Pour l'éternité : les plus jeunes vainqueurs de GP de tous les temps

L'année dernière, l'âge minimum pour les GP a été relevé à 18 ans pour toutes les catégories. Mais c'est justement en Moto3 que des exceptions sont nécessaires pendant la période de transition, exceptions qui ont encore été élargies pour 2024: Non seulement les champions de la Red Bull MotoGP Rookies Cup et du JuniorGP (anciennement championnat du monde junior), mais aussi les trois premiers de ces séries de jeunes pourront dès à présent faire leurs débuts en championnat du monde à l'âge de 17 ans.

De plus, les pilotes qui ont déjà participé à la catégorie Moto3 ou Moto2 à l'âge de 16 ou 17 ans au cours des saisons précédentes peuvent continuer à y courir, même s'ils n'ont pas encore atteint le nouvel âge minimum de 18 ans.

Malgré ces dispositions spéciales, il est clair que le record de Can Öncü comme plus jeune vainqueur de GP de tous les temps ne peut plus être battu. Outre le Turc, qui a été convoqué par Red Bull KTM Ajo en tant que wildcard lors de la finale de la saison 2018 à Valence et qui a triomphé de manière sensationnelle sous la pluie lors de ses débuts, il y a eu quelques autres noms plus ou moins importants qui ont pu être célébrés particulièrement tôt comme vainqueurs de GP.

Le top 10 des plus jeunes vainqueurs de GP

10e Dani Pedrosa, Assen 2002 - 16 ans et 273 jours : le petit Espagnol a remporté la première de ses 54 victoires en GP sur Honda dans la catégorie 125.



9. Héctor Barbera, Donington 2003 - 16 ans et 253 jours : le pilote Aprilia s'est imposé de justesse face à Andrea Dovizioso en 125 et a fêté sa première des dix victoires en GP.



8. Sergio Garcia, Valence 2019 - 16 ans et 240 jours : la première victoire du double vice-champion du monde Moto3 est venue clore son année de rookie sur Honda.



7. Ivan Goi, Zeltweg 1996 - 16 ans et 157 jours : sa première victoire en 125 (dans la course du premier podium de Valentino Rossi) est également restée son seul podium.



6. Jorge Lorenzo, Rio 2003 - 16 ans et 139 jours : son premier triomphe sur la voie d'un total de 68 victoires en GP et de cinq titres de champion du monde.



5. Maverick Viñales, Le Mans 2011 - 16 ans et 123 jours : L'Espagnol a remporté sa première victoire lors de la quatrième course et compte désormais 25 victoires en GP.



4. Romano Fenati, Jerez 2012 - 16 ans et 105 jours : L'Italien a débuté sa carrière en championnat du monde, comme Pedro Acosta par la suite, en terminant deuxième et premier, Fenati remportant même sa première victoire avec 36 secondes d'avance.



3) Marco Melandri, Assen 1998 - 15 ans et 324 jours : Melandri est le premier jeune homme de 15 ans à remporter un GP, à peine 0,028 seconde devant Kazuto Sakata. Vingt et une autres victoires suivront dans le championnat du monde de moto.



2. Scott Redding, Donington 2008 - 15 ans et 170 jours : la seule victoire en 125 du Britannique (trois victoires en Moto2 ont suivi), le jour du premier podium de Marc Márquez.



1. Can Öncü, Valence 2018 - 15 ans et 115 jours : le vainqueur du classement général de la Rookies Cup 2018 a triomphé lors de ses débuts en championnat du monde en tant que pilote wildcard. Mais il n'a pas été à la hauteur des attentes élevées lors de sa première saison complète en Moto3. Depuis 2020, il court dans le championnat du monde Supersport.