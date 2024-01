Gustl Auinger: "Questo problema deve essere affrontato".

Perché la Moto3 è ingiusta, perché non si dovrebbe cambiare molto e perché i soldi da soli non bastano a contrastare le modifiche: intervista all'esperto di ServusTV.

August "Gustl" Auinger, 68 anni, è una delle figure più popolari nel paddock della MotoGP. L'alto austriaco, nato nel 1955, ha corso con grande successo come pilota privato nei campionati mondiali 125 e 250 negli anni '80. Il suo momento clou: il 3° posto assoluto nel Campionato del Mondo della classe otto litri nel 1985.

È Riders Coach della Red Bull MotoGP Rookies Cup dalla sua fondazione nel 2007. Gran parte dell'attuale paddock è passata per le sue mani e molti dei suoi ex allievi hanno intrapreso grandi carriere, come gli ex vincitori della Red Bull Rookies Cup Johann Zarco, Jorge Martín e Pedro Acosta.

Gustl è anche in diretta su ogni gara per ServusTV. Per SPEEDWEEK.com analizza come vanno attualmente le cose in Moto3 e cosa si può migliorare.

Negli ultimi anni la KTM è stata davvero la moto Moto3 migliore della Honda?

Sì, perché la KTM ha fatto un passo avanti poco prima che i regolamenti venissero congelati nel 2020 a causa della pandemia e questo si è consolidato per gli anni successivi. I regolamenti sono stati congelati. Ora le cose dovrebbero essere di nuovo più rigide, perché entrambi i costruttori sono autorizzati a fare evoluzioni minori. Ora utilizzeremo le moto attuali per due anni. Dopodiché, i due costruttori si riuniranno di nuovo.

Quali sono i punti chiave di queste trattative?

I costi. Sappiamo che sarebbe un'illusione credere che il motorsport possa essere economico. Ma la seguente riflessione non dovrebbe essere trascurata nello sviluppo dei regolamenti: Anche nella categoria più piccola, i team e i piloti hanno bisogno di un po' di spazio per il talento e le capacità personali. Se tutti i settori vengono livellati come negli ultimi anni, il risultato è quello con cui stiamo attualmente lottando in questa categoria.

Cosa intende esattamente?

Incredibili scivolate e corse in gruppo. Certamente emozionante per gli spettatori, parola chiave: "le giovani leve". Ma se succede qualcosa in un gruppo, il rischio di cadute di massa è alto. Se alle squadre e ai corridori viene concesso un piccolo spazio di manovra per le strategie, le cose sono molto diverse.

Quali tipi di liberalizzazione ha in mente?

Rendiamo il limite di giri un po' più aperto, ma lasciamo il numero di motori invariato. Non si possono avere più di sei motori a stagione, punto e basta. Se si pensa di dover far strillare il motore a più di 16.000 giri e la scatola esplode, bisogna accettarne le conseguenze. Oppure potete sacrificare la velocità massima sui rettilinei a favore di una migliore accelerazione in uscita dalle curve, utilizzando un rapporto di trasmissione più corto rispetto ai vostri avversari. Imparare questo sarebbe utile anche per allenarsi nelle classi superiori: severe restrizioni in Moto3, moto standardizzate in Moto2, e in MotoGP i principianti sono sopraffatti dalle possibilità - logicamente! Penso che sarebbe un bene preparare i piloti con tanta attenzione per la classe regina - e non farebbe esplodere i costi.

Oppure, semplicemente, meno carburante e i piloti che devono tenerlo in casa?

Beh. Credo che i motori siano già abbastanza economici. Ciò che non deve accadere è che le gare perdano il loro fascino. Se la trasformassi in una corsa economica, gli spettatori si allontanerebbero e aspetterebbero la Moto2. Inoltre, stiamo già correndo con carburanti neutri dal punto di vista del Co2. Quindi non cambierei la chiave di lettura dei consumi. Ma anche qui ci sono idee creative: KTM ha provato un prototipo che era più o meno un ibrido. Utilizzava l'energia elettrica per l'accelerazione a breve termine. L'esborso finanziario è stato estremamente contenuto. Quello che voglio dire è che le possibilità ci sono, se solo si vuole e non si respinge ogni innovazione con l'argomento micidiale del "costo!". Pensare in termini di soluzioni piuttosto che di problemi: questa è la direzione che dovrebbe prendere lo sviluppo delle normative.

Ma non si vuole fare un giro di vite?

Nessuno vuole portare la Moto3 a 70 o 80 CV. Le prestazioni vanno bene così come sono, le gare sono emozionanti, la categoria svolge il compito di separare il grano dalla pula. Ma con un po' di intelligenza si può migliorare con poco sforzo e anche rendere più equa la categoria.

Cosa intende per "più equo"?

Il peso è un fattore che il conducente può influenzare attivamente. Quando ero attivo, ero alto 1,84 cm e non ho mai pesato più di 62 chili. Un po' di disciplina e di costanza non hanno mai fatto male a nessuno, ma nessuno può fare nulla per la propria altezza. Il limite di età è stato portato da 16 a 18 anni. Logicamente, i ragazzi sono più alti a 18 anni! Ho visto piloti fantastici, come Karel Hanika della Red Bull Rookies Cup, costretti a guidare con dolore in Moto3 perché non potevano ospitare le loro ossa lunghe. Piangeva di dolore sotto il casco! Le modifiche alla sella o al manubrio erano vietate a causa dell'omologazione. L'esborso finanziario per fornire a ogni pilota una posizione di seduta adeguata sarebbe ridicolmente basso. Questo problema deve essere affrontato.

La gradazione Moto3, Moto2, MotoGP è sostanzialmente giusta per lei?

Assolutamente sì. Mi interessano solo piccoli aggiustamenti in Moto3 che rendano la piccola classe migliore e più equa con poco sforzo.

