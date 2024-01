Gustl Auinger: "Hay que abordar esta cuestión"

Por qué Moto3 es injusta, por qué no deberían cambiarse muchas cosas y por qué el dinero no basta para argumentar en contra de los cambios: Entrevista con el experto de ServusTV.

August "Gustl" Auinger, de 68 años, es una de las figuras más populares del paddock de MotoGP. Este austriaco nacido en 1955 corrió con gran éxito como piloto privado en los Campeonatos del Mundo de 125cc y 250cc en la década de 1980. Lo más destacado: 3er puesto en la general del Campeonato del Mundo del octavo de litro en 1985.

Es el entrenador de pilotos de la Red Bull MotoGP Rookies Cup desde su fundación en 2007. Gran parte del paddock actual ha pasado por sus manos, y muchos de sus antiguos pupilos han desarrollado grandes carreras, como los ex ganadores de la Red Bull Rookies Cup Johann Zarco, Jorge Martín y Pedro Acosta.

Gustl también está en directo en cada carrera para ServusTV. Para SPEEDWEEK.com, analiza cómo van las cosas actualmente en Moto3, y qué se puede mejorar.

¿Ha sido realmente la KTM la mejor moto de Moto3 en los últimos años que la Honda?

Sí, porque KTM había dado un paso adelante poco antes de que se congelara el reglamento en 2020 debido a la pandemia y esto se cimentó para los siguientes años. El reglamento se congeló. Ahora las cosas deberían volver a estar más ajustadas porque ambos fabricantes pueden hacer evoluciones más pequeñas. Ahora utilizaremos las motos actuales durante dos años. Después, los dos fabricantes volverán a unirse.

¿Cuáles son los puntos clave de estas negociaciones?

Los costes. Sabemos que sería ilusorio creer que el automovilismo puede ser barato. Pero no hay que descuidar la siguiente reflexión a la hora de elaborar el reglamento: Incluso en la categoría más pequeña, los equipos y los pilotos necesitan un poco de espacio para el talento y la capacidad personal. Si todos los ámbitos se nivelan tanto como en los últimos años, el resultado es el que estamos padeciendo actualmente en esta categoría.

¿Qué quiere decir exactamente?

Increíbles rebufos y carreras en grupo. Ciertamente emocionante para los espectadores, palabra clave: "los jóvenes". Pero si pasa algo en un pelotón, el riesgo de caídas masivas es alto. Si a los equipos y a los corredores se les da un poco de margen de maniobra para las estrategias, las cosas son muy diferentes.

Entonces, ¿qué tipo de liberalización tiene en mente?

Que el límite de revoluciones sea un poco más abierto, pero que el número de motores siga siendo el mismo. No puedes tener más de seis por temporada, y punto. Si crees que tienes que subir el motor a más de 16.000 revoluciones y la caja explota: vive con las consecuencias. O puedes sacrificar la velocidad punta en las rectas en favor de una mejor aceleración a la salida de las curvas utilizando una relación de marchas más corta que la de tus rivales. Aprender esto también sería valioso para entrenar en las categorías superiores: restricciones severas en Moto3, motos estandarizadas en Moto2, y en MotoGP los principiantes se ven abrumados por las posibilidades, ¡lógicamente! Creo que sería bueno preparar a los pilotos con tanto esmero para la categoría reina, y no haría que se dispararan los costes.

¿O simplemente menos combustible y los pilotos tienen que mantener la casa con él?

Bueno. Creo que los motores ya son suficientemente económicos. Lo que no debe ocurrir es que las carreras pierdan su atractivo. Si la convierto en una carrera económica, los espectadores se apartarán y esperarán a Moto2. Además, ya estamos corriendo con combustibles neutros en Co2 de todos modos. Así que yo no giraría el tornillo del consumo. Pero aquí también hay ideas creativas: KTM probó un prototipo que era más o menos un híbrido. Utilizaba energía eléctrica para la aceleración a corto plazo. El coste económico era muy razonable. Lo que quiero decir es que hay posibilidades si se quiere y no se descarta toda innovación con el argumento asesino del "¡coste!". Pensar en soluciones y no en problemas es la dirección que debe tomar el desarrollo de la normativa.

¿Pero no quieres dar grandes vueltas de tuerca?

De todos modos, nadie quiere aumentar la potencia de la Moto3 a 70 u 80 CV. El rendimiento está bien como está, las carreras son emocionantes, la categoría cumple la función de separar el grano de la paja. Pero con inteligencia, se puede mejorar con poco esfuerzo y también hacerla más justa.

¿Qué quiere decir con "más justa"?

El peso es un factor en el que el conductor puede influir activamente. Cuando estaba en activo, medía 1,84 cm y nunca pesé más de 62 kilos. Un poco de disciplina y constancia nunca han hecho daño a nadie, pero nadie puede hacer nada con su estatura. El límite de edad ha pasado de 16 a 18 años. Lógicamente, ¡los chicos son más altos a los 18! He visto a pilotos fantásticos -como Karel Hanika, de la Red Bull Rookies Cup- tener que pilotar con dolor en Moto3 porque no podían acomodar sus largos huesos. ¡Lloraba de dolor bajo el casco! Los cambios en el asiento o el manillar estaban prohibidos debido a la homologación. El desembolso económico para proporcionar a cada piloto una posición de asiento adecuada sería ridículamente bajo. Es necesario abordar esta cuestión.

¿La gradación Moto3, Moto2, MotoGP es básicamente la adecuada?

Absolutamente. Sólo me interesan pequeños ajustes en Moto3 que hagan que la categoría pequeña sea mejor y más justa con poco esfuerzo.

Mañana: Los favoritos de Gustl Auinger para el título y cómo les afectarán los nuevos neumáticos Pirelli .