principal significou que faltava 1 milhão de euros do orçamento de 1,6 milhões de euros. Isto deixou os pilotos já inscritos para 2024, Xavi Artigas e Riccardo Rossi, sem mota para a próxima época no final de novembro. Enquanto Artigas subiu para a classe Moto2 com a Forward Racing, Rossi encontrou um novo emprego na classe Moto3.

O italiano de 21 anos, que terminou em 14º lugar no Campeonato do Mundo de 2023 na SIC58 Honda com um quarto lugar, o melhor da época, em Doha, vai assumir o comando da KTM de Lorenzo Fellon na CIP Green Power. "Estamos muito satisfeitos por receber o Riccardo na nossa equipa para a nova temporada de Moto3", anunciou o proprietário da equipa, Alain Bronec. "Ele é um piloto que já se destacou nesta classe e vamos fazer tudo o que pudermos para o ajudar a progredir ainda mais. Tenho a sensação de que ele pode ter algumas grandes performances este ano."

O próprio Rossi também está particularmente ansioso por regressar à KTM. "Na época passada sofri com a Honda porque a KTM era mais rápida em algumas pistas. Também estou contente com os novos pneus Pirelli, que usei no teste de Barcelona. Esta é uma motivação adicional para mim. Vou trabalhar arduamente na pré-época para ser competitivo desde a primeira corrida", anunciou o novo companheiro de equipa de Noah Dettwiler.

Fellon, que falhou toda a primeira metade da época de 2023 devido a uma cirurgia ao ombro, anunciou nas redes sociais após a sua retirada: "Não consegui encontrar o dinheiro de que precisava para continuar com a equipa na próxima época, por isso fui substituído. Os meus resultados e a minha lesão também não ajudaram", admitiu. Ainda não se sabe o que vai acontecer ao filho de 19 anos do descobridor de Zarco, Laurent Fellon, que faleceu em dezembro de 2022.