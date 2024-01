Gustl Auinger : "Il faut s'en occuper".

August "Gustl" Auinger, 68 ans, est l'une des figures les plus appréciées du camp des pilotes de MotoGP. Né en 1955, cet Autrichien de Haute-Autriche a connu le plus grand succès dans les années 1980 en tant que pilote privé dans le championnat du monde des 125 et 250 cm3. Point culminant : troisième place au classement général du championnat du monde des huit litres en 1985.

Depuis la création de la Red Bull MotoGP Rookies Cup en 2007, il en est le Riders Coach. Une grande partie du paddock actuel est passée entre ses mains, et beaucoup de ses anciens élèves ont fait de grandes carrières, comme les anciens vainqueurs de la Red Bull Rookies Cup Johann Zarco, Jorge Martín ou Pedro Acosta.

De plus, Gustl est présent en direct à chaque course pour ServusTV. Pour SPEEDWEEK.com, il analyse comment les choses se passent actuellement en Moto3 - et ce que l'on peut améliorer.

La KTM était-elle vraiment la meilleure moto Moto3 que la Honda ces dernières années ?

Oui, parce que KTM avait fait un pas en avant juste avant le gel du règlement en 2020 en raison de la pandémie et que ce pas était ainsi cimenté pour les années à venir. Le règlement était en effet gelé. Maintenant, les choses devraient à nouveau être plus serrées, car les deux constructeurs peuvent faire de petites évolutions. Nous allons maintenant utiliser les motos actuelles pendant deux ans. Ensuite, les deux constructeurs se réuniront à nouveau.

Quels sont les points clés de ces négociations ?

Les coûts. Nous savons qu'il serait illusoire de croire que le sport automobile puisse un jour être bon marché. Mais l'idée suivante ne devrait pas être négligée lors de l'élaboration du règlement : Même dans la plus petite catégorie, les équipes et les pilotes ont besoin d'une petite marge de manœuvre pour leur talent et leurs capacités personnelles. Si l'on nivelle tous les domaines comme on l'a fait ces dernières années, on obtient ce à quoi nous sommes actuellement confrontés dans cette catégorie.

Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?

Une recherche incroyable du drafting et une conduite en peloton. Certes passionnant pour le spectateur, mot-clé : "les jeunes sauvages". Mais s'il se passe quelque chose dans le peloton, le risque de chutes massives est grand. Si les équipes et les coureurs ont un peu de marge de manœuvre pour les stratégies, la situation est tout de suite différente.

Quels sont donc les types de libéralisation que tu as en tête ?

Laissons la limite de régime un peu plus ouverte, mais ne changeons pas le nombre de moteurs. Tu n'en auras pas plus de six par saison, point. Si tu penses devoir faire monter le moteur à plus de 16.000 tours et que la caisse explose, vis avec les conséquences. Ou alors, tu sacrifies la vitesse de pointe dans les lignes droites en choisissant un rapport plus court que tes adversaires, mais tu as une meilleure accélération dans les virages. Apprendre cela serait également précieux pour la formation dans les catégories supérieures : de lourdes restrictions en Moto3, des motos uniques en Moto2, et en MotoGP, les débutants sont écrasés par les possibilités - logiquement ! Je pense que ce serait une bonne chose de préparer les pilotes à la catégorie reine avec autant de précaution - et cela éviterait de faire exploser les coûts.

Ou simplement moins de carburant, et les pilotes doivent s'en contenter ?

Eh bien. Je trouve que les moteurs sont déjà suffisamment économiques. Ce qui ne doit pas arriver, c'est que les courses perdent de leur attrait. Si j'en fais un Economy Run, les spectateurs se détourneront et attendront le Moto2. De plus, nous roulons déjà avec des carburants neutres en CO2. Je ne tournerais donc pas la vis au niveau de la consommation. Mais là aussi, il y a des idées créatives : KTM a essayé un prototype qui était quasiment hybride. Il utilisait l'énergie électrique à court terme pour accélérer. L'investissement financier pour cela était extrêmement raisonnable. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des possibilités, si on le veut bien, et que l'on ne balaie pas chaque innovation avec l'argument massue du "coût". Penser à des solutions plutôt qu'à des problèmes, c'est dans cette direction que devrait s'orienter la recherche de réglementations.

Mais pas de grands tours de vis de ton point de vue ?

De toute façon, personne n'a envie de faire passer la Moto3 à 70 ou 80 CV. La puissance convient ainsi, les courses sont passionnantes, la catégorie fait son travail en séparant le bon grain de l'ivraie. Mais avec un peu d'intelligence, on peut l'améliorer à peu de frais et la rendre plus équitable.

Qu'entends-tu par "plus équitable" ?

Le poids est un facteur que le pilote peut influencer activement. Durant ma période active, je n'ai jamais pesé plus de 62 kilos pour une taille de 1,84 cm. Un peu de discipline et de cohérence n'a jamais fait de mal à personne, mais personne ne peut rien faire contre sa taille. La limite d'âge a été relevée de 16 à 18 ans. Logiquement, les garçons sont plus grands à 18 ans ! J'ai vu des pilotes fantastiques, comme Karel Hanika de la Red Bull Rookies Cup, rouler dans la douleur en Moto3 parce qu'ils ne pouvaient pas placer leurs longs os. Il pleurait de douleur sous son casque ! Les modifications de la selle ou du guidon étaient interdites en raison de l'homologation. L'effort financier pour donner à chaque pilote une position assise adaptée serait ridiculement faible. Ce sujet doit être abordé.

L'échelonnement Moto3, Moto2, MotoGP est-il fondamentalement correct pour toi ?

Tout à fait. Il ne s'agit pour moi que de petites adaptations pour la Moto3, qui rendent cette petite catégorie meilleure et plus juste avec peu d'efforts.

Demain : les favoris de Gustl Auinger pour le titre, et comment les nouveaux pneus de Pirelli vont les influencer.