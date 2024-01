Per l'eternità: i più giovani vincitori di GP di tutti i tempi

L'anno scorso l'età minima per i GP è stata portata a 18 anni per tutte le classi. In particolare nella Moto3, tuttavia, sono necessarie delle eccezioni durante il periodo di transizione, che è stato nuovamente esteso per il 2024: Non solo i campioni della Red Bull MotoGP Rookies Cup e della JuniorGP (ex Campionato del Mondo Junior), ma anche i primi tre classificati di queste serie junior possono ora debuttare nel campionato mondiale a 17 anni.

Inoltre, i piloti che hanno già gareggiato in Moto3 o Moto2 nelle stagioni precedenti all'età di 16 o 17 anni possono continuare a correre in queste classi, anche se non hanno ancora raggiunto la nuova età minima di 18 anni.

Nonostante queste norme speciali, è chiaro che il record di Can Öncü come più giovane vincitore di GP di tutti i tempi non potrà più essere battuto. Oltre al pilota turco, wildcard per la Red Bull KTM Ajo nel finale di stagione 2018 a Valencia, che ha trionfato clamorosamente sotto la pioggia al suo debutto, ci sono stati diversi altri nomi più o meno grandi che hanno potuto festeggiare le loro vittorie nei GP in età particolarmente precoce.

I 10 più giovani vincitori di GP

10° Dani Pedrosa, Assen 2002 - 16 anni e 273 giorni: il piccolo spagnolo ha conquistato la prima delle 54 vittorie di un GP in sella a una Honda nella classe 125cc.



9° Héctor Barbera, Donington 2003 - 16 anni e 253 giorni: il pilota dell'Aprilia ha battuto per un soffio Andrea Dovizioso nella 125 e ha festeggiato la sua prima di dieci vittorie in un GP.



8° Sergio Garcia, Valencia 2019 - 16 anni e 240 giorni: la prima vittoria del due volte campione del mondo Moto3 è arrivata al termine del suo anno di debutto con la Honda.



7° Ivan Goi, Zeltweg 1996 - 16 anni e 157 giorni: la sua prima vittoria in 125cc (nella gara del primo podio di Valentino Rossi) è stata anche il suo unico podio.



6° Jorge Lorenzo, Rio 2003 - 16 anni e 139 giorni: il primo trionfo sulla strada verso un totale di 68 vittorie nei GP e cinque titoli mondiali.



5° Maverick Viñales, Le Mans 2011 - 16 anni e 123 giorni: Lo spagnolo ha conquistato la sua prima vittoria alla quarta gara e ora vanta 25 vittorie in GP.



4° Romano Fenati, Jerez 2012 - 16 anni e 105 giorni: come Pedro Acosta in seguito, l'italiano ha iniziato la sua carriera nel Campionato del Mondo con un 2° e un 1° posto, con Fenati che ha conquistato la sua prima vittoria con 36 secondi di vantaggio.



3. Marco Melandri, Assen 1998 - 15 anni e 324 giorni: Melandri è stato il primo quindicenne a vincere un GP, con soli 0,028 secondi di vantaggio su Kazuto Sakata. Seguiranno altre 21 vittorie nel Motomondiale.



2° Scott Redding, Donington 2008 - 15 anni e 170 giorni: l'unica vittoria del pilota britannico in 125cc (seguirono tre vittorie in Moto2), nel giorno del primo podio di Marc Márquez.



1° Can Öncü, Valencia 2018 - 15 anni e 115 giorni: il vincitore assoluto della Rookies Cup 2018 ha trionfato al suo debutto nel Mondiale come pilota wildcard. Tuttavia, non è stato all'altezza delle grandi aspettative nella sua prima stagione completa in Moto3 e dal 2020 corre nel Campionato mondiale Supersport.