Para a eternidade: os mais jovens vencedores de GP de todos os tempos

No ano passado, a idade mínima para participar nos GP foi aumentada para 18 anos em todas as categorias. No entanto, em Moto3, em particular, são necessárias excepções durante o período de transição, que foi novamente prolongado até 2024: Não só os campeões da Red Bull MotoGP Rookies Cup e do JuniorGP (antigo Campeonato do Mundo de Juniores), mas também os três primeiros classificados destas séries de juniores estão agora autorizados a fazer a sua estreia no campeonato do mundo com 17 anos.

Além disso, os pilotos que já competiram nas classes Moto3 ou Moto2 em épocas anteriores com 16 ou 17 anos podem continuar a correr nestas classes, mesmo que ainda não tenham atingido a nova idade mínima de 18 anos.

Apesar destes regulamentos especiais, é evidente que o recorde de Can Öncü como o mais jovem vencedor de GP de todos os tempos já não pode ser quebrado. Para além do piloto turco, que foi um wildcard para a Red Bull KTM Ajo no final da época de 2018 em Valência e que triunfou de forma sensacional à chuva na sua estreia, houve vários outros nomes mais ou menos grandes que puderam celebrar as suas vitórias em GP numa idade particularmente precoce.

Os 10 vencedores de GP mais jovens

10º Dani Pedrosa, Assen 2002 - 16 anos e 273 dias: O pequeno espanhol conquistou a primeira de 54 vitórias em GPs com uma Honda na classe de 125cc.



9º Héctor Barbera, Donington 2003 - 16 anos e 253 dias: O piloto da Aprilia bateu por pouco Andrea Dovizioso na corrida de 125cc e celebrou a sua primeira de dez vitórias em GPs.



8º Sergio Garcia, Valência 2019 - 16 anos e 240 dias: A primeira vitória do duas vezes vice-campeão mundial de Moto3 aconteceu no final do seu ano de estreia na Honda.



7º Ivan Goi, Zeltweg 1996 - 16 anos e 157 dias: A sua primeira vitória nas 125cc (na corrida do primeiro pódio de Valentino Rossi) foi também o seu único pódio.



6º Jorge Lorenzo, Rio 2003 - 16 anos e 139 dias: O primeiro triunfo no caminho para um total de 68 vitórias em GP e cinco títulos de campeão do mundo.



5º Maverick Viñales, Le Mans 2011 - 16 anos e 123 dias: O espanhol alcançou a sua primeira vitória na quarta corrida e tem agora 25 vitórias em GP.



4º Romano Fenati, Jerez 2012 - 16 anos e 105 dias: Tal como Pedro Acosta mais tarde, o italiano começou a sua carreira no Campeonato do Mundo com um 2º e um 1º lugar, com Fenati a conquistar a sua primeira vitória por 36 segundos.



3. Marco Melandri, Assen 1998 - 15 anos e 324 dias: Melandri foi o primeiro jovem de 15 anos a vencer um GP, apenas 0,028 segundos à frente de Kazuto Sakata. Seguiram-se mais 21 vitórias no Campeonato do Mundo de Motociclismo.



2º Scott Redding, Donington 2008 - 15 anos e 170 dias: A única vitória do piloto britânico nas 125cc (seguiram-se três vitórias na Moto2), no dia do primeiro pódio de Marc Márquez.



1º Can Öncü, Valência 2018 - 15 anos e 115 dias: O vencedor geral da Rookies Cup de 2018 triunfou na sua estreia no Campeonato do Mundo como piloto wildcard. No entanto, não correspondeu às elevadas expectativas na sua primeira época completa de Moto3 e tem vindo a correr no Campeonato do Mundo de Supersport desde 2020.